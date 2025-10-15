Saham-saham AS melemah tajam setelah China memperdalam sengketa dagang dengan Amerika Serikat, memicu kembali kekhawatiran akan konfrontasi baru antara Beijing dan Washington. Ketegangan ini muncul ketika valuasi saham sudah berada di level tinggi setelah reli berbulan-bulan. China mengumumkan sanksi terhadap entitas AS yang terkait dengan salah satu galangan kapal terbesar Korea Selatan, serta memberi sinyal bahwa langkah tambahan dapat menyusul. Hal ini penting karena sebelumnya AS mengumumkan kerja sama militer dengan Korea Selatan dalam pembangunan kapal angkatan laut.

Fokus investor kini bergeser ke awal musim laporan keuangan, dengan saham BlackRock turun hampir 1% di perdagangan after-hours meski laporan keuangan Q3 menunjukkan kinerja solid. Saham Goldman Sachs juga turun 2% setelah rilis hasil serupa. Pelaku pasar kini mencermati seberapa lama investasi terkait AI dapat dipertahankan, serta dampak kenaikan tarif dagang dalam beberapa bulan mendatang. Indeks US100 turun 1% ke 24.600 poin, berusaha bertahan di atas EMA50. Jika menembus di bawah 24.300 poin, potensi koreksi lanjutan bisa terbuka lebih lebar.

Sumber: xStation5