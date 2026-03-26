US100 turun hampir 2%; Microsoft membekukan rekrutmen di divisi cloud dan penjualan💡

Penurunan di Wall Street terlihat semakin cepat. Nasdaq sudah turun lebih dari 2%, dan kontrak berjangka S&P 500 mencapai level terendah baru dalam sesi ini. Sentimen pasar terbebani oleh beberapa faktor sekaligus: Microsoft mengumumkan pembekuan rekrutmen di divisi komputasi awan dan penjualan, yang memunculkan pertanyaan tentang kesehatan seluruh sektor teknologi dan, terutama, hype kecerdasan buatan (AI).

Sementara itu, faktor geopolitik kembali memengaruhi pasar - seperti dilaporkan Reuters, setelah kematian Ali Khamenei pada 28 Februari, sayap politik konservatif Iran, yang terutama berpusat pada Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), semakin vokal dalam tuntutannya untuk pengembangan senjata nuklir. Reuters melaporkan bahwa meskipun Teheran belum secara resmi memutuskan untuk mengubah doktrin nuklirnya, Garda Revolusi - yang kini menjadi kekuatan dominan di negara tersebut - semakin menantang kebijakan yang ada. Pasar menafsirkan hal ini sebagai lapisan baru ketidakpastian yang mengancam.

Pergerakan Pasar Saham AS dari Awal Minggu Hingga Saat Ini. Sumber: xStation