Futures indeks small-cap dan mid-cap AS Russell 2000 (US2000) melemah tipis hari ini, namun kontrak masih berada sekitar 50 poin di bawah rekor tertinggi sepanjang masa. Data dari sektor usaha kecil (jauh lebih kecil dibandingkan perusahaan dalam Russell 2000) tercatat sedikit lebih lemah dari ekspektasi dan tetap berada di bawah rata-rata survei 52 tahun (98). Indeks ini merupakan barometer penting ekonomi domestik AS karena melacak kondisi bisnis kecil, sering kali bersifat keluarga, yang menyumbang sekitar 40% dari total lapangan kerja di Amerika Serikat.

Komponen Indeks

Dari 10 komponen, 3 mengalami kenaikan dan 7 mengalami penurunan, mencerminkan gambaran sentimen yang campuran.

Pergerakan Terbesar

Ekspektasi volume penjualan riil menjadi satu-satunya komponen dengan perubahan signifikan, naik 6 poin.

Indeks Ketidakpastian

Indeks Ketidakpastian meningkat 7 poin secara bulanan menjadi 91, menandakan meningkatnya kehati-hatian di kalangan pelaku usaha kecil.

Pendorong Utama Kenaikan Ketidakpastian

Lebih banyak pemilik usaha melaporkan bahwa mereka belum yakin apakah saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan ekspansi bisnis.

Komentar NFIB

Meskipun pertumbuhan PDB meningkat, pelaku usaha kecil disebut “masih menunggu pertumbuhan ekonomi yang lebih nyata.” Namun demikian, semakin banyak pemilik usaha yang melaporkan perbaikan kondisi bisnis dan ekspektasi penjualan yang lebih tinggi.

Ringkasan Indeks Ketenagakerjaan

Gambaran pasar tenaga kerja terlihat relatif seimbang, dengan indeks berada sekitar 1,5 poin di atas rata-rata historisnya (101,6 dibandingkan 100).

Sumber: xStation5

