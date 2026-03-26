Waktunya Rivian (RIVN) bersinar?

Rivian merupakan pemain yang (masih) baru dan relatif kecil di pasar e-mobility, namun memiliki potensi yang sangat besar. Pertanyaannya, apakah risiko yang dihadapi perusahaan juga sama besarnya?

Kendaraan listrik, terlepas dari pandangan pribadi investor, akan tetap menjadi bagian penting dari industri otomotif dan transportasi selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun ke depan. Persaingan antara Tesla, BYD, dan produsen otomotif tradisional menjadi pusat perhatian pasar. Namun, skala besar dan intensitas kompetisi tersebut tidak berarti semua model bisnis telah tereksplorasi.

Baik Tesla maupun BYD berfokus pada skala ekonomi, yang menekan margin industri ke level rendah, mendorong investasi besar, dan memicu perang harga. Sementara itu, produsen mobil tradisional di AS dan Eropa masih kesulitan beradaptasi dengan kendaraan listrik. Dalam konteks ini, pendekatan “inkremental” Rivian menjadi sesuatu yang segar di industri. Inovasi dalam teknologi produksi, manajemen, dan material memungkinkan perusahaan yang lebih kecil untuk bersaing dengan konglomerat besar—sesuatu yang sulit dibayangkan satu dekade lalu.

Peluncuran model “R2” yang akan datang, menurut banyak analis dan investor, merupakan momen penentu bagi perusahaan. Dari satu sisi, R2 menandai perubahan dari fokus sebelumnya pada efisiensi dan bobot ringan. Di sisi lain, model ini menjadi langkah menuju skalabilitas dan pertumbuhan—hal yang krusial agar Rivian tidak sekadar menjadi pemain niche.

Saat ini, perusahaan memiliki berbagai solusi unik di industri, komponen proprietary, serta perangkat lunak yang mampu bersaing dengan pemimpin pasar meskipun dengan biaya pengembangan dan produksi yang jauh lebih rendah. Integrasi vertikal sistem dan pendekatan platform juga memberikan keunggulan kompetitif di pasar yang sangat ketat.

Sumber: Bloomberg Finance L.P.

Keunggulan lain yang belum sepenuhnya tercermin dalam valuasi pasar adalah kemitraan terbaru dengan Uber. Dengan potensi memasok kendaraan ke pemimpin pasar ride-hailing serta joint venture dengan Volkswagen, Tesla bisa menghadapi situasi di mana Rivian “melompati beberapa tahap” dan mulai memonetisasi robotaxi tanpa menghadapi sebagian besar tantangan yang dialami perusahaan Elon Musk.

Sumber: Bloomberg Finance L.P.

Dukungan tambahan bagi Rivian datang dari kenaikan harga bahan bakar. Pasar minyak masih sangat bergantung pada Timur Tengah, tetapi ekonomi global memiliki peluang untuk mengurangi ketergantungan tersebut. Harga bensin di AS telah naik sekitar 30% dalam sebulan terakhir. Dengan mempertimbangkan krisis reputasi yang hampir permanen bagi Elon Musk di kalangan pemilik EV, harga bahan bakar tinggi dapat menjadi peluang bagi Rivian untuk merebut pangsa pasar pada waktu yang tepat, terutama menjelang peluncuran R2.

Namun, perusahaan masih menghadapi sejumlah risiko. Hingga saat ini, Rivian belum mencapai profitabilitas - meskipun tren perbaikannya cukup kuat. Perusahaan menjanjikan pertumbuhan signifikan dalam metrik keuangan, dan data sebagian mendukung hal tersebut, tetapi ada beberapa pertanyaan penting:

Seberapa besar pertumbuhan ini sudah tercermin dalam harga saham? Seberapa besar kemungkinan perusahaan dapat merealisasikan ekspansi ambisius di pasar yang sangat kompetitif?

Investor, baik yang sudah maupun yang akan berinvestasi, akan mencari jawaban atas pertanyaan ini dalam laporan keuangan perusahaan pada 12 Mei.

RIVN.US (D1)

Saham perusahaan telah menunjukkan tren kenaikan yang fluktuatif sejak awal 2024. Sinyal teknikal penting adalah persilangan EMA100 dan EMA200, yang merupakan sinyal bullish kuat. Namun, perlu diingat bahwa valuasi saat ini - meskipun telah naik - masih jauh di bawah puncak saat IPO pada 2021. Sumber: xStation5