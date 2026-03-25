Wall Street bergairah berkat dorongan sektor teknologi dan semikonduktor

Futures indeks AS mencatat kenaikan moderat menjelang pembukaan Wall Street, dengan indeks akhirnya dibuka sedikit lebih tinggi, didorong oleh harapan terobosan diplomatik di Timur Tengah. Meskipun Iran secara resmi menolak usulan gencatan senjata, pasar tampaknya menaruh kepercayaan pada efektivitas “manajemen pesan” dari Donald Trump. Namun, sorotan utama sesi pagi di AS justru datang dari sektor teknologi - khususnya Arm Holdings, yang mengumumkan perubahan revolusioner dalam model bisnisnya.

Antara diplomasi dan eskalasi

Awal sesi global diwarnai volatilitas tinggi, dipicu oleh sinyal yang saling bertentangan dari Timur Tengah. Setelah sesi campuran kemarin, pasar Asia menunjukkan perbaikan signifikan; Nikkei 225 melonjak hampir 3%, Shanghai Composite naik 1,3%, dan KOSPI Korea Selatan menguat 1,6%. Di Eropa, indeks juga mencatat kinerja sedikit lebih baik, dengan sebagian besar kenaikan berada di kisaran 1,5%, menjaga banyak indeks dekat dengan level tertinggi historis.

Di AS, futures S&P 500 (US500) dan Nasdaq 100 (US100) masing-masing naik sekitar 0,15%, sementara VIX tetap berada di level tinggi. Optimisme sebagian besar dipicu oleh rencana damai 15 poin AS, yang mencakup pelonggaran sanksi bagi Iran sebagai imbalan atas pemulihan kebebasan navigasi di Selat Hormuz.

Namun, rencana tersebut juga mengharuskan Iran untuk meninggalkan ambisi nuklirnya - sebuah poin yang sebelumnya masih bisa dinegosiasikan, tetapi kini ditolak oleh Teheran sejak konflik dimulai. Meski demikian, harga minyak mentah turun hampir 5% setelah laporan bahwa beberapa kapal berhasil melintasi selat dalam beberapa jam terakhir.

Sentimen pasar kemudian melemah setelah laporan dari Fars News Agency yang menyebutkan bahwa Teheran menganggap pembicaraan tersebut “tidak logis” dan menolak syarat gencatan senjata. Analis mencatat keberlanjutan fenomena “Trump Put”; pasar berasumsi bahwa pemerintah tidak akan membiarkan pasar runtuh permanen, meskipun fakta di lapangan menunjukkan konflik masih berlangsung, dengan Israel terus melancarkan serangan terhadap Iran.

Analisis teknikal dan fundamental: Valuasi S&P 500 mulai moderat

Valuasi fundamental juga menjadi perhatian. Rasio Forward P/E (harga terhadap laba proyeksi) untuk S&P 500 saat ini berada di sekitar 21. Meskipun masih di atas rata-rata 10 tahun sekitar 18, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan puncak 24 dalam dua tahun terakhir. Meskipun pasar belum dapat dikatakan “murah” (kisaran historis 14–18), penyelesaian konflik secara definitif dapat menjadi katalis penting bagi saham-saham S&P 500 untuk melanjutkan penguatan.

Sumber: Bloomberg Finance LP

Berita Korporasi

Penggerak utama sesi hari ini berasal dari sektor semikonduktor. Perhatian juga tertuju pada Nvidia (NVDA) yang naik 2,5%. Namun, di balik kenaikan tersebut, risiko dari sisi pasokan mulai muncul. Eskalasi konflik di Iran dan potensi kerusakan infrastruktur gas regional dapat memengaruhi ketersediaan gas mulia seperti helium, yang sangat penting untuk proses litografi dan produksi wafer silikon. Timur Tengah, khususnya Qatar, merupakan pemasok helium global yang krusial; kerusakan pada terminal LNG dapat menyebabkan kenaikan biaya produksi chip dalam jangka panjang.

Pergerakan Saham Lainnya