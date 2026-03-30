Wall Street dibuka positif

Wall Street memulai pekan baru dengan nada yang jelas positif. Indeks utama menguat, dan selera risiko mulai kembali setelah koreksi minggu lalu. Terdapat rasa lega setelah akhir pekan, karena konflik di Timur Tengah tidak mengalami eskalasi lebih lanjut, meskipun situasi di kawasan tersebut tetap tegang dan tidak pasti.

Sentimen positif sebagian didukung oleh komentar dari Donald Trump, yang menyatakan bahwa negosiasi dengan Iran mengalami kemajuan dan kesepakatan mungkin dapat dicapai. Namun, jelas bahwa pembicaraan masih jauh dari titik terobosan. Iran secara resmi membantah adanya negosiasi langsung dengan AS, dan sejumlah poin utama masih belum terselesaikan. Meskipun pasar merasakan kelegaan sementara, potensi perubahan mendadak dan risiko geopolitik tetap tinggi.

Ancaman operasi darat masih membayangi. Pasukan militer AS sedang mempertimbangkan berbagai skenario, dan Iran telah menyatakan kesiapan untuk merespons setiap potensi serangan. Konteks ini membuat pasar tetap berhati-hati terhadap ketegangan di sekitar Teluk Persia, dan setiap perkembangan baru dari kawasan tersebut dapat langsung memengaruhi sentimen pasar dan pergerakan indeks.

Pasar komoditas tetap berada di bawah tekanan geopolitik. Minyak Brent berada di sekitar $110 per barel, dengan harga energi bereaksi tidak hanya terhadap ketegangan saat ini tetapi juga kekhawatiran terhadap pasokan di masa depan dan stabilitas. Volatilitas di pasar komoditas menyoroti betapa kuatnya dampak peristiwa global terhadap valuasi aset dan sentimen pasar secara keseluruhan.

Fokus utama lainnya hari ini adalah pidato Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, pada pukul 16:30. Pasar akan mencermati setiap pernyataan untuk mendapatkan petunjuk mengenai prospek inflasi dan kemungkinan arah kebijakan suku bunga. Dalam kondisi saat ini, di mana pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi menciptakan dilema, pernyataan Powell dapat menentukan arah Wall Street sepanjang minggu ini.

Pemulihan indeks hari ini menunjukkan bahwa pasar dapat merespons jeda sementara dalam ketegangan, meskipun fundamental global tetap tidak pasti.

Sumber: xStation5

Berita Perusahaan

Saham CrowdStrike (CRWD.US) menguat hari ini setelah adanya peningkatan rating. Analis mencatat bahwa model AI mendatang dari Anthropic dapat meningkatkan permintaan layanan cybersecurity serta pertumbuhan pendapatan. Kenaikan ini mencerminkan ekspektasi bahwa perkembangan AI akan meningkatkan kebutuhan terhadap alat perlindungan yang lebih canggih.

Saham Sysco (SYY.US) turun lebih dari 10% setelah pengumuman akuisisi Jetro Restaurant Depot. Nilai transaksi mencapai $29,1 miliar, dengan pemegang saham Jetro akan menerima $21,6 miliar dalam bentuk tunai serta 91,5 juta saham Sysco. Penurunan ini mencerminkan tingginya biaya akuisisi dan potensi tantangan dalam integrasi kedua perusahaan.

Saham Palo Alto Networks (PANW.US) naik sebagai respons terhadap pernyataan CEO yang menekankan pentingnya penggunaan AI untuk melawan ancaman siber seiring berkembangnya model frontier. Pernyataan ini menunjukkan bahwa perusahaan kemungkinan akan meningkatkan fokus pada solusi berbasis AI, memperkuat posisinya di sektor cybersecurity dan meningkatkan prospek pertumbuhan.

MicroStrategy melaporkan bahwa mereka tidak membeli bitcoin dalam pekan terakhir, yang dapat mengindikasikan jeda sementara dalam permintaan atau meningkatnya kehati-hatian di tengah volatilitas pasar kripto. Tidak adanya pembelian baru ini menunjukkan bahwa pelaku institusional menahan diri untuk tidak menambah posisi BTC.