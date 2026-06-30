Indeks saham Amerika Serikat menutup kuartal dengan sentimen yang sangat kuat, didorong oleh ketahanan ekonomi dan booming sektor teknologi yang belum mereda.

Meski terdapat gejolak geopolitik lokal, strategi buying the dips masih menjadi pendekatan dominan di kalangan investor.

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