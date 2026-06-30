Indeks saham Amerika Serikat menutup kuartal dengan sentimen yang sangat kuat, didorong oleh ketahanan ekonomi dan booming sektor teknologi yang belum mereda.
Meski terdapat gejolak geopolitik lokal, strategi buying the dips masih menjadi pendekatan dominan di kalangan investor.
Informasi Utama dari Sesi Hari Ini dan Kuartal Terakhir
- Kuartal terbaik dalam beberapa tahun. S&P 500 menutup kuartal terbaiknya dalam enam tahun. Kenaikan harga selama tiga bulan terakhir menambah nilai pasar indeks ini sekitar $8 triliun. Optimisme investor didorong oleh pasar tenaga kerja yang kuat dan sentimen konsumen yang masih baik.
- Sektor teknologi dan AI kembali agresif. Nasdaq 100 (US100) menguat 1,6%. Sementara itu, indeks produsen semikonduktor, yaitu Philadelphia Semiconductor Index, berada di jalur menuju kuartal terbaik dalam sejarahnya. Kenaikan ini didukung oleh fundamental yang kuat dan tren struktural pengembangan artificial intelligence (AI).
- June Swoon. Meski kuartal ini sangat kuat, bulan Juni sendiri sempat membawa pelemahan sementara dalam statistik pasar. Indeks S&P 500 turun sekitar 0,8% pada bulan ini, tetapi penurunan tersebut sudah jauh lebih kecil dibandingkan pelemahan sebelumnya yang sempat mendekati -5%. Hal ini terjadi karena rotasi modal menuju perusahaan berkapitalisasi kecil atau small caps, serta aksi ambil untung yang wajar setelah indeks mencatat kenaikan besar lebih dari 5% pada Mei.
- Geopolitik dan penurunan harga minyak. Pasar terus mencermati pembicaraan damai antara AS dan Iran yang berlangsung di Qatar. Harapan terhadap tercapainya kesepakatan permanen dan meningkatnya arus pengiriman melalui Selat Hormuz membuat harga minyak mentah berada di jalur penurunan kuartalan terbesar sejak pandemi.
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