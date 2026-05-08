Wall Street naik didukung earnings kuat dan data NFP AS yang solid.

Setelah pembukaan sesi perdagangan Wall Street, terlihat penguatan yang jelas di seluruh indeks utama, dengan sentimen pasar tetap sangat positif. S&P 500, Nasdaq, dan Dow Jones melanjutkan kenaikan, didukung kombinasi data makroekonomi yang solid serta musim laporan keuangan yang sangat kuat.

Sesi hari ini dimulai setelah rilis data pasar tenaga kerja AS. Hasil NFP tercatat lebih baik dari ekspektasi, mengonfirmasi bahwa pasar tenaga kerja AS tetap relatif tangguh meskipun suku bunga tinggi dan lingkungan ekonomi yang lebih menantang.

Pada saat yang sama, laporan ini tidak menunjukkan tanda-tanda overheating ekonomi. Dinamika ketenagakerjaan justru lebih mengarah pada pendinginan bertahap dibanding perlambatan tajam ataupun percepatan kembali tekanan inflasi.

Namun, reaksi pasar terhadap data tenaga kerja relatif terbatas. Investor lebih fokus pada gambaran makro yang lebih luas dan, terutama, pada laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan performa sangat baik dalam musim earnings saat ini.

Dalam banyak kasus, laba yang dilaporkan melampaui ekspektasi analis, dengan beberapa perusahaan membukukan hasil rekor. Hal ini memperkuat narasi ketahanan korporasi AS, bahkan di tengah tingginya biaya pendanaan.

Kekuatan sektor teknologi terlihat sangat jelas, kembali memimpin penguatan dan mendukung indeks Nasdaq yang tetap berada di dekat level tertinggi sepanjang masa. Saham growth dan perusahaan teknologi besar terus menjadi pendorong utama pasar secara keseluruhan, menarik arus modal meskipun ketidakpastian kebijakan moneter masih berlangsung.

Di pasar mata uang, reaksi terhadap data NFP juga terbatas, semakin menegaskan bahwa investor tidak melihat data hari ini sebagai perubahan signifikan terhadap prospek The Fed. Ekspektasi suku bunga tetap relatif stabil, dengan pasar masih fokus pada data inflasi mendatang dan arah ekonomi secara keseluruhan.

Akibatnya, Wall Street terus melanjutkan tren kenaikannya, terutama didorong oleh laporan keuangan perusahaan dan sentimen risk-on yang kuat. Data makro, bahkan ketika lebih baik dari ekspektasi, saat ini berada di posisi kedua dibanding narasi kekuatan korporasi dan ketahanan ekonomi AS.

Berita perusahaan

Wendy’s (WEN.US) melaporkan hasil kuartal pertama yang lebih baik dari perkiraan, yang memicu reaksi positif pasar dan kenaikan harga saham. Perusahaan menunjukkan bahwa meskipun lingkungan konsumen AS cukup menantang, hasil kinerjanya tetap melampaui ekspektasi, sekaligus memberikan prospek yang relatif stabil, yang diinterpretasikan pasar sebagai perbaikan sentimen jangka pendek.

Angka utama: