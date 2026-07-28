Wall Street Terbelah soal Prospek Saham Chip dan AI

Sektor semikonduktor global mengalami koreksi tajam sejak akhir Juni 2026. Indeks Philadelphia Semiconductor atau SOX telah turun sekitar 19% dari puncaknya di 14.655, sementara ETF VanEck Semiconductor atau SMH melemah sekitar 16% dari level tertinggi $671,83.

Tekanan jual juga meluas ke pasar Asia. Kospi Korea Selatan sempat turun hingga memicu circuit breaker, dengan SK Hynix anjlok 13% dan Samsung melemah 10% dalam satu sesi.

Saham semikonduktor besar di Amerika Serikat turut terkoreksi. Nvidia turun sekitar 17% dari puncaknya, sementara AMD dan Broadcom mencatatkan penurunan dalam kisaran yang relatif serupa.

Koreksi tersebut memunculkan pertanyaan penting bagi investor: apakah pelemahan ini menandai berakhirnya tren pertumbuhan saham AI, atau hanya merupakan penyesuaian setelah rally yang sangat kuat?

Dua bank investasi besar di Wall Street memberikan pandangan yang berbeda. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kondisi saat ini tidak dapat dinilai hanya melalui pergerakan harga jangka pendek.

Mengapa Pandangan Wall Street Terbelah?

JPMorgan, melalui analis Mislav Matejka, melihat koreksi saham chip sebagai pelemahan dalam tren pertumbuhan yang masih berlangsung.

Argumen utamanya adalah siklus investasi chip AI belum selesai, sementara tambahan pasokan dalam skala besar diperkirakan belum tersedia sebelum 2028.

Backlog pesanan dari perusahaan hyperscaler juga masih tinggi. Total proyeksi belanja modal hyperscaler telah direvisi naik sekitar $130 miliar menjadi lebih dari $650 miliar untuk tahun ini.

Menurut JPMorgan, sejumlah investor institusional mulai kembali mengakumulasi saham semikonduktor ketika harga melemah sejak Juni.

JPMorgan secara khusus memberikan pandangan positif terhadap Broadcom untuk sisa tahun ini dan tetap memperkirakan indeks saham global dapat kembali mencatatkan rekor pada semester kedua 2026.

Pandangan yang berbeda datang dari Michael Wilson dari Morgan Stanley.

Menurutnya, momentum saham chip mulai melemah karena estimasi laba telah dinaikkan ke level yang sangat tinggi. Dalam kondisi tersebut, ruang bagi perusahaan untuk mengejutkan pasar menjadi semakin sempit.

Salah satu sinyal yang diperhatikan adalah perbedaan antara kenaikan belanja modal dan kinerja harga saham hyperscaler.

Microsoft, Amazon, dan Meta terus meningkatkan investasi, dengan total belanja modal diproyeksikan mencapai $805 miliar pada 2026 dan $1,1 triliun pada 2027. Namun, harga saham beberapa perusahaan tersebut masih mengalami tekanan.

Morgan Stanley menilai kondisi ini dapat menunjukkan bahwa sebagian rally semikonduktor sebelumnya turut didorong oleh likuiditas dan ekspansi valuasi, bukan hanya peningkatan fundamental.

Tim tersebut melihat potensi rotasi menuju hyperscaler yang tertinggal, khususnya Microsoft, Amazon, dan Meta, serta sektor lain seperti consumer discretionary, bioteknologi, dan transportasi.

Sumber: Bloomberg, CNBC, dan Yahoo Finance berdasarkan catatan riset JPMorgan dan Morgan Stanley per Juli 2026.

Indikator Apa yang Perlu Diperhatikan Investor?

Ketika institusi besar memiliki pandangan yang berbeda, investor perlu berfokus pada indikator yang dapat menguji kedua skenario tersebut.

Pertama, perhatikan tren revisi laba atau EPS. Selama estimasi laba perusahaan semikonduktor terus meningkat, koreksi harga dapat lebih mencerminkan penyesuaian valuasi daripada pelemahan fundamental. Sebaliknya, apabila revisi EPS mulai turun sementara valuasi masih tinggi, risiko koreksi lanjutan dapat meningkat. Kedua, pantau margin kotor dan visibilitas pesanan. Perusahaan dengan backlog kuat, tingkat utilisasi tinggi, serta kemampuan mempertahankan margin kemungkinan memiliki posisi lebih baik menghadapi volatilitas industri. Ketiga, nilai kualitas investasi AI dari sisi pengembalian modal. Kenaikan belanja modal tidak otomatis menghasilkan laba lebih tinggi. Pasar akan semakin memperhatikan apakah investasi pusat data, GPU, jaringan, dan memori dapat meningkatkan pendapatan, margin, serta arus kas dalam beberapa tahun mendatang. Keempat, perhatikan konsentrasi portofolio. Saham semikonduktor memiliki korelasi tinggi terhadap tema AI. Eksposur yang terlalu besar pada satu tema dapat meningkatkan potensi imbal hasil, tetapi juga memperbesar kerugian ketika sentimen berbalik.

Karena itu, keputusan investasi tidak perlu dipandang hanya sebagai pilihan antara membeli saat turun atau keluar sepenuhnya dari sektor. Investor dapat menilai kembali ukuran posisi, horizon investasi, toleransi volatilitas, dan potensi kerugian sebelum menentukan eksposur yang sesuai.

Apa Katalis Utama Sektor Teknologi Berikutnya?

Laporan keuangan Apple dan Microsoft akan menjadi barometer penting bagi sentimen teknologi secara keseluruhan.

Investor akan mencermati pertumbuhan bisnis cloud, belanja modal AI, margin, dan panduan manajemen untuk beberapa kuartal berikutnya.

Setelah itu, konsistensi investasi hyperscaler dan laporan Nvidia pada kuartal mendatang akan menjadi penentu penting.

Apabila belanja modal terus naik dan permintaan terhadap GPU, jaringan, serta memori tetap kuat, koreksi saham chip dapat lebih menyerupai konsolidasi setelah rally besar.

Namun, apabila pertumbuhan belanja mulai melambat atau perusahaan teknologi kesulitan menunjukkan pengembalian investasi yang terukur, tekanan dapat meluas ke sektor AI secara keseluruhan.

Pergerakan saham hyperscaler juga perlu diperhatikan.

Apabila Microsoft, Amazon, dan Meta mulai mengungguli produsen chip, kondisi tersebut dapat mendukung skenario rotasi dari pemasok infrastruktur menuju perusahaan yang memonetisasi teknologi AI melalui layanan cloud, periklanan, dan software.

Apakah Koreksi Ini Menandai Akhir Tren AI?

Koreksi saat ini terjadi setelah sektor semikonduktor mencatatkan salah satu periode kenaikan terkuat dalam sejarah.

ETF SMH naik sekitar 82% pada semester pertama 2026 dan membukukan kenaikan sekitar 71% pada kuartal II.

Dengan basis kenaikan sebesar itu, aksi ambil untung dan penyesuaian valuasi merupakan risiko yang wajar.

Karena itu, pelemahan 15%–20% belum cukup untuk menyimpulkan bahwa tren AI secara struktural telah berakhir.

Sejumlah indikator fundamental masih terlihat solid.

Permintaan GPU AI tetap melampaui pasokan yang tersedia, memori HBM telah habis terjual hingga pertengahan 2027, dan proyeksi belanja modal hyperscaler masih direvisi naik.

Arus dana ke ETF semikonduktor juga tetap kuat. Lebih dari $46 miliar dilaporkan mengalir ke ETF chip sepanjang 2026, menggandakan total kumulatif sejak 2017.

Namun, data tersebut tidak menghilangkan seluruh risiko.

Industri semikonduktor tetap bersifat siklikal. Kenaikan investasi yang sangat cepat dapat menciptakan kelebihan kapasitas apabila pertumbuhan permintaan melambat.

Selain itu, semakin tinggi valuasi saham, semakin besar pula ekspektasi yang harus dipenuhi perusahaan.

Dengan demikian, koreksi saat ini lebih tepat dipandang sebagai ujian terhadap kualitas fundamental dan kewajaran valuasi, bukan langsung dikategorikan sebagai panic sell ataupun kesempatan membeli.

Bagaimana Menilai Risk dan Reward Saham Chip?

Investor dengan horizon jangka pendek menghadapi risiko volatilitas lanjutan, terutama menjelang laporan keuangan dan perubahan proyeksi belanja AI.

Sementara itu, investor jangka menengah hingga panjang perlu mempertimbangkan apakah pertumbuhan laba, permintaan pusat data, dan posisi kompetitif perusahaan masih cukup kuat untuk mendukung valuasi saat ini.

Perusahaan dengan visibilitas pesanan tinggi, margin yang bertahan, neraca sehat, dan tren EPS positif dapat memiliki profil risiko yang berbeda dibandingkan saham yang hanya bergantung pada narasi AI.

Sebaliknya, perusahaan dengan valuasi tinggi tetapi jalur profitabilitas yang belum jelas dapat menghadapi tekanan lebih besar ketika sentimen pasar berubah.

Pada akhirnya, tidak ada satu strategi yang sesuai untuk seluruh investor.

Koreksi saham chip dapat menciptakan valuasi yang lebih menarik, tetapi juga dapat menjadi awal dari normalisasi yang lebih panjang apabila pertumbuhan laba tidak memenuhi ekspektasi.

Karena itu, investor perlu menentukan sendiri keseimbangan antara potensi imbal hasil dan risiko berdasarkan horizon investasi, toleransi terhadap volatilitas, kualitas fundamental perusahaan, serta besarnya eksposur dalam portofolio.

Keputusan yang terukur sebaiknya didasarkan pada data laba, arus kas, margin, dan belanja modal, bukan hanya pada headline pasar atau pergerakan harga harian.