Wall Street Terus Pulih📈

Pasar saham Amerika Serikat membuka sesi perdagangan dengan perkembangan yang optimis. Indeks Nasdaq 100 mencatat kenaikan sebesar 0,8%, sementara indeks Dow Jones menguat lebih terbatas dengan kenaikan 0,3%. Di sisi lain, indeks S&P 500 juga menunjukkan performa positif dengan kenaikan sebesar 0,5%. Fokus investor tertuju pada egosiasi yang sedang berlangsung antara mediator AS dan pihak Iran, yang kabarnya dilakukan melalui Pakistan. Iran awalnya menolak untuk membuka kembali Selat Hormuz sebagai imbalan gencatan senjata, namun pembicaraan terus berlanjut. Donald Trump telah menetapkan Rabu, 8 April (01.00 GMT), sebagai tenggat waktu utama untuk fase konflik berikutnya - baik berupa eskalasi, termasuk potensi serangan terhadap infrastruktur, atau de-eskalasi.
Raymond James mencatat bahwa meskipun terjadi pecahnya perang dengan Iran, pasar ekuitas tetap menunjukkan ketahanan yang mengejutkan tanpa adanya aksi jual yang signifikan. Menurut bank tersebut, data makroekonomi yang kuat dari awal tahun 2026 dan struktur pasar minyak - di mana lonjakan harga terkonsentrasi pada jangka pendek - telah membantu menstabilkan pasar kredit dan ekuitas.
Ed Yardeni tentang pasar ekuitas AS
Ed Yardeni, pendiri Yardeni Research, tetap bersikap konstruktif terhadap S&P 500, dengan argumen bahwa valuasi saat ini relatif menarik dan ekuitas secara historis berkinerja baik setelah konflik militer besar AS.
S&P 500 tercatat lebih tinggi dua tahun setelah masing-masing dari empat konflik besar terakhir - Perang Dunia II, Perang Korea, Perang Teluk, dan Perang Irak - dengan kenaikan berkisar antara 31% hingga 44%.
Yardeni berpendapat bahwa level pasar saat ini menawarkan titik masuk yang relatif menarik. Rasio P/E ke depan (forward P/E) memuncak di angka 23 pada Oktober lalu dan sejak itu telah menurun sekitar 15%.
Pada saat yang sama, estimasi laba ke depan telah naik sebesar 12,7%, mencapai rekor tertinggi, yang menunjukkan bahwa penurunan valuasi lebih mencerminkan kompresi multipel daripada pelemahan fundamental.
Awalnya, kompresi ini didorong oleh kekhawatiran atas profitabilitas terkait AI, dan kemudian oleh ketakutan bahwa konflik tersebut dapat memicu resesi global.
Meskipun demikian, para analis belum merevisi turun ekspektasi laba secara material dan terus menaikkan prakiraan mereka.
Menurut data FactSet, forward P/E 12-bulan telah turun menjadi 19,8 - di bawah rata-rata lima tahun sebesar 19,9 dan sedikit di atas rata-rata 10 tahun sebesar 18,9.
Sumber: xStation5
Berita korporasi
Netflix (NFLX.US) – saham naik hampir 2% di pasar pra-pembukaan setelah Goldman Sachs menaikkan peringkat saham dari "netral" menjadi "beli," mengutip kepemimpinan yang berkelanjutan dalam akuisisi dan pengembangan konten, serta potensi kuat untuk pengembalian modal kepada pemegang saham.
Twilio – saham menguat lebih dari 3% menyusul peningkatan peringkat oleh Jefferies dari "tahan" menjadi "beli," di mana bank tersebut menyoroti peran kunci Twilio dalam pengembangan solusi kecerdasan buatan (AI) berbasis suara.
Sumber: xStation5
