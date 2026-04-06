Wall Street Terus Pulih📈

Pasar saham Amerika Serikat membuka sesi perdagangan dengan perkembangan yang optimis. Indeks Nasdaq 100 mencatat kenaikan sebesar 0,8%, sementara indeks Dow Jones menguat lebih terbatas dengan kenaikan 0,3%. Di sisi lain, indeks S&P 500 juga menunjukkan performa positif dengan kenaikan sebesar 0,5%. Fokus investor tertuju pada egosiasi yang sedang berlangsung antara mediator AS dan pihak Iran, yang kabarnya dilakukan melalui Pakistan. Iran awalnya menolak untuk membuka kembali Selat Hormuz sebagai imbalan gencatan senjata, namun pembicaraan terus berlanjut. Donald Trump telah menetapkan Rabu, 8 April (01.00 GMT), sebagai tenggat waktu utama untuk fase konflik berikutnya - baik berupa eskalasi, termasuk potensi serangan terhadap infrastruktur, atau de-eskalasi.

Raymond James mencatat bahwa meskipun terjadi pecahnya perang dengan Iran, pasar ekuitas tetap menunjukkan ketahanan yang mengejutkan tanpa adanya aksi jual yang signifikan. Menurut bank tersebut, data makroekonomi yang kuat dari awal tahun 2026 dan struktur pasar minyak - di mana lonjakan harga terkonsentrasi pada jangka pendek - telah membantu menstabilkan pasar kredit dan ekuitas.