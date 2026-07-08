Walmart (WMT) baru saja mengumumkan pemotongan harga ribuan produk di seluruh jaringan toko dan platform digitalnya, termasuk Sam's Club. Potongan harga ini mencakup kebutuhan sehari-hari mulai dari daging sapi, minuman ringan, hingga produk rumah tangga, dengan diskon yang berkisar dari 10% hingga lebih dari 60%. Di permukaan, ini terlihat seperti langkah musiman yang biasa dilakukan menjelang musim panas. Namun jika dilihat lebih dalam, timing dan skala potongan harga ini mengungkapkan sesuatu yang lebih besar: Walmart sedang bermain agresif untuk memenangkan pertarungan market share di tengah tekanan daya beli konsumen AS yang semakin nyata.

Diskon Besar di Tengah Inflasi yang Masih Panas

Skala potongan harga yang dilakukan Walmart kali ini tidak bisa disepelekan. Jagung segar dipotong 63% dari $0.68\$0.68$0.68 menjadi $0.25\$0.25$0.25 per buah, ceri merah turun 50%, dan Coca-Cola 24-pack dipangkas 33% dari $14.97\$14.97$14.97 menjadi $9.97\$9.97$9.97. Bahkan daging sapi giling, salah satu kebutuhan pokok rumah tangga AS, turun 12% dari $6.74\$6.74$6.74 menjadi $5.94\$5.94$5.94 per pon. Ini bukan sekadar "rollback" biasa, ini adalah investasi harga yang dihitung untuk menarik konsumen yang semakin sensitif terhadap pengeluaran.

Langkah ini datang pada momen yang sangat krusial. Inflasi AS menyentuh 4.2% year-on-year di bulan Mei 2026, level tertinggi sejak April 2023, didorong oleh lonjakan harga energi sebesar 23.5% akibat konflik AS-Iran. Harga pangan naik 3.1% secara tahunan, dengan sayuran dan buah segar menjadi kategori paling inflasioner di rak supermarket. Sementara itu, indeks kepercayaan konsumen dari University of Michigan sempat menyentuh rekor terendah di 44.8 pada Mei sebelum sedikit pulih ke 49.5 di Juni, jauh di bawah level pra-konflik Iran. Lebih dari setengah konsumen AS secara spontan menyebut bahwa harga tinggi membebani keuangan pribadi mereka.

Sumber: BLS, University of Michigan, The Conference Board

Hasilnya? Market Share Terus Naik

Yang menarik, strategi harga agresif Walmart bukan langkah defensif, melainkan kelanjutan dari momentum yang sudah berjalan. Pada kuartal terakhir (Q1 FY2027, berakhir April 2026), Walmart membukukan pendapatan $175.7 miliar atau naik 7.1% year-on-year, melampaui ekspektasi Wall Street. Penjualan comparable store di AS tumbuh 4.1% (ex-fuel), e-commerce global melonjak 26%, dan bisnis iklan tumbuh 37%. Yang paling mencolok adalah fakta bahwa 75% dari market share gain Walmart di kategori makanan datang dari rumah tangga berpenghasilan di atas $100,000 per tahun, segmen yang sebelumnya lebih loyal ke specialty grocers.

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Sumber: Walmart Investor Relations, SEC Filings

Walmart juga semakin agresif di ranah private label. Penetrasi merek privat di kategori grocery naik 60 basis poin year-on-year, didorong oleh peluncuran lini premium "Bettergoods" pada 2024 dan pembaruan besar-besaran merek Great Value yang mencakup hampir 10.000 produk. Secara nasional, private label kini menguasai sekitar 20% market share grocery AS, naik dari 15% satu dekade lalu, dan Walmart ada di garis depan tren ini. Di sisi kompetitif, penetrasi grocery Walmart mencapai rekor 72%, artinya hampir tiga dari empat rumah tangga AS kini berbelanja kebutuhan pangan di Walmart.

Namun, posisi dominan ini tidak datang tanpa tantangan. Awal 2026 menjadi momen historis ketika Amazon untuk pertama kalinya menggeser Walmart dari posisi perusahaan dengan revenue terbesar di dunia, dengan selisih tipis $717 miliar vs $713 miliar. Meski perbandingan ini tidak sepenuhnya apples-to-apples mengingat Amazon menghitung revenue AWS dan iklan digital, secara simbolis ini menunjukkan bahwa Walmart tidak bisa hanya mengandalkan dominasi ritel fisik.

Sinyal Peringatan untuk Konsumen AS

Di balik semua angka positif Walmart, ada pertanyaan yang lebih besar: apakah agresivitas diskon ini sebenarnya mencerminkan melemahnya daya beli konsumen? Data makro memberikan jawaban yang cukup jelas. Menurut data Deloitte, 74% konsumen AS memperkirakan harga BBM akan naik, sementara 74% lainnya memperkirakan tagihan belanja grocery juga akan meningkat. Riset McKinsey menunjukkan bahwa konsumen berpenghasilan rendah memangkas pengeluaran diskresioner secara signifikan, dan bahkan konsumen berpenghasilan tinggi mulai mengurangi belanja "nice to have". Survei YouGov mencatat 53% orang AS kini memiliki anggaran belanja untuk 2026, naik dari 46% tahun sebelumnya, dan dari mereka yang memperkirakan kondisi keuangan memburuk, 66% berencana memangkas pengeluaran untuk makan di luar.

Pola yang terbentuk saat ini oleh banyak analis disebut sebagai "K-shaped recovery": pertumbuhan belanja konsumen secara agregat masih positif, namun sepenuhnya didorong oleh rumah tangga berpendapatan tinggi, sementara segmen menengah dan bawah justru semakin tertekan. Data BLS menunjukkan real disposable income hanya tumbuh 0.3% setelah disesuaikan inflasi pada Mei 2026, angka yang hampir stagnan. Retail sales AS memang masih tumbuh 6.9% year-on-year di bulan Mei, tetapi angka ini menyembunyikan fakta bahwa pertumbuhan tersebut tidak merata lintas segmen pendapatan. Walmart sendiri mengakui bahwa tailwind dari tax refund musim semi sudah mulai memudar menjelang kuartal kedua, yang berarti konsumen akan semakin terekspos langsung pada tekanan harga BBM dan kebutuhan pokok.

Diskon agresif Walmart adalah langkah strategis yang sudah terbukti efektif mendongkrak market share. Namun kebutuhan untuk terus "menginvestasikan" margin ke dalam harga juga mencerminkan kenyataan bahwa konsumen AS semakin selektif dan sensitif terhadap harga. Bagi investor, Walmart tetap menjadi barometer terbaik untuk memahami kesehatan belanja konsumen AS. Jika potongan harga ini terus diperluas, itu bukan hanya sinyal kompetisi ritel yang memanas, tetapi juga konfirmasi bahwa daya beli riil rumah tangga AS belum benar-benar pulih.