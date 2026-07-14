Wells Fargo dan Bank of America membuka musim earnings perbankan Q2 2026 dengan rangkaian angka yang dalam kedua kasus secara signifikan melampaui ekspektasi analis. Namun, masing-masing bank mencapainya dengan cara berbeda: Wells Fargo melalui perbaikan luas dalam kinerja bisnis dan kualitas kredit, sementara Bank of America terutama berkat segmen pasar dan investment banking yang sangat kuat.

Wells Fargo

Wells Fargo melaporkan revenue sebesar USD 22,622 miliar, net profit sebesar USD 6,407 miliar, dan EPS sebesar USD 2,00. Angka ini dibandingkan dengan konsensus sekitar USD 21,8 miliar dan sekitar USD 1,71–1,72, dengan ROE sebesar 15,0% dan ROTCE sebesar 17,7%. Net interest income sebesar USD 12,317 miliar hampir sejalan dengan ekspektasi, yaitu konsensus USD 12,368 miliar. Namun, pendorong utama dari beat tersebut adalah non-interest income, yang naik 13% secara tahunan menjadi USD 10,305 miliar, didukung oleh wealth management, investment banking, dan markets.

Penting untuk dicatat bahwa pertumbuhan tersebut bersifat luas dan tidak didorong oleh satu segmen saja. Consumer Banking and Lending mencatat kenaikan revenue sebesar 6% secara tahunan, Commercial Banking naik 6% secara tahunan, Corporate & Investment Banking naik 16% secara tahunan, dan Wealth & Investment Management naik 13% secara tahunan. Pada saat yang sama, kualitas aset membaik: net charge-offs turun menjadi 0,34% dari rata-rata loans, dibandingkan 0,44% setahun sebelumnya, sementara non-performing assets turun menjadi 0,77% dari portofolio dari 0,86% pada kuartal sebelumnya. Biaya operasional hanya naik 2% secara tahunan, dibandingkan kenaikan revenue sebesar 9%, sehingga efficiency ratio membaik menjadi 60% dari 64% dan pre-tax, pre-provision profit naik 20% menjadi USD 9,0 miliar. Sumber: Wells Fargo.

Hasil tersebut mencakup manfaat pajak satu kali sebesar USD 132 juta atau USD 0,04 per saham, terkait penyelesaian isu masa lalu. Namun, bahkan tanpa komponen tersebut, EPS tetap akan jauh di atas konsensus. Dari sisi modal, bank memiliki buffer yang nyaman: CET1 sebesar 10,3%, TLAC sebesar 22,8%, dan LCR sebesar 119%. Pada Q2 2026, bank membeli kembali sahamnya sendiri senilai USD 3,0 miliar, dan dividen dijadwalkan naik menjadi USD 0,50 pada Q3 2026 dari sebelumnya USD 0,45.

Ke depan, manajemen mempertahankan guidance untuk full year 2026 tanpa perubahan: sekitar US$50 miliar dalam net interest income, terdiri dari US$48 miliar di luar Markets dan US$2 miliar dari Markets, serta sekitar US$55,7 miliar dalam non-interest expenses. Ini memberi sinyal kelanjutan, bukan akselerasi tajam, dari tren saat ini, dengan catatan bahwa kinerja aktual tetap bergantung pada arah suku bunga, bentuk yield curve, serta dinamika deposits dan lending.

Return on assets, pengurangan jumlah karyawan, dan manajemen biaya menunjukkan nilai intrinsik bank. Hal ini menempatkan WFC sebagai kisah perbaikan operasional yang luas dan berkualitas, serta tidak terlalu bergantung pada satu faktor siklikal tertentu. Sumber: Wells Fargo.

Bank of America

BofA melaporkan net interest and fee income sebesar USD 31,6 miliar, net profit sebesar USD 9,074 miliar, dan EPS sebesar USD 1,21. Angka ini dibandingkan dengan estimasi konsensus sekitar USD 30,5 miliar dan USD 1,13, menunjukkan beat yang jelas di seluruh metrik utama. Net interest income mencapai US$16,0 miliar atau US$16,2 miliar berdasarkan FTE, dibandingkan ekspektasi sekitar US$15,92 miliar, sementara ROE dan ROTCE masing-masing naik menjadi 12,7% dan 17,0%. Provisions for credit losses sebesar USD 1,366 miliar dan net charge-offs sebesar USD 1,412 miliar atau 0,47% dari portofolio lebih baik dari perkiraan, meskipun average loans tumbuh 8% secara tahunan.

Sumber: Bank of America

Area terkuat dalam laporan tersebut adalah capital markets dan corporate banking. Global Markets meningkatkan revenue sebesar 34% secara tahunan menjadi USD 8,022 miliar, dengan sales and trading revenue naik 33% menjadi antara USD 7,098 miliar dan USD 7,155 miliar. Equities revenue melonjak hingga 70% secara tahunan menjadi USD 3,619 miliar, mencetak rekor untuk segmen ini. Investment banking fees, tidak termasuk self-led deals, naik 50% secara tahunan menjadi US$2,138 miliar, didorong oleh debt underwriting, advisory, dan equity underwriting. Manajemen menekankan bahwa pipeline tetap kuat dan commercial borrowing mulai berakselerasi, yang menunjukkan bahwa momentum positif dapat berlanjut dalam beberapa kuartal mendatang.

Biaya naik lebih cepat dibandingkan WFC. Non-interest expense meningkat 8% secara tahunan menjadi USD 18,627 miliar. Meski begitu, efficiency ratio membaik menjadi 59% dari 63%, dan operating leverage berada di 6,6 poin persentase. Deposits sebesar USD 2,025 triliun sedikit di bawah sebagian ekspektasi pasar, yang menjadi satu-satunya aspek lebih lemah dalam laporan ini. Dari sisi modal, bank tetap sangat kuat: CET1 sebesar 11,2% berdasarkan standardized approach dan 12,5% berdasarkan advanced approach, Global Liquidity Sources sebesar USD 947 miliar, serta USD 8,0 miliar dikembalikan kepada pemegang saham selama kuartal tersebut, terdiri dari USD 2,0 miliar dalam dividen dan USD 6,0 miliar dalam share buyback. Book value per share naik menjadi USD 39,34 dan tangible book value menjadi USD 29,37, keduanya naik 7% secara tahunan.

Proyeksi BofA tidak seformal Wells Fargo, tetapi manajemen menekankan kondisi konsumen dan bisnis yang sehat, peningkatan volume pembayaran, serta prospek yang kuat untuk wealth management. Bank juga mengungkapkan sensitivitas net interest income atau NII terhadap suku bunga: pergeseran paralel yield curve sebesar +100 basis poin akan menghasilkan NII sekitar USD 1,0 miliar lebih tinggi dalam horizon 12 bulan, sementara -100 basis poin akan mengurangi NII sekitar USD 2,2 miliar. Ini menunjukkan bahwa hasil ke depan tetap sangat bergantung pada kebijakan The Fed. Di bawah ini terdapat ekspektasi makroekonomi yang digunakan bank dalam menjelaskan asumsi yang mendasari hasil masa depannya.

Sumber: Bank of America

Kesimpulan

Kedua bank jelas melampaui ekspektasi analis, tetapi dengan cara yang berbeda. Wells Fargo terutama berutang pada peningkatan kualitas franchise, disiplin biaya, dan kualitas kredit yang lebih baik di seluruh portofolionya. Hal ini membuat hasilnya terlihat lebih struktural dan tidak terlalu bergantung pada satu faktor pasar tertentu. Sebaliknya, Bank of America terutama diuntungkan oleh boom siklikal di capital markets dan investment banking, sehingga hasilnya lebih sensitif terhadap apakah pasar tetap kuat dalam beberapa kuartal mendatang. Bagi investor, ini berarti WFC menawarkan trajektori pertumbuhan yang lebih dapat diprediksi berdasarkan guidance, sementara BAC menawarkan potensi lebih tinggi tetapi juga volatilitas hasil yang lebih besar, bergantung pada aktivitas di capital markets.

Saham BofA saat ini turun hampir 0,75% menjelang pembukaan perdagangan di Wall Street, sementara saham Wells Fargo melemah 2,4%.