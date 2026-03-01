Baca selengkapnya
18.00 · 1 Maret 2026

March Reward Boost

March Reward Boost Telah Dimulai

XTB Indonesia menghadirkan promo March Reward Boost yang berlangsung dari 1 - 31 Maret 2026. Melalui promo ini, nasabah berkesempatan memperoleh reward hingga USD 500 berdasarkan tier deposit yang dicapai.

Bagaimana Cara Mengikutinya?

Untuk mengikuti promo ini, kamu perlu:

  1. Daftar promo terlebih dahulu melalui: id.xtb.com/march-reward-boost
  2. Melakukan deposit dana baru selama periode promo (dihitung berdasarkan net deposit 7 hari pertama dari deposit pertama)
  3. Melakukan transaksi saham AS dan/atau ETF dengan total minimal 50% dari net deposit

Reward akan diberikan sesuai tier tertinggi yang berhasil kamu capai.

Struktur Reward

 
 

Siap Maksimalkan Reward Kamu?

Untuk membaca syarat & ketentuan lengkap serta mendaftarkan diri, kunjungi: id.xtb.com/march-reward-boost

Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
