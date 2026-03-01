March Reward Boost Telah Dimulai

XTB Indonesia menghadirkan promo March Reward Boost yang berlangsung dari 1 - 31 Maret 2026. Melalui promo ini, nasabah berkesempatan memperoleh reward hingga USD 500 berdasarkan tier deposit yang dicapai.

Bagaimana Cara Mengikutinya?

Untuk mengikuti promo ini, kamu perlu:

Daftar promo terlebih dahulu melalui: id.xtb.com/march-reward-boost Melakukan deposit dana baru selama periode promo (dihitung berdasarkan net deposit 7 hari pertama dari deposit pertama) Melakukan transaksi saham AS dan/atau ETF dengan total minimal 50% dari net deposit

Reward akan diberikan sesuai tier tertinggi yang berhasil kamu capai.

Struktur Reward

Siap Maksimalkan Reward Kamu?

Untuk membaca syarat & ketentuan lengkap serta mendaftarkan diri, kunjungi: id.xtb.com/march-reward-boost

Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.