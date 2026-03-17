Zona Hijau di Wall Street

Wall Street terus menguat, dengan kekuatan pasar saham terlihat jelas meskipun harga minyak tetap berada di atas $100 per barel. Kombinasi sinyal ini menunjukkan bahwa investor semakin memperhitungkan skenario de-eskalasi bertahap konflik di Timur Tengah. Penting untuk dicatat bahwa keyakinan ini lebih didorong oleh ekspektasi dan narasi daripada fakta konkret. Laporan mengenai kemungkinan negosiasi di balik layar dengan cepat dibantah, namun kehadirannya dalam siklus berita sudah cukup untuk mempertahankan sentimen positif. Dow Jones naik sekitar 1%, S&P 500 menguat hampir 0,8%, dan Nasdaq naik sekitar 0,7%.

Tampaknya pasar saat ini berada dalam fase ingin mempercayai skenario positif dan secara aktif mencari argumen untuk mendukung pandangan tersebut. Dalam praktiknya, ini berarti setiap informasi baru yang menunjukkan bahwa pihak-pihak semakin mendekat dapat ditafsirkan sebagai terobosan, meskipun kredibilitasnya terbatas. Dalam beberapa hari dan minggu ke depan, sinyal serupa kemungkinan akan muncul lebih sering, dan dampaknya terhadap valuasi bisa jauh lebih besar dibandingkan signifikansi sebenarnya. Lingkungan seperti ini mendukung kenaikan lanjutan tetapi juga meningkatkan risiko koreksi tajam jika ekspektasi tidak terpenuhi.

Pada saat yang sama, investor mulai lebih memperhatikan kebijakan moneter dan sinyal dari Federal Reserve. Menjelang keputusan FOMC besok, ekspektasi pasar telah berubah secara signifikan. Hingga baru-baru ini, pemangkasan suku bunga pada bulan Juni masih dianggap mungkin, namun skenario ini kini sebagian besar telah ditinggalkan. Alasan utamanya adalah ketidakpastian mengenai jalur inflasi ke depan, terutama dalam konteks ketegangan geopolitik dan dampaknya terhadap harga komoditas.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi sentimen jangka pendek adalah laporan hasil keuangan dari Micron Technology besok. Perusahaan ini telah memperoleh peran penting dalam beberapa kuartal terakhir karena kekurangan memori yang kronis baik di pasar konsumen maupun segmen pusat data. Oleh karena itu, perusahaan ini kini dianggap sebagai barometer penting kondisi sektor semikonduktor, khususnya di area memori. Pasar mengharapkan manajemen untuk mengonfirmasi permintaan yang tetap tinggi dan prospek positif untuk tahun mendatang. Sinyal seperti itu akan mendukung tidak hanya perusahaan tersebut tetapi juga sektor teknologi secara keseluruhan, yang tetap menjadi salah satu pendorong utama kenaikan Wall Street dalam beberapa bulan terakhir.

Kenaikan saat ini di Wall Street terutama didasarkan pada ekspektasi membaiknya situasi geopolitik dan keyakinan bahwa fase terburuk mungkin sudah berlalu, meskipun belum ada konfirmasi yang jelas. Dukungan juga datang dari fundamental ekonomi yang solid serta harapan akan kekuatan berkelanjutan di sektor teknologi. Namun, ketidakpastian signifikan masih ada terkait inflasi dan keputusan The Fed di masa depan, yang dapat mengubah sentimen investor kapan saja.

Berita Emiten

Selama konferensi GTC, NVIDIA (NVDA.US) menyoroti pentingnya agentic AI dan mengindikasikan bahwa teknologi berbasis OpenClaw dapat mentransformasi perusahaan SaaS menjadi sistem otonom. Perusahaan juga berupaya memperluas portofolio pertumbuhannya dengan berinvestasi aktif dalam pengembangan alat dan platform sendiri, mencakup perangkat keras dan perangkat lunak.

Beyond Meat (BYND.US) mengumumkan penundaan pengajuan laporan tahunan 2025, dengan alasan membutuhkan waktu tambahan untuk meninjau inventaris secara menyeluruh, termasuk stok berlebih dan usang. Berita ini menyebabkan penurunan saham, meskipun hasil awal kuartal keempat diperkirakan sesuai dengan ekspektasi sebelumnya.

Saham Playboy (PLBY.US) naik sekitar 9% setelah hasil keuangan yang lebih kuat dan rencana pengurangan utang, yang meningkatkan sentimen investor. Perusahaan melaporkan empat kuartal berturut-turut EBITDA yang disesuaikan positif dan terus berupaya menurunkan utang melalui kerja sama dengan mitra di China, meningkatkan profitabilitas dan mengurangi biaya layanan utang.

Saham Delta Air Lines (DAL.US) naik setelah perusahaan menaikkan proyeksi pendapatan kuartal pertama. Permintaan yang kuat pada bulan Maret diperkirakan akan mendorong pendapatan melampaui ekspektasi sebelumnya, mendukung kenaikan harga saham. Meskipun biaya bahan bakar lebih tinggi, Delta mempertahankan asumsi laba sebelumnya, menunjukkan ketahanan bisnis terhadap tekanan biaya.