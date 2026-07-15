BlackRock zakończył kwartał z rekordową wartością aktywów pod zarządzaniem (AUM), która wzrosła do 15,3 bln USD. Wynik ten został osiągnięty dzięki 868 mld USD napływów netto oraz 10-procentowemu organicznemu wzrostowi przychodów z opłat za zarządzanie. Przychody spółki zwiększyły się o 31% rok do roku, głównie za sprawą silnego popytu na fundusze ETF, strategie aktywnie zarządzane oraz usługi technologiczne. Jednocześnie skorygowana marża operacyjna wzrosła do 45,9%, a rozwodniony zysk na akcję (EPS) zwiększył się o 20% rok do roku, potwierdzając utrzymującą się wysoką rentowność biznesu.

iShares przekracza 6 bln USD aktywów

BlackRock iShares pozyskał w II kwartale 2026 roku 192 mld USD napływów netto, co przełożyło się na 8-procentowy organiczny wzrost bazowych przychodów z opłat. Skala napływającego kapitału pokazuje, że spółka nadal korzysta zarówno z rosnącej popularności pasywnego inwestowania, jak i z coraz większego zainteresowania bardziej zaawansowanymi strategiami inwestycyjnymi.

Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach iShares przekroczyła 6 bln USD, niemal podwajając się w ciągu trzech lat. Jest to szczególnie istotne dla BlackRock, ponieważ iShares pozostaje jednym z najważniejszych źródeł skalowalnych i powtarzalnych przychodów z opłat.

Jednocześnie spółka odnotowała 53 mld USD napływów netto do aktywnie zarządzanych strategii. W segmencie akcyjnym wzrost wspierały strategie systematyczne, wykorzystujące modele ilościowe i analizę danych, natomiast płynne inwestycje alternatywne przyciągnęły rekordowe 7 mld USD.

Dochód netto BlackRock wzrósł o 20% rok do roku, do 1,9 mld USD. Dochód operacyjny również wzrósł o 20%, do około 1,9 mld USD. Pozytywna reakcja Wall Street wynika nie tylko z wyższych od oczekiwań przychodów i zysków, lecz także z szerokiej struktury napływów obejmującej fundusze ETF, strategie aktywne, rozwiązania systematyczne oraz inwestycje alternatywne.

Akcje BlackRock (interwał D1)

W szczycie akcje spółki warte były ponad ponad 1200 USD i wydaje się, że to ten poziom stanowi obecnie górną granicę dla byków, podczas gdy 1050 USD (EMA200) oraz poziom 910 - 950 USD stanowią potencjalnie istotne wsparcie.

Źródło: xStation5