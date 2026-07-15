- Akcje BlackRock zyskują po mocniejszych od prognoz wynikach
- Firma zarządza już aktywami wartymi 15,34 bln USD
- Zysk na akcję i przychody wypadły powyżej oczekiwań
- Akcje BlackRock zyskują po mocniejszych od prognoz wynikach
- Firma zarządza już aktywami wartymi 15,34 bln USD
- Zysk na akcję i przychody wypadły powyżej oczekiwań
BlackRock (BLK.US) to największy fundusz inwestycyjny świata, a jego wyniki za II kwartał roku potwierdziły jego centralną rolę w globalnym systemie finansowym. Spółka mimo wysokich prognoz stanęła na wysokosci zadania i zaskoczyła Wall Street mocnym raportem, co prowadzi walory firmy do prawie 5% wzrostu w handlu przed otwarciem giełdy w USA.
BlackRock (wyniki za II kwartał)
- Skorygowany zysk na akcję (EPS): 13,91 USD (oczekiwano: 12,66 USD)
- Przychody: 7,08 mld USD (oczekiwano: 6,82 mld USD)
- Przychody z opłat za zarządzanie aktywami oraz udostępniania papierów wartościowych: 5,73 mld USD (oczekiwano: 5,60 mld USD)
- Wartość aktywów pod zarządzaniem (AUM): 15,34 bln USD (oczekiwano: 15,19 bln USD)
- Długoterminowe napływy netto: 199,13 mld USD
- Łączne napływy netto: 191,70 mld USD (oczekiwano: 175,92 mld USD)
BlackRock zakończył kwartał z rekordową wartością aktywów pod zarządzaniem (AUM), która wzrosła do 15,3 bln USD. Wynik ten został osiągnięty dzięki 868 mld USD napływów netto oraz 10-procentowemu organicznemu wzrostowi przychodów z opłat za zarządzanie. Przychody spółki zwiększyły się o 31% rok do roku, głównie za sprawą silnego popytu na fundusze ETF, strategie aktywnie zarządzane oraz usługi technologiczne. Jednocześnie skorygowana marża operacyjna wzrosła do 45,9%, a rozwodniony zysk na akcję (EPS) zwiększył się o 20% rok do roku, potwierdzając utrzymującą się wysoką rentowność biznesu.
iShares przekracza 6 bln USD aktywów
BlackRock iShares pozyskał w II kwartale 2026 roku 192 mld USD napływów netto, co przełożyło się na 8-procentowy organiczny wzrost bazowych przychodów z opłat. Skala napływającego kapitału pokazuje, że spółka nadal korzysta zarówno z rosnącej popularności pasywnego inwestowania, jak i z coraz większego zainteresowania bardziej zaawansowanymi strategiami inwestycyjnymi.
- Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach iShares przekroczyła 6 bln USD, niemal podwajając się w ciągu trzech lat. Jest to szczególnie istotne dla BlackRock, ponieważ iShares pozostaje jednym z najważniejszych źródeł skalowalnych i powtarzalnych przychodów z opłat.
- Jednocześnie spółka odnotowała 53 mld USD napływów netto do aktywnie zarządzanych strategii. W segmencie akcyjnym wzrost wspierały strategie systematyczne, wykorzystujące modele ilościowe i analizę danych, natomiast płynne inwestycje alternatywne przyciągnęły rekordowe 7 mld USD.
Dochód netto BlackRock wzrósł o 20% rok do roku, do 1,9 mld USD. Dochód operacyjny również wzrósł o 20%, do około 1,9 mld USD. Pozytywna reakcja Wall Street wynika nie tylko z wyższych od oczekiwań przychodów i zysków, lecz także z szerokiej struktury napływów obejmującej fundusze ETF, strategie aktywne, rozwiązania systematyczne oraz inwestycje alternatywne.
Akcje BlackRock (interwał D1)
W szczycie akcje spółki warte były ponad ponad 1200 USD i wydaje się, że to ten poziom stanowi obecnie górną granicę dla byków, podczas gdy 1050 USD (EMA200) oraz poziom 910 - 950 USD stanowią potencjalnie istotne wsparcie.
Źródło: xStation5
PULS GPW: KGHM oddaje wzrosty, Inflacja spada
Kalendarz ekonomiczny: Sezon wyników i inflacja PPI – tym żyć będą w środę rynki (15.07.2026)
Poranna odprawa: Co z Cieśniną Ormuz, inflacją i stopami w USA? (15.07.2026)
Kto rządzi na rynku procesorów? Intel vs AMD | Bliżej Giełdy, Bartek Szyma
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.