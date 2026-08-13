S&P 500 na nowych szczytach

Indeks reprezentujący 500 największych spółek notowanych na amerykańskiej giełdzie (spełniających także zasady dotyczące płynności oraz zyskowności) sięga dziś nowych historycznych szczytów na poziomie 7814,88, umacniając się o przeszło 0,5% względem wczorajszego zamknięcia.
Gdzie upatrywać przyczyny dzisiejszego ruchu?
Przede wszystkim w malejących rynkowych oczekiwaniach wobec podwyżek stóp procentowych w USA.
Ruch w górę jeszcze przed końcem roku nie jest już w pełni wyceniany (ok. 94% implikowanego rynkowo prawdopodobieństwa).
Wykres 1: Implikowana rynkowo wycena liczby obniżek/podwyżek przed końcem 2026 r. (2025 - 2026)
Źródło: XTB Research, 13.08.2026
Podwyżka stóp we wrześniu nie stanowi zaś już rynkowego scenariusza bazowego (ok. 35% implikowanego rynkowo prawdopodobieństwa).
Wykres 2: Implikowana rynkowo wycena liczby obniżek/podwyżek przed końcem września 2026 r. (2025 - 2026)
Źródło: XTB Research, 13.08.2026
Ów ruch przypisać można w dużej mierze opublikowanym w ostatnich dniach danych makroekonomicznych.
- Wpierw zgodnie z oczekiwaniami spadły obie miary inflacji CPI (główna oraz bazowa).
- Później – dziś o godz. 14:30 – niżej od oczekiwań uplasowała się główna miara inflacji PPI (0,0% w ujęciu miesięcznym).
Dane mogą dawać Rezerwie Federalnej większe pole do manewru, ograniczając konieczność natychmiastowego zacieśniania polityki monetarnej. Wydaje się, że w obliczu braku istotniejszych nagłówków na arenie geopolitycznej, do łask wracają publikacje makroekonomiczne, którym inwestorzy przyglądają się ze szczególną uwagą.
Przypomnijmy jeszcze, że najbliższe posiedzenie FOMC czeka nas za miesiąc – 16 września. W międzyczasie miejsce będzie miało m.in. sympozjum w Jackson Hole – obok forum w Sintrze, jedna z najważniejszych konferencji bankierów centralnych w roku.
Zwycięzcy i przegrani dnia
Wykres 3: Zwycięzcy i przegrani dnia na S&P 500 (13.08.2026)
Źródło: XTB Research, 13.08.2026
Indeksowi przewodzą dziś dostawcy pamięci dla centrów danych, tacy jak Sandisk (+16,5%) oraz Western Digital (+8,6%). Po drugiej stronie znajdziemy Cisco Systems - inwestorzy są zawiedzeni prognozami sprzedaży na obecny rok finansowy (7,5 miliarda dolarów).
Łącząc to z wiedzą, którą pozyskaliśmy z poprzednich publikacji, można dojść do wniosku, że rynek skupia się obecnie przede wszystkim na tempie, w jakim napływający popyt przekłada się na twarde przychody. Sam wysoki poziom zamówień czy ekspozycja na boom w wydatkach inwestycyjnych przestają wystarczać.
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