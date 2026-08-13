Wyniki Cisco: Zamówienia imponują, ale marża rozczarowała

Amerykańska spółka sieciowa opublikowała wyniki za Q2 2026, po których na otwarciu sesji Wall Street traci ok. 7%. Mimo umiarkowanego przekroczenia wysokich z uwagi na inwestycje w AI oczekiwań, rynek zareagował na publikację negatywnie.

Wyniki

Przychody spółki wzrosły do 17,3 mld USD wobec oczekiwań na poziomie ok. 16,8 mld USD. Jest to wzrost w ujęciu rocznym o ok. 15%.

Lepiej wypadł EPS, który uplasował się na poziomie 1,22 USD (non-GAAP) wobec oczekiwań na poziomie 1,17 USD.

Jest to wzrost rok do roku o ok. 100%. Warto zwrócić uwagę, że zeszłoroczny odczyt za Q2 2026 był anomalią księgową ze sztucznie zaniżoną bazą porównawczą, jednak wynik wciąż jest imponujący – w ujęciu kwartalnym EPS wzrósł o prawie 20%.

Słabo wypadła marża brutto, która spadła z 68,4% do 66,3% w ostatnim kwartale trwającego roku finansowego.

Więcej informacji można uzyskać, przyglądając się konkretnym segmentem działalności spółki.

Networking – wzrost zamówień o 40% całościowo, wzrost o 25% po wyłączeniu zamówień ze spółek „Hyperscale”. Zamówienia wyniosły w obecnym roku finansowym 9,3 mld USD. AI – na przyszły rok finansowy spółka przewiduje 7,5 mld USD przychodów z AI. Jest to wzrost wobec 4 mld USD w obecnym roku.

Bezpieczeństwo – segment wzrósł o 14% rok do roku, osiągając 2,22 mld USD.

Prognoza

Przewidywania zarządu dot. wyników na koniec roku okazały się wyższe od dotychczasowego konsensusu. Przychody na koniec przyszłego roku finansowego mają osiągnąć 72,8 mld USD, co jest wzrostem o ok. 6% względem poprzedniej wyceny.

Prognoza EPS wzrosła dużo szybciej i wyraźniej – prognoza zysku na akcję w kolejnym kwartale ma wynieść aż 1,33 USD, co reprezentowało by hipotetyczny wzrost o niecałe 30% w ujęciu r/r.

Zdecydowanie najsłabszym elementem całej konferencji wynikowej była prognoza marży na kolejny kwartał, gdzie spółka widzi spadek o 60 pb do poziomu poniżej 66%.

Konkluzja

Publikacja wyników Cisco potwierdziła, że spółka korzysta z trwającego cyklu inwestycyjnego, lecz ma problemy z optymalizacją kosztową.

Popyt jest dynamiczny i ma szeroki charakter. Głównym motorem pozostaje segment sieciowy, wspierany głównie, ale nie tylko, przez inwestycje hyperscalerów.

Tempo wzrostu jest widoczne, ale wypada dość rozczarowująco względem reszty branży – zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę i doświadczenie spółki. Jednak ponieważ Cisco oczekuje dalszego wzrostu sprzedaży infrastruktury AI, utrzymania cyklu modernizacji sieci oraz poprawy w obszarach bezpieczeństwa i usług, rynek wciąż ma miejsce do dyskontowania bardziej optymistycznej ścieżki dla spółki – „sufit” wycen na fali spekulacji pod wyniki jest jednak dużo niżej w przypadku Cisco, niż ma to miejsce w innych spółkach powiązanych z boomem AI.

Warto zauważyć, że struktura wzrostu staje się bardziej sprzętowa, co zwiększa presję na marżę brutto i uzależnia dalszą poprawę rentowności od dyscypliny kosztowej, z czym spółka ma ewidentny problem. W kolejnych kwartałach kluczowe będzie nie tylko tempo zamiany zamówień AI na przychody, ale coraz ważniejsza będzie obrona marży i poprawa FCF.

Analiza techniczna CISCO (H1)

Mimo istotnych spadków z ostatniego szczytu (~12%) oraz wybicia się dołem z długoterminowego kanału wzrostowego, kurs zachowuje umiarkowanie wzrostową perspektywę techniczną. Strefa oporu między 107-101 jest szeroka i może okazać się silniejsza niż obecnie spodziewa się tego sprzedaż - będzie to wspierać krótko-średnio terminowo kurs jeśli ten osunie się w dolne ograniczenie kanału szerokiej konsolidacji. Następnym celem dla popytu jest z obecnego poziomu opór na poziomie ~120 a następnie ponowny test strefy oporu między 126-130. Ruch ten będzie wspierać zjawisko “złotego krzyża” (średnia EMA 100 & 200). Źródło: xStation5