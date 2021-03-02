Akcje Nio spadają po mieszanych wynikach za IV kw.

Akcje Nio (NIO.US) zanurkowały dziś ponad 6,0% po tym, jak chiński producent pojazdów elektrycznych podał mieszane wyniki kwartalne. Konkurent Tesli (TSLA.US) zanotował stratę netto w wysokości prawie 1,4 mld juanów (212,8 mln dolarów) w ostatnim kwartale 2020 roku, co jest stratą większą niż przewidywali analitycy. Przychody wyniosły 6,6 miliardów juanów (około 1 miliard dolarów), czyli nieco więcej niż oczekiwano. Jednak firma zasygnalizowała spowolnienie tempa dostaw swoich pojazdów elektrycznych w bieżącym kwartale, tłumacząc to globalnym niedoborem chipów. Firma zwiększyła moce produkcyjne w lutym do 10 000 pojazdów miesięcznie, co oznacza wzrost z 7 500 sztuk wcześniej. Jednak jak powiedział założyciel spółki - William Liże, niedobór chipów i baterii oznacza, iż Nio będzie musiała wrócić do poziomu 7 500 samochodów miesięcznie w drugim kwartale. Nio (NIO.US) - kupującym nie udało się wybić wczoraj powyżej horyzontalnej strefy oporu w okolicach 50,50 USD, która pokrywa się ze średnią SMA50 (zielona linia). Notowania rozpoczęły dzisiejszą sesję od sporej luki spadkowej i aktualnie obserwujemy test lokalnego oporu przy poziomie 46,25 USD. Jeśli sprzedającym utrzymają kurs poniżej, wówczas spadki mogą się pogłębić w kierunku kolejnego wsparcia - 42,12 USD. Źródło: xStation5

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