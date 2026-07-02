Akcje producenta dronów szarżują 13% 📈 AeroVironment ma kontrakt z armią USA

Akcje AeroVironment zyskują około 15% po informacji o podpisaniu kontraktu o wartości 500 mln USD z armią Stanów Zjednoczonych na dostawę systemów przeciwdziałania dronom. Umowa dodatkowo wzmacnia pozytywny sentyment po opublikowanych kilka dni wcześniej rekordowych wynikach finansowych za IV kwartał roku fiskalnego 2026. Spółka rozwija się obecnie nie tylko dzięki systemom bezzałogowym, ale również dzięki szybko rosnącemu segmentowi obrony przeciwko dronom. Zarząd uważa, że w perspektywie kilku lat właśnie ten obszar może stać się jednym z głównych motorów wzrostu przedsiębiorstwa.

Pentagon stawia na ochronę przed dronami

Kontrakt został przyznany przez U.S. Army Contracting Command z Detroit Arsenal i ma charakter umowy ramowej o stałej cenie (firm-fixed-price). AeroVironment będzie dostarczać komercyjne systemy Counter-UAS oraz rozwiązania przeznaczone do zwalczania niewielkich dronów wykorzystywanych na współczesnym polu walki.

Prace będą realizowane sukcesywnie do czerwca 2029 roku, a finansowanie będzie przyznawane wraz z kolejnymi zamówieniami składanymi przez armię USA.

Rekordowe wyniki wspierają optymizm inwestorów

Informacja o kontrakcie pojawiła się zaledwie kilka dni po publikacji bardzo mocnych wyników finansowych.

W IV kwartale roku fiskalnego 2026 AeroVironment osiągnął:

przychody w wysokości 641,6 mln USD (+133% r/r),

skorygowaną EBITDA na poziomie 140,1 mln USD,

marżę EBITDA wynoszącą 22%,

skorygowany zysk na akcję (EPS) w wysokości 1,84 USD wobec 1,61 USD rok wcześniej.

Znaczący wzrost przychodów był częściowo efektem przejęć spółek BlueHalo oraz Empirical Systems Aerospace, jednak nawet po ich wyłączeniu wzrost organiczny wyniósł około 31%.

Portfel zamówień nadal rośnie

Na koniec roku fiskalnego wartość zakontraktowanych zamówień (funded backlog) wzrosła do 1,2 mld USD wobec 726,6 mln USD rok wcześniej.

Łączna wartość nowych zamówień osiągnęła 2,7 mld USD przy przychodach wynoszących około 2 mld USD, co przełożyło się na wskaźnik book-to-bill na poziomie 1,4.

Oznacza to, że spółka pozyskuje nowe kontrakty szybciej, niż jest w stanie je realizować, zwiększając widoczność przyszłych przychodów.

Counter-UAS ma być kolejnym filarem wzrostu

Choć AeroVironment jest najbardziej znany z amunicji krążącej Switchblade, zarząd coraz większe nadzieje wiąże z segmentem systemów przeciwdziałania dronom.

W roku fiskalnym 2026 działalność Counter-UAS wygenerowała około 200 mln USD przychodów.

Spółka rozwija obecnie trzy główne rozwiązania:

systemy zakłócania radiowego Titan,

broń energetyczną LOCUST,

kinetyczny system przechwytujący Freedom Eagle-1 przeznaczony do niszczenia nadlatujących dronów.

Prezes Wahid Nawabi ocenia, że w ciągu najbliższych 3–5 lat segment Counter-UAS może dorównać obecnej działalności spółki lub nawet stać się od niej dwu- lub trzykrotnie większy.

Prognozy pozostają mocne

Zarząd prognozuje, że w roku fiskalnym 2027 przychody wyniosą od 2,1 do 2,2 mld USD, co oznacza około 10% wzrost względem poprzedniego roku.

Spółka podkreśla również utrzymujący się bardzo wysoki popyt na swoje rozwiązania wojskowe, szczególnie w obszarze bezzałogowych systemów oraz technologii przeciwdronowych.

Rynek nadal dostrzega ryzyka - akcje tracą 50% względem szczytów

Pomimo ostatnich wzrostów AeroVironment pozostaje jedną z drożej wycenianych spółek sektora obronnego. Akcje notowane są przy wskaźniku odpowiadającym około 54-krotności prognozowanego skorygowanego zysku na rok fiskalny 2027.

Część inwestorów nadal obawia się wysokiej ceny zapłaconej za przejęcie BlueHalo, a znaczny udział krótkich pozycji sprawia, że kurs może pozostawać podatny na podwyższoną zmienność. Jednocześnie rekordowy portfel zamówień, dynamiczny wzrost segmentu Counter-UAS oraz kolejne kontrakty z Departamentem Obrony USA wzmacniają długoterminowe perspektywy spółki.

Akcje AeroVironment notowane są ok. 50% poniżej rekordów, które w 2025 wyniosły kurs do prawie 400 USD za walor. Do kluczowego oporu tj. 200-sesyjnej wykładniczej średniej EMA200 (czerwona linia) brakuje z obecnych poziomów ok. 10%. Kluczowym wsparciem są okolice 140 - 150 USD za akcję, wyznaczone przez poprzednie reakcje cenowe.

Źródło: xStation5