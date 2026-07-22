Alphabet i Tesla po wynikach 🚩 AI sprzyja Google, Tesla przyspiesza z Optimusem - akcje reagują

Alphabet i Tesla opublikowały wyniki kwartalne po zakończeniu środowej sesji w USA. Alphabet ponownie pokazał bardzo silny wzrost biznesu związanego ze sztuczną inteligencją i podniósł tegoroczny CAPEX, podczas gdy Tesla przedstawiła wyniki słabsze od oczekiwań, ale zapowiedziała przyspieszenie prac nad robotami Optimus oraz robotaxi. W handlu po zamknięciu rynku akcje Tesli po wynikach spadły o prawie 2,5%, a Alphabet notowany jest minimalnie niżej.

Kluczowe fakty

Alphabet wypracował przychody w wysokości 119,8 mld USD wobec oczekiwanych 117,0 mld USD, a zysk na akcję wyniósł 2,26 USD wobec konsensusu 2,24 USD.

Google Cloud zwiększył przychody do 24,8 mld USD, wyraźnie powyżej oczekiwań (24,1 mld USD), a spółka podniosła tegoroczne nakłady inwestycyjne (CAPEX) do 44,9 mld USD.

Tesla osiągnęła przychody na poziomie 28,2 mld USD wobec oczekiwanych 28,3 mld USD, a skorygowany zysk na akcję wyniósł 0,33 USD wobec prognozowanych 0,32 USD.

Tesla zapowiedziała instalację pierwszych linii produkcyjnych robota Optimus w Gigafactory Texas oraz rozpoczęcie produkcji jeszcze w tym roku.

Alphabet ponownie pokazuje siłę AI

Alphabet po raz kolejny przekroczył oczekiwania Wall Street zarówno pod względem przychodów, jak i zysku na akcję. Szczególnie mocno wypadł segment Google Cloud, którego przychody wzrosły do 24,8 mld USD i przekroczyły rynkowy konsensus.

Spółka utrzymuje bardzo wysokie tempo inwestycji w infrastrukturę AI. Tegoroczny CAPEX ma wynieść około 44,9 mld USD wobec oczekiwanych 44,2 mld USD, co potwierdza, że Alphabet nadal agresywnie rozwija centra danych oraz moce obliczeniowe dla modeli sztucznej inteligencji.

Google Cloud pozostaje motorem wzrostu AI

Google Cloud był zdecydowanie najmocniejszym segmentem Alphabetu w drugim kwartale. Przychody wzrosły o 82% rok do roku do 24,8 mld USD, wyraźnie przekraczając oczekiwania analityków na poziomie 22,4 mld USD. Wartość zakontraktowanych usług (cloud backlog) osiągnęła 514 mld USD, co wskazuje na utrzymujący się bardzo silny popyt na infrastrukturę obliczeniową dla AI. Jednocześnie przychody z wyszukiwarki wzrosły o 17% do 63,3 mld USD, a reklamy YouTube zwiększyły sprzedaż o 13% do 11,1 mld USD, również przewyższając rynkowe prognozy.

Alphabet podwaja inwestycje w AI

Nakłady inwestycyjne Alphabetu wzrosły o 100% rok do roku do 44,9 mld USD, nieznacznie przekraczając oczekiwania rynku. Spółka kontynuuje rozbudowę centrów danych i infrastruktury AI, odpowiadając na gwałtownie rosnący popyt na moc obliczeniową. Sundar Pichai podkreślił, że inwestycje w sztuczną inteligencję zmieniają praktycznie każdy obszar działalności Google. Aplikacja Gemini ma już około 950 mln aktywnych użytkowników, a liczba przetwarzanych tokenów API wzrosła z 16 do 22 mld na minutę w ciągu jednego kwartału.

Waymo i inwestycje kapitałowe zwiększają wartość Alphabetu

Alphabet rozwija również działalność poza reklamą i chmurą. Waymo pozostaje liderem rynku autonomicznych taksówek, świadcząc komercyjne usługi w 11 amerykańskich aglomeracjach oraz prowadząc testy w kolejnych 21 miastach, w tym w Londynie i Tokio. W Teksasie spółka posiada 677 zarejestrowanych robotaxi wobec 175 Tesli, co podkreśla jej przewagę w komercjalizacji autonomicznej jazdy. Jednocześnie wynik netto Alphabetu został istotnie podbity przez około 99 mld USD zysków z wyceny inwestycji kapitałowych, głównie w Anthropic i SpaceX, co przełożyło się na rekordowy wzrost raportowanego zysku netto.

Tesla: słabsza sprzedaż, ale większy nacisk na Optimusa

Tesla opublikowała wyniki mieszane. Przychody okazały się nieznacznie niższe od oczekiwań rynku, natomiast skorygowany zysk na akcję minimalnie je przewyższył.

Największą uwagę inwestorów przyciągnęły jednak zapowiedzi dotyczące strategii AI i robotyki. Elon Musk poinformował, że pierwsze linie produkcyjne robota Optimus są obecnie instalowane w Gigafactory Texas, a rozpoczęcie produkcji pierwszej generacji planowane jest jeszcze w tym roku.

Tesla podała również, że:

usługa Robotaxi działa już w siedmiu dużych aglomeracjach w USA,

produkcja Semi została przesunięta na 2026 rok,

biznes magazynowania energii ponownie wraca na ścieżkę wzrostu,

fabryka w Austin przygotowuje się do zwiększenia produkcji półprzewodników.

Choć segment motoryzacyjny pozostaje pod presją, spółka coraz wyraźniej komunikuje, że przyszły wzrost ma być napędzany przez autonomię, robotykę oraz rozwiązania AI, a nie wyłącznie sprzedaż samochodów.

Ambicje Tesli w obszarze AI wciąż napędzają inwestycje

Poza samymi wynikami kwartalnymi inwestorzy skupili się przede wszystkim na długoterminowej strategii Tesli związanej ze sztuczną inteligencją. Spółka potwierdziła, że produkcja pierwszej generacji humanoidalnego robota Optimus rozpocznie się jeszcze w tym roku. Pierwsze egzemplarze będą wykorzystywane wewnętrznie w ramach programu „Optimus Academy”, aby zbierać dane treningowe i rozwijać możliwości robota przed jego szerszym wdrożeniem.

Tesla poinformowała również, że usługa Robotaxi działa już w siedmiu największych aglomeracjach w USA po rozszerzeniu autonomicznych przejazdów w Austin oraz uruchomieniu usług w Miami, Orlando i Tampie. Spółka prowadzi jednocześnie testy, uzyskuje zgody regulatorów oraz szkoli służby ratunkowe przed dalszą ekspansją Robotaxi na kolejne amerykańskie miasta.

Wysokie wydatki na AI obciążają przepływy pieniężne, ale biznes samochodowy odbija

Tesla nadal agresywnie inwestuje równolegle w kilka strategicznych projektów, obejmujących produkcję robota Optimus, rozwój infrastruktury obliczeniowej dla AI oraz platformę Cybercab. W rezultacie wolne przepływy pieniężne (FCF) w drugim kwartale wyniosły -1,09 mld USD. Wynik ten okazał się jednak znacznie lepszy od oczekiwań analityków, którzy prognozowali ujemny FCF na poziomie -3,64 mld USD, co sugeruje, że tempo spalania gotówki pozostaje niższe od obaw rynku.

Jednocześnie podstawowa działalność motoryzacyjna zaczyna wykazywać oznaki poprawy. Dostawy pojazdów w drugim kwartale wzrosły o 25% rok do roku do 480 126 sztuk, wyraźnie przewyższając oczekiwania rynku, a wdrożenia magazynów energii osiągnęły 13,5 GWh, czyli o ponad 50% więcej niż kwartał wcześniej. Popyt wspiera pełne uruchomienie produkcji nowego Modelu Y, silniejsza sprzedaż w Europie i Chinach oraz poprawa nastrojów wokół marki. Jednocześnie sprzedaż w Stanach Zjednoczonych pozostaje pod presją po wygaśnięciu federalnej ulgi podatkowej na zakup samochodów elektrycznych.

Wykresy cen akcji Tesla i Alphabet (interwał D1)

Akcje Tesli notowne są poniżej 200-sesyjnej wykładniczej średniej EMA200 na interwale dziennym i ponad 20% poniżej historycznego ATH. Słabsza reakcja na wyniki wskazuje, że walorowi wciaż ciąży negatywny sentyment inwestorów.

Źródło: xStation5

Mimo rekordowych wyników spółki akcje Alphabet znajdują się "tylko" 7% powyżej 200-sesyjnej wykładniczej średniej, która przebiega przy 322 USD za walor. To w połączeniu z dość konserwatywnymi mnożnikami wycen wydaje się zostawiać więcej miejsca dla ewentualnego odbicia waloru.

Źródło: xStation5

Dashboardy finansowe Alphabet i Tesla