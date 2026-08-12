Akcje SK Hynix rosną 8%, Temasek rozważa zakup udziałów 🗽 Sektor pamięci wraca do łask?

Akcje Samsung Electronics i SK Hynix zyskują dziś po doniesieniach, że singapurski Temasek przygotowuje się do bezpośredniej inwestycji w obu producentów półprzewodników - ADR-y Hynix rosną dziś na sesji amerykańskiej o blisko 8% do 153 USD za akcję. Informacja pojawia się w dobrym momencie dla sektora, ponieważ wyniki CoreWeave i Super Micro Computer ponownie wskazały na mocny popyt związany z rozbudową infrastruktury AI. Reakcja nie ogranicza się przy tym do dwóch spółek: KOSPI rósł dziś o ponad 3,5%, a pozytywny sentyment objął innych azjatyckich, europejskich i amerykańskich producentów półprzewodników.

Temasek, zarządzający portfelem netto o wartości około 518 mld SGD (404,5 mld USD), ma przygotowywać bezpośredni zakup akcji Samsung Electronics i SK Hynix.

Według doniesień fundusz uważa producentów pamięci za relatywnie niedowartościowane ogniwo łańcucha AI, szczególnie na tle innych beneficjentów boomu inwestycyjnego.

Samsung i SK Hynix zyskują ponad 7%, a obie spółki od początku 2026 roku wypracowały już ponad 100% stopy zwrotu.

Temasek nie potwierdził dotychczas medialnych doniesień, dlatego rynek wycenia na razie przede wszystkim perspektywę transakcji, a nie sfinalizowaną inwestycję.

Dlaczego Temasek patrzy właśnie na pamięci?

Najciekawszy jest nie sam potencjalny zakup, lecz stojąca za nim logika. Rynek AI przez długi czas koncentrował się przede wszystkim na GPU, serwerach i dostawcach mocy obliczeniowej. Tymczasem wraz ze wzrostem skali modeli AI coraz większego znaczenia nabiera pamięć, bez której nawet najbardziej zaawansowane procesory nie mogą efektywnie obsługiwać ogromnych ilości danych.

To stawia SK Hynix i Samsunga w strategicznie ważnym miejscu łańcucha dostaw. Jeśli Temasek rzeczywiście uważa producentów pamięci za niedowartościowanych, inwestycja byłaby zakładem nie tylko o dalszy wzrost wydatków na AI, ale również o przesunięcie części wartości generowanej przez ten boom w stronę pamięci.

Dla obu spółek jest to istotne również z punktu widzenia sentymentu. Lipcowa korekta pokazała, jak szybko rynek potrafi reagować na obawy dotyczące tempa inwestycji w centra danych. Wejście dużego, długoterminowego inwestora instytucjonalnego może być odczytywane jako sygnał, że fundamenty sektora pozostają atrakcyjne także po ponad 100-procentowych wzrostach kursów od początku roku.

AI ponownie napędza azjatyckie półprzewodniki

Temasek nie jest jedynym powodem dzisiejszych wzrostów. Mocne wyniki CoreWeave oraz prognozy Super Micro Computer ograniczyły obawy, że największa fala wydatków na infrastrukturę AI zaczyna już hamować. Pozytywna reakcja objęła m.in. Advantest, Kioxia, SMIC oraz TSMC.

Dla Samsunga i SK Hynix najważniejsze pozostaje jednak to, czy ogromny popyt na pamięci związane z AI przełoży się na trwały wzrost wyników, a nie tylko kolejną fazę typowego dla branży półprzewodników cyklu. Doniesienia o Temasek wzmacniają narrację o atrakcyjnej wycenie sektora, ale po tak silnym rajdzie poprzeczka dla wyników jest już znacznie wyżej.

Wykres cen akcji ADR-ów SK Hynix, SKHY.US (interwał D1)

Źródło: xStation5