US Open: Nasdaq 100 zyskuje ponad 1% 📈 Półprzewodniki wracają do gry?

Wall Street rozpoczyna środową sesję wzrostami po publikacji lipcowych danych CPI, które nie przyniosły negatywnej niespodzianki inflacyjnej i ograniczyły obawy przed kolejną podwyżką stóp procentowych przez Fed. S&P 500 zyskuje około 0,2%, Nasdaq Composite rośnie o 0,5%, a Dow Jones pozostaje nieznacznie nad kreską. Najmocniejszym segmentem rynku są spółki związane z AI i infrastrukturą centrów danych, gdzie bardzo dobre wyniki oraz prognozy CoreWeave i Super Micro Computer ponownie wzmacniają przekonanie, że popyt na moce obliczeniowe pozostaje wysoki. Jednocześnie inwestorzy nie mogą całkowicie ignorować ryzyka inflacyjnego związanego z ropą, której cena w USA ponownie przekroczyła 83 USD za baryłkę.
- Lipcowy CPI wzrósł o 0,1% m/m i 3,4% r/r, zgodnie z oczekiwaniami, natomiast inflacja bazowa wyniosła 0,2% m/m i 2,5% r/r, co pozwala rynkowi utrzymać scenariusz braku podwyżki stóp we wrześniu.
- Rynek terminowy wycenia obecnie około 58% prawdopodobieństwa pozostawienia stóp Fed w przedziale 3,50–3,75% we wrześniu, wobec nieco ponad 45% jeszcze tydzień wcześniej.
- Technologia ponownie przejmuje rolę głównego motoru Wall Street: CoreWeave rośnie około 18%, Super Micro Computer 13%, Nebius ponad 16%, a wyraźne wzrosty notują również Micron, Dell i Cisco.
- Wyniki spółek infrastruktury AI sugerują, że pomimo pytań o skalę wydatków największych firm technologicznych, realny popyt na centra danych i moc obliczeniową pozostaje mocny, co wspiera dziś szerzej cały łańcuch dostaw AI.
- Głównym czynnikiem ryzyka pozostaje ropa – WTI ponownie przekroczyła 83 USD za baryłkę wraz ze słabnącymi nadziejami na szybkie ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz, co może utrzymywać presję na ceny energii i komplikować dalszą ścieżkę inflacji w USA.
US100 (interwał D1)
Kontrakt na Nasdaq 100 dotarł do 71,6 zniesnienia Fibonacciego ostatniego impulsu spadkowego z przełomu czerwca i lipca. Wybicie powyżej 30,000 punktów mogłoby zainicjować silniejszy impuls wzrostowy z możliwym osiągnięciem nowych, historycznych maksimów w okolicach 30,800 punktów.
Źródło: xStation5
Nasdaq 100 – mapa rynku
Nasdaq 100 pozostaje pod lekką presją, ale obraz sesji jest znacznie lepszy, niż sugeruje sam indeks, ponieważ w segmencie półprzewodników widać szeroką przewagę kupujących. Nvidia zyskuje około 1,7%, a jeszcze mocniejsze wzrosty notują m.in. Applied Materials, Intel, Micron czy Lam Research, co wskazuje na utrzymujący się popyt na spółki związane z infrastrukturą obliczeniową i AI. Problemem jest zachowanie największych firm software’owych i internetowych – Microsoft traci około 1%, Apple 0,5%, Meta 0,4%, a Alphabet pozostaje lekko pod kreską. W praktyce oznacza to, że kapitał nie wychodzi dziś z technologii jako całości, lecz przesuwa się w stronę półprzewodników kosztem części megacapów. Szczególnie istotna jest Nvidia, ponieważ przy swojej wadze w indeksie jej wzrost amortyzuje słabość wielu innych dużych komponentów. Struktura sesji pozostaje więc selektywna: apetyt na ryzyko nie znika, ale inwestorzy coraz wyraźniej różnicują spółki nawet wewnątrz największych segmentów Nasdaq 100.
Źródło: XTB Research
Nasdaq 100 – które sektory odpowiadają za słabość indeksu?
Dzisiejsza słabość Nasdaq 100 jest przede wszystkim historią sektora komunikacyjnego, który traci około 2,37% i odpowiada za zdecydowanie największą część negatywnej kontrybucji do indeksu. Technologia spada natomiast jedynie o około 0,31%, co jest ważnym sygnałem, ponieważ pokazuje, że presja nie obejmuje równomiernie całego kompleksu growth. Consumer Discretionary również ciąży benchmarkowi ze spadkiem o około 1%, podczas gdy Health Care i Utilities znajdują się po dodatniej stronie rynku. Taka struktura sugeruje raczej rotację wewnątrz indeksu niż klasyczną szeroką wyprzedaż aktywów ryzykownych. Jednocześnie ogromna kontrybucja Communications pokazuje słabość konstrukcji indeksów ważonych kapitalizacją – ruch kilku największych spółek może przesądzić o kierunku całego benchmarku nawet wtedy, gdy większość rynku zachowuje się relatywnie stabilnie. Dla dalszego przebiegu sesji kluczowe będzie więc nie tyle zachowanie przeciętnej spółki Nasdaq, ile to, czy największe komponenty sektora komunikacyjnego zaczną ograniczać straty.
Źródło: XTB Research
S&P 500 – największe wzrosty i spadki
Dzisiejsza tabela liderów S&P 500 pokazuje wyraźną przewagę spółek technologicznych i beneficjentów inwestycji w infrastrukturę AI, z Super Micro Computer (+14,14%) zdecydowanie na czele wzrostów. Mocno zachowują się również Ciena (+6,03%), Teradyne (+5,03%), Applied Materials (+4,58%) i Lam Research (+4,53%), co potwierdza, że kapitał ponownie płynie szerzej do producentów sprzętu, półprzewodników i infrastruktury centrów danych. Warto jednak zwrócić uwagę na wyceny części liderów – Ciena handlowana jest przy wskaźniku C/Z przekraczającym 125x, a Marvell przy około 74x, więc rynek nadal zakłada bardzo mocną realizację przyszłego wzrostu wyników. Po stronie spadkowej nie widać jednego dominującego motywu sektorowego: tracą zarówno spółki ochrony zdrowia, jak Cencora (-3,72%) i Insulet (-2,86%), jak również przedstawiciele energetyki, konsumpcji i technologii. Interesującym przypadkiem pozostaje Palantir (-2,24%), którego C/Z wynosi około 139x – przy takiej wycenie nawet niewielkie pogorszenie sentymentu do spółek growth może prowadzić do ponadprzeciętnej zmienności kursu. Całościowo sesja pokazuje więc nie tyle szeroki wzrost apetytu na ryzyko, ile bardzo selektywny powrót kapitału do infrastruktury AI i półprzewodników, gdzie inwestorzy nadal są gotowi płacić wysokie mnożniki za oczekiwaną dynamikę wzrostu.
Źródło: XTB Research
Nasdaq 100 – wycena, momentum i szerokość rynku
Nasdaq 100 traci około 0,3%, ale z punktu widzenia szerszego trendu trudno na razie mówić o poważniejszym pogorszeniu obrazu rynku – indeks nadal zyskuje 16,9% YTD i 25% w ujęciu rocznym, pozostając zaledwie 3,7% poniżej historycznego maksimum. Szerokość rynku jest przy tym relatywnie zdrowa: 68,7% komponentów znajduje się powyżej SMA200, a 52,5% powyżej SMA50, natomiast podczas dzisiejszej sesji aż 59% spółek pozostaje na plusie. To istotna rozbieżność, ponieważ pokazuje, że spadek indeksu wynika przede wszystkim ze słabości części największych wagowo komponentów, a nie z szerokiej wyprzedaży całego rynku. Największym ograniczeniem pozostaje wycena – Nasdaq 100 handlowany jest przy wskaźniku C/Z około 31,4x, a technologia przy niemal 40x, przez co margines błędu przy kolejnych wynikach pozostaje niewielki. Jednocześnie liderami względnej siły pozostają spółki technologiczne, takie jak Micron, AMD, Palo Alto Networks czy CrowdStrike, co potwierdza, że kapitał nadal szuka ekspozycji na wzrost, choć robi to coraz bardziej selektywnie. Obecna korekta wygląda więc bardziej jak rotacja pod powierzchnią mocnego trendu niż jego załamanie, ale przy tak wysokich mnożnikach utrzymanie hossy będzie wymagało dalszego, realnego wzrostu zysków, a nie wyłącznie ekspansji wycen.
Źródło: XTB Research
Wiadomości ze spółek: Nebius, Cava, Super Micro Computer i Intel
Nebius Group (NBIS) zyskuje ponad 12% po publikacji wyników, które przebiły oczekiwania rynku zarówno na poziomie przychodów, jak i EBITDA. Pozytywnie wyróżniła się również marża brutto, co w przypadku szybko rozwijającego się dostawcy infrastruktury AI jest szczególnie istotne – inwestorzy dostali sygnał, że wzrost skali biznesu nie musi odbywać się wyłącznie kosztem rentowności. Dla Nebiusa kluczowe pozostaje teraz tempo rozbudowy infrastruktury i wykorzystania nowych mocy obliczeniowych, ponieważ właśnie od tego będzie zależało, czy obecna dynamika sprzedaży przełoży się na trwałą poprawę wyników.
Cava Group (CAVA) rośnie o blisko 12% po wynikach za II kwartał. Sieć restauracji wypracowała 0,19 USD zysku na akcję wobec oczekiwanych 0,18 USD, natomiast przychody wyniosły 368,4 mln USD i przekroczyły konsensus na poziomie 361 mln USD. Reakcja kursu pokazuje, że rynek nadal wysoko premiuje spółki konsumenckie zdolne jednocześnie zwiększać skalę działalności i utrzymywać dynamikę wyników. W przypadku Cavy dalsza ekspansja sieci będzie jednak coraz mocniej oceniana przez pryzmat ekonomiki nowych lokali, a nie tylko samego tempa ich otwierania.
Intel (INTC) pozostaje natomiast w centrum uwagi po zwiększeniu emisji akcji do 20 mld USD. Nowy kapitał oznacza rozwodnienie dotychczasowych akcjonariuszy – według Bank of America wpływ na zysk na akcję może wynieść około 5% – ale analitycy zwracają uwagę na drugą stronę tej transakcji. Tak duże finansowanie wzmacnia bilans i daje Intelowi większą przestrzeń do realizacji kosztownej strategii rozwoju foundry, a Bank of America interpretuje decyzję jako sygnał rosnącego przekonania spółki do przyszłego popytu i możliwości zwiększenia skali produkcji. UBS wskazuje dodatkowo, że emisja usuwa jedno z wcześniejszych źródeł niepewności dotyczących finansowania strategii Intela i może być odczytywana jako wyraz większej pewności zarządu co do roadmapy foundry. Krótkoterminowo rynek musi więc przetrawić rozwodnienie, ale w dłuższym terminie znacznie ważniejsze będzie to, czy dodatkowe 20 mld USD rzeczywiście pomoże Intelowi przełożyć ogromne nakłady inwestycyjne na nowych klientów, wyższe wykorzystanie fabryk i poprawę rentowności.
Super Micro Computer (SMCI.US, interwał D1)
Super Micro Computer (SMCI) rośnie po wynikach i bardzo mocnej prognozie na kolejny kwartał. Spółka oczekuje skorygowanego zysku na akcję w przedziale 1,01–1,10 USD wobec konsensusu wynoszącego zaledwie 0,76 USD, natomiast prognoza przychodów na poziomie 14,5–15,5 mld USD zdecydowanie przewyższa oczekiwane przez rynek 11,68 mld USD. To ważny sygnał dla całego łańcucha AI, ponieważ Super Micro znajduje się blisko końcowego popytu na serwery i infrastrukturę centrów danych. Tak duża różnica między guidance a wcześniejszym konsensusem sugeruje, że popyt na infrastrukturę obliczeniową pozostaje mocniejszy, niż zakładała część Wall Street.
Źródło: xStation5
PILNE: Inflacja PPI poniżej prognoz 🗽 US500 reaguje
Kawa spada 5% na ICE 📉 Rynek realizuje zyski mimo niskich zapasów Arabiki
🚩 Kontrakty na sok pomarańczowy bliskie wieloletnich minimów - co pokazuje raport CoT?
🛢️Ropa pod presją wobec nieoczekiwanego wzrostu zapasów w USA
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