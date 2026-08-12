Komentarz giełdowy: Wrzesień bez podwyżki stóp? Rynek świętuje spadek inflacji

Wall Street delikatnie odbija po publikacji najnowszego raportu o inflacji, który częściowo rozwiał niepewność wobec dalszej ścieżki stóp procentowych w USA – przynajmniej w krótkim terminie. Wskaźniki spadły zgodnie z oczekiwaniami do kilkumiesięcznych minimów, a brak niespodzianek dodał pewności inwestorom na rynku akcji, obligacji i surowców.
Flagowy odczyt CPI zszedł do 3,4% r/r (najniżej od kwietnia), natomiast baza CPI, tj. odczyt bez najbardziej zmiennych cen żywności i energii wyhamował do 2,5% r/r (powtórka odczytu z marca; niżej baza inflacyjna znajdowała się dopiero w 2021 roku). Spokojne dane są zasługą dość wysokiej bazy. Rok temu inflacja w USA wybiła w sierpniu lokalny szczyt na fali ceł Donalda Trumpa, a na ich słabnący wpływ wskazywały opinie zebrane w danych ankietowych ISM. Na ogólną ulgę wpłynęła również korekta na cenach paliwa.
O ile dane same w sobie wypadły “nudno”, to szeroki obraz, na którym Fed oprze się przy podejmowaniu kolejnej decyzji ws. stóp procentowych nie ma już nic wspólnego z jeszcze niedawnym scenariuszem bazowym. Przy niespodziewanym spadku zatrudnienia wg NFP oraz stopniowym hamowaniu inflacji, jastrzębie skrzydło Fed, które ostatnio głosowało wbrew większości za podwyżką stóp w USA zostało de facto bez argumentów.
Dla rynków to powód do świętowania, zwłaszcza, że Kevin Warsh, rezygnując z forward guidance, zrzucił na nie brudną robotę w postaci zacieśniania warunków finansowych (ostatnia korekta na rynku akcji, wzrost rentowności 10-latek w USA o 13 pb od zaprzysiężenia Warsha). Ulgę najbardziej widać na Nasdaqu, który zyskuje ok. 0,5%. S&P 500 dodaje skromniejsze 0,25%, natomiast handlujący delikatnie pod kreską Dow Jones wskazuje na rotację kapitału w stronę lubiących niższe stopy spółek technologicznych. Stopniały również wyceny wrześniowej podwyżki stóp procentowych (z ok. 60% szans na ruch do niespełna 40%), choć rynek wciąż trzyma się scenariusza jednej podwyżki przed końcem 2026 roku.
Dodatkowym źródłem optymizmu są również najnowsze wyniki spółek powiązanych z AI. Akcje CoreWeave, dostawcy infrastruktury chmurowej, poszybowały po wynikach 18%. Portfel zamówień spółki osiągnął na koniec kwartału wartość 104 mld dolarów, wskazując na utrzymujący się popyt na AI. Entuzjazm wywołały także wyniki Super Micro Computer (+13%). Producent serwerów przedstawił wyższą od oczekiwań prognozę przychodów na obecny kwartał w przedziale 14,5–15,5 mld USD (konsensus: 12 mld USD) oraz podbił całoroczną prognozę przychodów do 65–72 mld USD (konsensus: 54,4 mld USD).
Kolejna fala rekordowych wyników spółek tech oraz mniej jastrzębie oczekiwania wobec Fed sugerują zatem, że słynny “AI-trade” może być wciąż w grze, choć będzie on bardziej skupiony na poszukiwaniu mniejszej grupy powtarzalnych zwycięzców. Na atrakcyjność wpływa również fakt, że sektor przeżył niedawno konkretny reset wycen, a premia spółki technologiczne, liczona jako stosunek P/E sektora do wskaźnika dla całego indeksu S&P 500, wciąż jest poniżej poziomów z lat 2023-2025 (tj. 30% vs. 40-65%).
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Aleksander Jabłoński
Analityk Rynków Finansowych XTB
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