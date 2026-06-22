Akcje SpaceX pod presją długu

Akcje SpaceX znalazły się w poniedziałek pod presją po ogłoszeniu nowej oferty obligacji. Akcje spółki tracą na dzisiejszej sesji ponad 7%. Emisja niezabezpieczonych obligacji senioralnych o wartości 20 miliardów dolarów ma zostać przeznaczona m.in. na spłatę finansowania pomostowego oraz „cele ogólne”.

Jednocześnie spółka ujawniła, że na dzień 19 czerwca posiadała ok. 100 mld USD w gotówce oraz ekwiwalentach. Warto przy tym pamiętać, że obecny wskaźnik płynności bieżącej spółki wynosi 1,2, co jest wartością poniżej średniej rynkowej, lecz wypada lepiej niż średnia sektora kosmicznego.

Impet sprzedających dodatkowo napędziło opracowanie wydane przez jeden z amerykańskich banków inwestycyjnych.

Analitycy KeyBanc wskazali, że po silnym rajdzie po debiucie giełdowym obecna wycena w dużej mierze odzwierciedla już długoterminowy potencjał wzrostu firmy. Według KeyBanc SpaceX pozostaje dominującym graczem w segmencie wynoszenia ładunków na orbitę oraz działalności satelitarnej, jednak obecna wycena ma oddawać już pełną relację ryzyka do potencjalnych zysków.

Głównym czynnikiem niepewności według większości analityków pozostaje tempo rozwoju rakiety Starship, która ma kluczowe znaczenie dla dalszej ekspansji sieci Starlink, obniżenia kosztów wynoszenia ładunków oraz przyszłych projektów infrastrukturalnych. W kontekście pojazdów Starship kluczowe będą rezultaty 13. lotu, zaplanowanego na 29 czerwca.

SPXC.US (D1)

Mimo krótkiego okresu notowań spółki, na wykresie można obecnie dostrzec kanał konsolidacji między poziomami 225 USD oraz 135 USD. Na podstawie zniesień Fibonacciego można również wskazać, że obecna cena znajduje się w środkowej części tego kanału. Biorąc pod uwagę impet sprzedających oraz realizację zysków przez spekulantów, za scenariusz bazowy można uznać poziomy między zniesieniami Fibonacciego 78,6% a 100% jako cele dla korekty, z których możliwa będzie próba wybicia kursu w górę. Source: xStation5