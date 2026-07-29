Podsumowanie dnia - Rynek zaczyna wątpić w podwyżk po Warshu, ale Trump niszczy odbicie

🏛️ Makroekonomia i Banki Centralne

, co drastycznie zwiększyło napięcie geopolityczne na Bliskim Wschodzie. Choć Trump zaznaczył, że Teheran prosi o zaniechanie ataków, jego twarde stanowisko oddala perspektywę wznowienia rozmów pokojowych i trwale zagraża bezpieczeństwu transportu ropy przez Cieśninę

, co drastycznie zwiększyło napięcie geopolityczne na Bliskim Wschodzie. Choć Trump zaznaczył, że Teheran prosi o zaniechanie ataków, jego twarde stanowisko oddala perspektywę wznowienia rozmów pokojowych i trwale zagraża bezpieczeństwu transportu ropy przez Cieśninę

, co drastycznie zwiększyło napięcie geopolityczne na Bliskim Wschodzie. Choć Trump zaznaczył, że Teheran prosi o zaniechanie ataków, jego twarde stanowisko oddala perspektywę wznowienia rozmów pokojowych i trwale zagraża bezpieczeństwu transportu ropy przez Cieśninę

, co drastycznie zwiększyło napięcie geopolityczne na Bliskim Wschodzie. Choć Trump zaznaczył, że Teheran prosi o zaniechanie ataków, jego twarde stanowisko oddala perspektywę wznowienia rozmów pokojowych i trwale zagraża bezpieczeństwu transportu ropy przez Cieśninę

, co drastycznie zwiększyło napięcie geopolityczne na Bliskim Wschodzie. Choć Trump zaznaczył, że Teheran prosi o zaniechanie ataków, jego twarde stanowisko oddala perspektywę wznowienia rozmów pokojowych i trwale zagraża bezpieczeństwu transportu ropy przez Cieśninę

, co drastycznie zwiększyło napięcie geopolityczne na Bliskim Wschodzie. Choć Trump zaznaczył, że Teheran prosi o zaniechanie ataków, jego twarde stanowisko oddala perspektywę wznowienia rozmów pokojowych i trwale zagraża bezpieczeństwu transportu ropy przez Cieśninę

Prezydent Donald Trump zapowiedział zdecydowany odwet na Iran w odpowiedzi na niedawny atak na amerykańską bazę wojskową w

Prezydent Donald Trump zapowiedział zdecydowany odwet na Iran w odpowiedzi na niedawny atak na amerykańską bazę wojskową w

Prezydent Donald Trump zapowiedział zdecydowany odwet na Iran w odpowiedzi na niedawny atak na amerykańską bazę wojskową w

Prezydent Donald Trump zapowiedział zdecydowany odwet na Iran w odpowiedzi na niedawny atak na amerykańską bazę wojskową w

Prezydent Donald Trump zapowiedział zdecydowany odwet na Iran w odpowiedzi na niedawny atak na amerykańską bazę wojskową w

Prezydent Donald Trump zapowiedział zdecydowany odwet na Iran w odpowiedzi na niedawny atak na amerykańską bazę wojskową w

roku, jednak prognozy wskazują, że wskaźniki te pozostaną znacznie poniżej historycznych szczytów. Sytuacja ta stwarza umiarkowaną presję na Europejski Bank Centralny, który musi balansować pomiędzy wspieraniem wzrostu gospodarczego a kontrolowaniem dynamiki płacowej.

roku, jednak prognozy wskazują, że wskaźniki te pozostaną znacznie poniżej historycznych szczytów. Sytuacja ta stwarza umiarkowaną presję na Europejski Bank Centralny, który musi balansować pomiędzy wspieraniem wzrostu gospodarczego a kontrolowaniem dynamiki płacowej.

roku, jednak prognozy wskazują, że wskaźniki te pozostaną znacznie poniżej historycznych szczytów. Sytuacja ta stwarza umiarkowaną presję na Europejski Bank Centralny, który musi balansować pomiędzy wspieraniem wzrostu gospodarczego a kontrolowaniem dynamiki płacowej.

roku, jednak prognozy wskazują, że wskaźniki te pozostaną znacznie poniżej historycznych szczytów. Sytuacja ta stwarza umiarkowaną presję na Europejski Bank Centralny, który musi balansować pomiędzy wspieraniem wzrostu gospodarczego a kontrolowaniem dynamiki płacowej.

roku, jednak prognozy wskazują, że wskaźniki te pozostaną znacznie poniżej historycznych szczytów. Sytuacja ta stwarza umiarkowaną presję na Europejski Bank Centralny, który musi balansować pomiędzy wspieraniem wzrostu gospodarczego a kontrolowaniem dynamiki płacowej.

roku, jednak prognozy wskazują, że wskaźniki te pozostaną znacznie poniżej historycznych szczytów. Sytuacja ta stwarza umiarkowaną presję na Europejski Bank Centralny, który musi balansować pomiędzy wspieraniem wzrostu gospodarczego a kontrolowaniem dynamiki płacowej.

Tempo wzrostu wynagrodzeń w strefie euro ma przyspieszyć do początku

Tempo wzrostu wynagrodzeń w strefie euro ma przyspieszyć do początku

Tempo wzrostu wynagrodzeń w strefie euro ma przyspieszyć do początku

Tempo wzrostu wynagrodzeń w strefie euro ma przyspieszyć do początku

Tempo wzrostu wynagrodzeń w strefie euro ma przyspieszyć do początku

Tempo wzrostu wynagrodzeń w strefie euro ma przyspieszyć do początku

Opublikowane dane dotyczące inflacji bazowej w Australii okazały się niższe od prognoz rynkowych, co wywołało natychmiastowe osłabienie tamtejszej waluty. Inwestorzy gwałtownie zredukowali swoje oczekiwania wobec kolejnych podwyżek stóp procentowych przez australijski bank centralny w tym roku, w wyniku czego para walutowa

Opublikowane dane dotyczące inflacji bazowej w Australii okazały się niższe od prognoz rynkowych, co wywołało natychmiastowe osłabienie tamtejszej waluty. Inwestorzy gwałtownie zredukowali swoje oczekiwania wobec kolejnych podwyżek stóp procentowych przez australijski bank centralny w tym roku, w wyniku czego para walutowa

Opublikowane dane dotyczące inflacji bazowej w Australii okazały się niższe od prognoz rynkowych, co wywołało natychmiastowe osłabienie tamtejszej waluty. Inwestorzy gwałtownie zredukowali swoje oczekiwania wobec kolejnych podwyżek stóp procentowych przez australijski bank centralny w tym roku, w wyniku czego para walutowa

Opublikowane dane dotyczące inflacji bazowej w Australii okazały się niższe od prognoz rynkowych, co wywołało natychmiastowe osłabienie tamtejszej waluty. Inwestorzy gwałtownie zredukowali swoje oczekiwania wobec kolejnych podwyżek stóp procentowych przez australijski bank centralny w tym roku, w wyniku czego para walutowa

Opublikowane dane dotyczące inflacji bazowej w Australii okazały się niższe od prognoz rynkowych, co wywołało natychmiastowe osłabienie tamtejszej waluty. Inwestorzy gwałtownie zredukowali swoje oczekiwania wobec kolejnych podwyżek stóp procentowych przez australijski bank centralny w tym roku, w wyniku czego para walutowa

Opublikowane dane dotyczące inflacji bazowej w Australii okazały się niższe od prognoz rynkowych, co wywołało natychmiastowe osłabienie tamtejszej waluty. Inwestorzy gwałtownie zredukowali swoje oczekiwania wobec kolejnych podwyżek stóp procentowych przez australijski bank centralny w tym roku, w wyniku czego para walutowa

W odpowiedzi na zmianę nastawienia Warsha, indeksy w USA ograniczyły straty, a EURUSD testował poziom 1,15. .

W odpowiedzi na zmianę nastawienia Warsha, indeksy w USA ograniczyły straty, a EURUSD testował poziom 1,15. .

W odpowiedzi na zmianę nastawienia Warsha, indeksy w USA ograniczyły straty, a EURUSD testował poziom 1,15. .

W odpowiedzi na zmianę nastawienia Warsha, indeksy w USA ograniczyły straty, a EURUSD testował poziom 1,15. .

W odpowiedzi na zmianę nastawienia Warsha, indeksy w USA ograniczyły straty, a EURUSD testował poziom 1,15. .

W odpowiedzi na zmianę nastawienia Warsha, indeksy w USA ograniczyły straty, a EURUSD testował poziom 1,15. .

Rynek obecnie wycenia kolejną możliwą podwyżkę stóp w USA najwcześniej na

Rynek obecnie wycenia kolejną możliwą podwyżkę stóp w USA najwcześniej na

Rynek obecnie wycenia kolejną możliwą podwyżkę stóp w USA najwcześniej na

Rynek obecnie wycenia kolejną możliwą podwyżkę stóp w USA najwcześniej na

Rynek obecnie wycenia kolejną możliwą podwyżkę stóp w USA najwcześniej na

Rynek obecnie wycenia kolejną możliwą podwyżkę stóp w USA najwcześniej na

W trakcie Q&A Warsh został odebrany jako bardziej gołębi i gdyż sugerował, że Fed nie ma pośpiechu w dostosowaniu polityki monetarnej

W trakcie Q&A Warsh został odebrany jako bardziej gołębi i gdyż sugerował, że Fed nie ma pośpiechu w dostosowaniu polityki monetarnej

W trakcie Q&A Warsh został odebrany jako bardziej gołębi i gdyż sugerował, że Fed nie ma pośpiechu w dostosowaniu polityki monetarnej

W trakcie Q&A Warsh został odebrany jako bardziej gołębi i gdyż sugerował, że Fed nie ma pośpiechu w dostosowaniu polityki monetarnej

W trakcie Q&A Warsh został odebrany jako bardziej gołębi i gdyż sugerował, że Fed nie ma pośpiechu w dostosowaniu polityki monetarnej

W trakcie Q&A Warsh został odebrany jako bardziej gołębi i gdyż sugerował, że Fed nie ma pośpiechu w dostosowaniu polityki monetarnej

zaprezentował początkowo jastrzębią retorykę, unikania obietnic, jednocześnie podkreślając odporność amerykańskiej gospodarki i determinację w walce o sprowadzenie inflacji do celu przy użyciu szerszego spektrum danych niż tylko wskaźnik

zaprezentował początkowo jastrzębią retorykę, unikania obietnic, jednocześnie podkreślając odporność amerykańskiej gospodarki i determinację w walce o sprowadzenie inflacji do celu przy użyciu szerszego spektrum danych niż tylko wskaźnik

zaprezentował początkowo jastrzębią retorykę, unikania obietnic, jednocześnie podkreślając odporność amerykańskiej gospodarki i determinację w walce o sprowadzenie inflacji do celu przy użyciu szerszego spektrum danych niż tylko wskaźnik

zaprezentował początkowo jastrzębią retorykę, unikania obietnic, jednocześnie podkreślając odporność amerykańskiej gospodarki i determinację w walce o sprowadzenie inflacji do celu przy użyciu szerszego spektrum danych niż tylko wskaźnik

zaprezentował początkowo jastrzębią retorykę, unikania obietnic, jednocześnie podkreślając odporność amerykańskiej gospodarki i determinację w walce o sprowadzenie inflacji do celu przy użyciu szerszego spektrum danych niż tylko wskaźnik

zaprezentował początkowo jastrzębią retorykę, unikania obietnic, jednocześnie podkreślając odporność amerykańskiej gospodarki i determinację w walce o sprowadzenie inflacji do celu przy użyciu szerszego spektrum danych niż tylko wskaźnik

) opowiedziało się za podwyżką stóp o 25 punktów bazowych, co wskazuje na silne obawy o powrót presji inflacyjnej.

) opowiedziało się za podwyżką stóp o 25 punktów bazowych, co wskazuje na silne obawy o powrót presji inflacyjnej.

) opowiedziało się za podwyżką stóp o 25 punktów bazowych, co wskazuje na silne obawy o powrót presji inflacyjnej.

) opowiedziało się za podwyżką stóp o 25 punktów bazowych, co wskazuje na silne obawy o powrót presji inflacyjnej.

) opowiedziało się za podwyżką stóp o 25 punktów bazowych, co wskazuje na silne obawy o powrót presji inflacyjnej.

) opowiedziało się za podwyżką stóp o 25 punktów bazowych, co wskazuje na silne obawy o powrót presji inflacyjnej.

Decyzja nie była jednomyślna, ponieważ aż trzech z dwunastu członków komitetu (

Decyzja nie była jednomyślna, ponieważ aż trzech z dwunastu członków komitetu (

Decyzja nie była jednomyślna, ponieważ aż trzech z dwunastu członków komitetu (

Decyzja nie była jednomyślna, ponieważ aż trzech z dwunastu członków komitetu (

Decyzja nie była jednomyślna, ponieważ aż trzech z dwunastu członków komitetu (

Decyzja nie była jednomyślna, ponieważ aż trzech z dwunastu członków komitetu (

, co było zgodne z oczekiwaniami większości rynku, choć część inwestorów obstawiała niespodziewaną podwyżkę.

, co było zgodne z oczekiwaniami większości rynku, choć część inwestorów obstawiała niespodziewaną podwyżkę.

, co było zgodne z oczekiwaniami większości rynku, choć część inwestorów obstawiała niespodziewaną podwyżkę.

, co było zgodne z oczekiwaniami większości rynku, choć część inwestorów obstawiała niespodziewaną podwyżkę.

, co było zgodne z oczekiwaniami większości rynku, choć część inwestorów obstawiała niespodziewaną podwyżkę.

, co było zgodne z oczekiwaniami większości rynku, choć część inwestorów obstawiała niespodziewaną podwyżkę.

Rezerwa Federalna podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych w USA bez zmian w przedziale

Rezerwa Federalna podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych w USA bez zmian w przedziale

Rezerwa Federalna podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych w USA bez zmian w przedziale

Rezerwa Federalna podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych w USA bez zmian w przedziale

Rezerwa Federalna podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych w USA bez zmian w przedziale

Rezerwa Federalna podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych w USA bez zmian w przedziale

📈 Giełda i Spółki

Główne indeksy na Wall Street zdołały odrobić część wcześniejszych, ponad jednoprocentowych strat po ogłoszeniu decyzji przez Fed , która przyniosła ulgę inwestorom obawiającym się jastrzębiego zaskoczenia.

Cała uwaga rynków przenosi się teraz na publikacje raportów finansowych gigantów technologicznych, takich jak Microsoft oraz Meta , które przetestują cierpliwość inwestorów w kwestii ogromnych wydatków kapitałowych na rozwój sztucznej inteligencji.

Przewiduje się, że reakcja na te wyniki zdefiniuje nastroje wobec sektora technologicznego na resztę lata, zwłaszcza w obliczu obaw o realną monetyzację technologii AI . Wzrosty te miały miejsce mimo początkowych spadków wywołanych obawami o eskalację napięć w Zatoce Perskiej.

Sektor półprzewodników znalazł się pod silną presją sprzedażową, a indeks SOX odnotował piątą spadkową sesję z rzędu pod wpływem wyprzedaży akcji takich gigantów jak Micron czy Nvidia . Sytuację pogorszył dramatyczny krach na giełdzie w Seulu, gdzie indeks Kospi tąpnął o 6% , uruchamiając automatyczne bezpieczniki handlu i powiększając miesięczną stratę do rekordowych ponad 30%

Impulsem do paniki były wyniki koncernu SK Hynix , który mimo sześciokrotnego wzrostu zysków zapowiedział rekordowe wydatki kapitałowe na poziomie 31 miliardów dolarów, co wzmogło obawy przed nadpodażą mocy produkcyjnych AI. Dodatkowo, spółka KLA odnotowała spadki po tym, jak Morgan Stanley określił jej najnowsze wyniki jako mało inspirujące.

Akcje luksusowego domu mody Hermes tąpnęły o 11% po tym, jak spółka zaraportowała rozczarowujące wyniki sprzedaży, budząc poważny niepokój o kondycję chińskiego rynku dóbr luksusowych. Słabość sektora potwierdzają również wcześniejsze wyniki grupy LVMH , której dynamika przychodów ucierpiała ze względu na napięcia na Bliskim Wschodzie zniechęcające zamożnych turystów do zakupów.

Na europejskich parkietach wyróżniały się spółki Electrolux , Alten oraz Hexagon , które po publikacji solidnych wyników finansowych zanotowały dwucyfrowe wzrosty kursów akcji.

Notowania Ferrari zdołały całkowicie wymazać dzienne straty dzięki sensacyjnym doniesieniom Financial Times dotyczącym obiecujących wyników sprzedaży modelu Luce . Publikacja ta przywróciła zaufanie inwestorów do odporności popytu na luksusowe auta włoskiej marki.

Koncern motoryzacyjny Ford podniósł swoje prognozy zysków na ten rok już po raz drugi, wspierany niesłabnącym popytem ze strony konsumentów na wysokomarżowe samochody typu SUV . Wiadomość ta wywołała pozytywną reakcję inwestorów i doprowadziła do wzrostu kursu akcji spółki.

Akcje koncernu Procter & Gamble odnotowały spadki po przedstawieniu konserwatywnych prognoz rocznych i słabszych od oczekiwań danych o sprzedaży organicznej, co odzwierciedla zaciskanie pasów przez konsumentów. Pod presją znalazł się także gigant przemysłowy Caterpillar po obniżeniu rekomendacji przez analityków Baird, którzy ostrzegają przed spowolnieniem inwestycji w budowę centrów danych wspierających sztuczną inteligencję.

Warszawski parkiet giełdowy utrzymał silną tendencję wzrostową, a głównym motorem napędowym indeksu GPW były rewelacyjne wyniki finansowe opublikowane przez mBank . Inwestorzy w Polsce, podobnie jak na rynkach globalnych, wstrzymywali oddech przed kluczowym ogłoszeniem decyzji amerykańskiej Rezerwy Federalnej.