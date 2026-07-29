Podsumowanie dnia - Rynek zaczyna wątpić w podwyżk po Warshu, ale Trump niszczy odbicie

🏛️ Makroekonomia i Banki Centralne
- Rezerwa Federalna podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych w USA bez zmian w przedziale 3,5% do 3,75%, co było zgodne z oczekiwaniami większości rynku, choć część inwestorów obstawiała niespodziewaną podwyżkę.
- Decyzja nie była jednomyślna, ponieważ aż trzech z dwunastu członków komitetu (Logan, Hammack oraz Kashkari) opowiedziało się za podwyżką stóp o 25 punktów bazowych, co wskazuje na silne obawy o powrót presji inflacyjnej.
- Szef Fed Warsh zaprezentował początkowo jastrzębią retorykę, unikania obietnic, jednocześnie podkreślając odporność amerykańskiej gospodarki i determinację w walce o sprowadzenie inflacji do celu przy użyciu szerszego spektrum danych niż tylko wskaźnik PCE.
- W trakcie Q&A Warsh został odebrany jako bardziej gołębi i gdyż sugerował, że Fed nie ma pośpiechu w dostosowaniu polityki monetarnej
- Rynek obecnie wycenia kolejną możliwą podwyżkę stóp w USA najwcześniej na październik, zmieniając wcześniejsze oczekiwania z września.
- W odpowiedzi na zmianę nastawienia Warsha, indeksy w USA ograniczyły straty, a EURUSD testował poziom 1,15. .
- Opublikowane dane dotyczące inflacji bazowej w Australii okazały się niższe od prognoz rynkowych, co wywołało natychmiastowe osłabienie tamtejszej waluty. Inwestorzy gwałtownie zredukowali swoje oczekiwania wobec kolejnych podwyżek stóp procentowych przez australijski bank centralny w tym roku, w wyniku czego para walutowa AUDUSD odnotowała wyraźny spadek o 0,3%.
- Tempo wzrostu wynagrodzeń w strefie euro ma przyspieszyć do początku 2027 roku, jednak prognozy wskazują, że wskaźniki te pozostaną znacznie poniżej historycznych szczytów. Sytuacja ta stwarza umiarkowaną presję na Europejski Bank Centralny, który musi balansować pomiędzy wspieraniem wzrostu gospodarczego a kontrolowaniem dynamiki płacowej.
- Prezydent Donald Trump zapowiedział zdecydowany odwet na Iran w odpowiedzi na niedawny atak na amerykańską bazę wojskową w Jordanii, co drastycznie zwiększyło napięcie geopolityczne na Bliskim Wschodzie. Choć Trump zaznaczył, że Teheran prosi o zaniechanie ataków, jego twarde stanowisko oddala perspektywę wznowienia rozmów pokojowych i trwale zagraża bezpieczeństwu transportu ropy przez Cieśninę Hormuz.
📈 Giełda i Spółki
- Główne indeksy na Wall Street zdołały odrobić część wcześniejszych, ponad jednoprocentowych strat po ogłoszeniu decyzji przez Fed, która przyniosła ulgę inwestorom obawiającym się jastrzębiego zaskoczenia.
- Cała uwaga rynków przenosi się teraz na publikacje raportów finansowych gigantów technologicznych, takich jak Microsoft oraz Meta, które przetestują cierpliwość inwestorów w kwestii ogromnych wydatków kapitałowych na rozwój sztucznej inteligencji.
- Przewiduje się, że reakcja na te wyniki zdefiniuje nastroje wobec sektora technologicznego na resztę lata, zwłaszcza w obliczu obaw o realną monetyzację technologii AI. Wzrosty te miały miejsce mimo początkowych spadków wywołanych obawami o eskalację napięć w Zatoce Perskiej.
- Sektor półprzewodników znalazł się pod silną presją sprzedażową, a indeks SOX odnotował piątą spadkową sesję z rzędu pod wpływem wyprzedaży akcji takich gigantów jak Micron czy Nvidia. Sytuację pogorszył dramatyczny krach na giełdzie w Seulu, gdzie indeks Kospi tąpnął o 6%, uruchamiając automatyczne bezpieczniki handlu i powiększając miesięczną stratę do rekordowych ponad 30%
- Impulsem do paniki były wyniki koncernu SK Hynix, który mimo sześciokrotnego wzrostu zysków zapowiedział rekordowe wydatki kapitałowe na poziomie 31 miliardów dolarów, co wzmogło obawy przed nadpodażą mocy produkcyjnych AI. Dodatkowo, spółka KLA odnotowała spadki po tym, jak Morgan Stanley określił jej najnowsze wyniki jako mało inspirujące.
- Akcje luksusowego domu mody Hermes tąpnęły o 11% po tym, jak spółka zaraportowała rozczarowujące wyniki sprzedaży, budząc poważny niepokój o kondycję chińskiego rynku dóbr luksusowych. Słabość sektora potwierdzają również wcześniejsze wyniki grupy LVMH, której dynamika przychodów ucierpiała ze względu na napięcia na Bliskim Wschodzie zniechęcające zamożnych turystów do zakupów.
- Na europejskich parkietach wyróżniały się spółki Electrolux, Alten oraz Hexagon, które po publikacji solidnych wyników finansowych zanotowały dwucyfrowe wzrosty kursów akcji.
- Notowania Ferrari zdołały całkowicie wymazać dzienne straty dzięki sensacyjnym doniesieniom Financial Times dotyczącym obiecujących wyników sprzedaży modelu Luce. Publikacja ta przywróciła zaufanie inwestorów do odporności popytu na luksusowe auta włoskiej marki.
- Koncern motoryzacyjny Ford podniósł swoje prognozy zysków na ten rok już po raz drugi, wspierany niesłabnącym popytem ze strony konsumentów na wysokomarżowe samochody typu SUV. Wiadomość ta wywołała pozytywną reakcję inwestorów i doprowadziła do wzrostu kursu akcji spółki.
- Akcje koncernu Procter & Gamble odnotowały spadki po przedstawieniu konserwatywnych prognoz rocznych i słabszych od oczekiwań danych o sprzedaży organicznej, co odzwierciedla zaciskanie pasów przez konsumentów. Pod presją znalazł się także gigant przemysłowy Caterpillar po obniżeniu rekomendacji przez analityków Baird, którzy ostrzegają przed spowolnieniem inwestycji w budowę centrów danych wspierających sztuczną inteligencję.
- Warszawski parkiet giełdowy utrzymał silną tendencję wzrostową, a głównym motorem napędowym indeksu GPW były rewelacyjne wyniki finansowe opublikowane przez mBank. Inwestorzy w Polsce, podobnie jak na rynkach globalnych, wstrzymywali oddech przed kluczowym ogłoszeniem decyzji amerykańskiej Rezerwy Federalnej.
- Na godzinę 21:30 indeks S&P 500 znajduje się przy poziomie 7390 i traci1%, z kolei Nasdaq 100 znajduje się przy poziomie 27600i traci 1,3%, a w całym tygodniu 1,83%, natomiast Dow Jones znajduje się przy poziomie 51830 i traci 2%
🛢️ Surowce
- Ceny ropy naftowej odnotowały gwałtowny wzrost, a odmiana WTI podrożała o ponad 7%, osiągając poziom około 85 dolarów za baryłkę po mocnych deklaracjach Donalda Trumpa dotyczących potencjalnego uderzenia w Iran.
- Dodatkowym paliwem dla wzrostu cen na rynku paliwowym był raport wskazujący na potężny i niespodziewany spadek zapasów surowca w USA. Ta kumulacja czynników geopolitycznych oraz fundamentalnych doprowadziła do nagłego powrotu cen ropy naftowej typu Brent powyżej kluczowej bariery 90 dolarów za baryłkę (kontrakt wrześniowy). Rynki paliw gwałtownie zareagowały na te sygnały, zwłaszcza po wcześniejszym zablokowaniu kluczowych szlaków handlowych.
- Notowania złota doświadczyły sporej zmienności, najpierw testując wsparcie na 4000 dolarów za uncję tuż przed posiedzeniem amerykańskiego banku centralnego. Po gołębim wydźwięku Warsha, złoto zyskuje ok 1%.
- Na rynkach towarów rolnych doszło do fali silnej wyprzedaży, która najmocniej uderzyła w kontrakty terminowe na kawę oraz kakao. Spadki cen tych surowców stanowią wyraźny kontrast wobec dynamicznie rosnących wycen surowców energetycznych i metali szlachetnych.
- Notowania gazu ziemnego w USA zanotowały odbicie przed wygaśnięciem sierpniowych kontraktów terminowych.
- Na godzinę 21:30 złoto znajduje się przy poziomie 4 060 i zyskuje 1,39%, z kolei ropa WTI znajduje się przy poziomie 84,64 i zyskuje 7,07%, natomiast ropa Brent znajduje się przy poziomie 88,00 (kontrakt październikowy) i zyskuje 7,58%, a srebro (XAG) znajduje się przy poziomie 58,36 i zyskuje 2,25%.
💵 Waluty
- Indeks dolara amerykańskiego osłabił się o 0,4% po decyzji Rezerwy Federalnej o utrzymaniu stóp procentowych, co doprowadziło kurs pary EURUSD w pobliżu poziomu 1,1450 podczas konferencji Kevina Warsha. Analitycy oceniają jednak, że obecna słabość amerykańskiej waluty może mieć charakter krótkoterminowy ze względu na utrzymujące się ryzyka geopolityczne, które tradycyjnie wspierają popyt na bezpiecznego dolara.
🪙 Kryptowaluty
- Rynek kryptowalut wykazuje relatywnie niską zmienność po decyzji Rezerwy Federalnej, a notowania Bitcoina oraz Ethereum poruszają się w wąskich przedziałach wahań bez wyraźnego kierunku.
- Na godzinę 21:30 Bitcoin znajduje się przy poziomie 63 842 i zyskuje 0,07%. Z kolei Ethereum znajduje się przy poziomie 1 899 i traci 1,02%. Natomiast SOL znajduje się przy poziomie 73,29 i traci 0,77%.
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