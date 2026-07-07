Akcje SpaceX tracą 6% mimo pozytywnych remomendacji w BofA, Citi i Deutsche Banku

Akcje SpaceX (SPCX) tracą dziś blisko 6% do 150 USD, mimo bardzo pozytywnych rekomendacji największych banków inwestycyjnych. Spółka dołącza dziś do indeksu Nasdaq 100, co według wcześniejszych szacunków JPMorgan może wygenerować około 4,3 mld USD pasywnych napływów z funduszy indeksowych.

Citi rozpoczął wydawanie rekomendacji od „Kupuj” z ceną docelową 200 USD, wskazując jednocześnie na potencjał wzrostu nawet do 900 USD w długim terminie przy udanym wdrożeniu programu Starship.

Pozytywne rekomendacje opublikowały również Deutsche Bank (255 USD), Bank of America (235 USD), Macquarie (250 USD), Clear Street (217 USD) oraz Mizuho (200 USD).

Analitycy wskazują, że największymi motorami wzrostu mają być Starlink, rozwój infrastruktury AI oraz przewaga technologiczna SpaceX w zakresie rakiet wielokrotnego użytku.

Dzisiejsza przecena może wydawać się zaskakująca, ponieważ napływające informacje mają wyraźnie pozytywny charakter. Spółka nie tylko dołącza dziś do indeksu Nasdaq 100, ale jednocześnie zakończył się tzw. IPO quiet period, dzięki czemu największe banki inwestycyjne mogły po raz pierwszy opublikować oficjalne rekomendacje dla spółki.

Rynek często jednak reaguje zgodnie z zasadą „kupuj plotki, sprzedawaj fakty”. Dołączenie do prestiżowego indeksu było znane inwestorom od pewnego czasu i mogło zostać wcześniej uwzględnione w cenie akcji. Po silnych wzrostach z ostatnich tygodni część uczestników rynku zdecydowała się więc na realizację zysków.

Wall Street widzi duży potencjał wzrostowy

Najbardziej optymistyczne stanowisko przedstawił Citi, który rozpoczął pokrycie spółki rekomendacją „Kupuj” z ceną docelową 200 USD, oznaczającą ponad 30% potencjału wzrostowego względem obecnych poziomów. Bank podkreśla jednak, że nie traktuje tej wyceny jako wartości docelowej, lecz raczej jako kolejny etap na drodze do znacznie wyższej wyceny.

Według analityków Citi SpaceX wchodzi właśnie w jeden z najbardziej przełomowych okresów swojej historii. Bank uważa, że spółka posiada wyjątkową pozycję, aby wykorzystać dwa największe trendy technologiczne najbliższych lat — globalną łączność satelitarną oraz infrastrukturę sztucznej inteligencji. W najbardziej optymistycznym scenariuszu sukces programu Starship mógłby wynieść wycenę akcji nawet powyżej 900 USD.

Seria pozytywnych rekomendacji

Optymistyczne nastawienie nie ogranicza się wyłącznie do Citi. Pokrycie nad SpaceX rozpoczęły również Deutsche Bank, Bank of America, Macquarie, Clear Street oraz Mizuho, a większość instytucji wyznaczyła ceny docelowe mieszczące się w przedziale 200–255 USD.

Najbardziej optymistyczną wycenę spośród dużych banków przedstawił Deutsche Bank, który wyznaczył cenę docelową 255 USD, co oznacza blisko 70% potencjalnego wzrostu względem obecnych notowań. Jednocześnie analitycy zwracają uwagę na bardzo szeroki rozrzut oczekiwań rynkowych, co pokazuje, jak duża pozostaje niepewność dotycząca długoterminowej wartości spółki.

Jedynym bardziej ostrożnym głosem pozostaje MoffettNathanson, który rozpoczął pokrycie rekomendacją Neutral, wskazując przede wszystkim na niepewność dotyczącą przyszłych prognoz finansowych.

AI, Starlink i Starship mają napędzać kolejną fazę wzrostu

Analitycy podkreślają przede wszystkim przewagę SpaceX wynikającą z pionowej integracji, technologii rakiet wielokrotnego użytku oraz dominującej pozycji Starlinka na rynku internetu satelitarnego.

Deutsche Bank zwraca uwagę, że dzięki własnym rakietom, satelitom i zapleczu inżynieryjnemu spółka buduje praktycznie niemożliwą do skopiowania przewagę konkurencyjną. Według banku SpaceX może stać się jednym z kluczowych dostawców infrastruktury dla sztucznej inteligencji — nie tylko poprzez rozwój centrów danych na Ziemi, ale również dzięki możliwości budowy infrastruktury obliczeniowej na orbicie.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za wzrostowym scenariuszem pozostają fundamenty finansowe. SpaceX wygenerował w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy około 19,3 mld USD przychodów, a analitycy prognozują ich wzrost o około 95% w bieżącym roku, co należałoby do najwyższych dynamik wśród największych spółek technologicznych.

Rynek nadal dostrzega ryzyka

Mimo bardzo pozytywnego nastawienia analityków nie brakuje również czynników ryzyka. Kluczowym elementem długoterminowego scenariusza pozostaje sukces programu Starship, którego komercyjne wdrożenie na dużą skalę ma umożliwić dalsze obniżenie kosztów wynoszenia ładunków na orbitę, rozwój infrastruktury orbitalnej oraz ekspansję usług związanych z AI i komunikacją satelitarną.

Analitycy wskazują również na ryzyka regulacyjne oraz wysoką wycenę spółki po ostatnich wzrostach. To sprawia, że nawet bardzo dobre informacje nie zawsze przekładają się na wzrost kursu w krótkim terminie, ponieważ część pozytywnego scenariusza mogła zostać już wcześniej zdyskontowana przez rynek.