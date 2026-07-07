Wykres dnia: Czy dołączenie SpaceX do Nasdaq 100 przyniesie nową falę wzrostów? (07.07.2026)

Do jednego z najbaczniej śledzonych globalnie indeksów giełdowych – Nasdaq 100 – dołącza dziś SpaceX.

Co może to oznaczać dla spółki?

Na świecie znajdziemy obecnie przeszło 200 produktów inwestycyjnych powiązanych z indeksem Nasdaq 100. Duża część z nich to fundusze (ETF, inwestycyjne oraz ubezpieczeniowe) – łącznie zarządzają one kapitałem rzędu 600-800 miliardów dolarów. Dodając do tego instrumenty pochodne (m.in. kontrakty terminowe oraz opcje) ekspozycja sięga 1,4 biliona dolarów.

Rzeczone fundusze odwzorowujące skład Nasdaq 100 będą zmuszone fizycznie kupić akcje SpaceX tak aby w dalszym ciągu wiernie odzwierciedlać indeks. Szacuje się, że wygeneruje to popyt pasywny na poziomie ok. 4,3 miliarda dolarów.

Waga SpaceX w indeksie będzie jednak niewielka

Dla spółek z małą liczbą akcji w wolnym obrocie (<33,3%), ich waga dla indeksów jest obliczana na podstawie skorygowanej kapitalizacji. Oznacza to, że do jej obliczenia bierze się pod uwagę mniejszą z dwóch wartości: całkowitą liczbę akcji giełdowych lub maksymalnie trzykrotność akcji dostępnych w wolnym obrocie.

Jako że SpaceX do wolnego obrotu udostępnił zaledwie 5% akcji, jego udział w indeksie będzie na ten moment niewielki, w okolicach 0,8%.

To zresztą nie jedyny limit, który Nasdaq 100 nakłada na spółki

Żadna pojedyncza spółka nie może ważyć więcej niż 24% indeksu. Łączna waga wszystkich spółek, których udział w indeksie przekracza 2,5% nie może być większa od 48% całego indeksu. Jeśli tak się wydarzy, wagi się proporcjonalnie ścinane do poziomu 40%.

Przypomnijmy, że SpaceX dołączył do indeksu w procesie fast-track.

Tradycyjna procedura wymagałaby od spółki przejścia przez tzw. okres sezonowania, który zazwyczaj oznacza konieczność odczekania od trzech miesięcy do pełnego roku od giełdowego debiutu, zanim komitet indeksu w ogóle rozważy kandydaturę firmy. Dodatkowo tradycyjne reguły Nasdaq 100 twardo egzekwowały wymóg posiadania minimum 10% akcji w wolnym obrocie.

Obecnie czas skrócono czas sezonowania skrócono do zaledwie 15 dni roboczych od debiutu. Wprowadzono także zasadę, że jeśli nowa spółka łapie się do TOP 40 największych firm całego indeksu pod względem całkowitej kapitalizacji (próg wynosił ok. 150 mld USD, a SpaceX wyceniono na blisko 2 biliony), kryterium minimalnego wolnego obrotu nie obowiązuje.

Podobnej ulgi SpaceX nie dostał od S&P 500. Indeks wciąż wymaga m.in. pełnych 12 miesięcy od debiutu oraz czterech z rzędu kwartałów zakończonych zyskiem według rygorystycznych zasad GAAP.

Analiza techniczna

Wykres 1: SpaceX [M30] (12.06.2026 - 07.07.2026)

Źródło: xStation, 07.07.2026

Po głębokiej korekcie spadkowej po IPO (szczyt powyżej 220), SpaceX przeszedł w fazę horyzontalnej konsolidacji. Cena akcji oscyluje między 100-okresową średnią kroczącą (SMA 100) a średnimi SMA 50 i 150. W ostatnim czasie uległy one wyraźnemu spłaszczeniu, potwierdzając brak wyraźnego kierunku.

Wskaźnik RSI [14] porusza się w paśmie wahań bliskim osi równowagi (52,7). Brak skrajnych odczytów (wykupienia/wyprzedania) sygnalizuje rynkowe wyczekiwanie oraz gotowość do przyjęcia nowego impulsu momentum.

Krótkoterminowe wygasanie presji podażowej i przejście w trend boczny znajduje także odzwierciedlenie w zachowaniu wskaźnika MACD. Linia MACD oraz linia sygnałowa poruszają się płasko, blisko poziomu zero, a słupki histogramu uległy znacznemu skróceniu.