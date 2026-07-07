US Open: US100 traci 1.2%, Dow Jones bije rekord 🚩 Spadki na półprzewodnikach, BigTech zyskuje

Najważniejsze wnioski Spadki spółek półprzewodnikowych wywierają presję na Nasdaq 100 po wynikach Samsunga.

Dow Jones Industrial Average ustanawia nowy historyczny rekord.

Dziś rosną akcje hyperscalerów AI, takich jak Meta Platforms, Amazon i Alphabet.

Kontrakt na Nasdaq 100 spada 1,1% na fali powrotu zmienności w sektorze półprzewodników. Futures na S&P 500 tracą 0,2%, a na DJIA rosną o prawie 0,2%. Dziś do Nasdaq 100 dołączy spółka SpaceX. Wyprzedaż na rynku chipów gdzie tanieją akcje Taiwan Semiconductor, Nvidia, AMD czy Micron i Intel równoważą rynkom wzrosty w sektorze oprogramowania i Mag7, gdzie wzrostem wyróżnia się Meta Platforms i Google. Głównym źródłem presji są wyniki Samsunga, które mimo 19-krotnego wzrostu zysku kwartalnego nie spełniły wysokich oczekiwań inwestorów. Akcje Samsunga tracą prawie 9%, a ponad 5% tracą również Micron i Sandisk.

Inwestorzy coraz częściej kwestionują wysokie wyceny producentów chipów oraz zastanawiają się, czy boom AI i setki miliardów dolarów wydawane na infrastrukturę AI będą w stanie utrzymać wysokie stopy zwrotu.

Akcje SpaceX spadają prawie 5% choć BofA Global Research rozpoczął pokrycie dla spółki z ceną docelową 235 USD za walor i oceną "kupuj"

Europejskie giełdy notują mieszane nastroje – indeks Stoxx 600 spada o 0,1%, mimo że rośnie 14 z 20 sektorów. Kapitał rotuje w kierunku innych segmentów technologii.

Zyskują m.in. hyperscalerzy AI, tacy jak Amazon i Alphabet, a Microsoft rośnie o 1,5% wraz z szerokim sektorem oprogramowania.

Na rynku długu trwa wyprzedaż obligacji: nwestorzy zwiększają zakłady na bardziej restrykcyjną politykę banków centralnych, a rentowność 10-letnich obligacji USA rośnie o 2 pb do 4,49%.

Ropa Brent drożeje o 1% do 72,66 USD za baryłkę po kolejnych atakach na statki w rejonie Cieśniny Ormuz, co przypomina o utrzymujących się zagrożeniach dla globalnych dostaw energii. Źródło: xStation5 Wiadomości z rynku akcji Dow Jones ustanawia nowy rekord, podczas gdy Nasdaq pozostaje pod presją. Indeks Dow Jones zyskał około 0,3%, osiągając historyczne maksimum. Jednocześnie S&P 500 lekko spada, a Nasdaq traci około 0,5%, głównie przez słabość sektora półprzewodników. Rivian traci po emisji nowych akcji. Akcje producenta samochodów elektrycznych spadają o ponad 13% po ogłoszeniu publicznej emisji 75 mln akcji klasy A. Spółka pozyskuje w ten sposób nowy kapitał, jednak inwestorzy negatywnie odebrali rozwodnienie udziałów dotychczasowych akcjonariuszy. Jeszcze wcześniej kurs mocno rósł – o 19% w ubiegłym tygodniu i 8% podczas poniedziałkowej sesji.

Amazon planuje emisję obligacji o wartości 25 mld USD. Według doniesień medialnych spółka zamierza pozyskać finansowanie poprzez jedną z największych emisji obligacji korporacyjnych ostatnich lat. Akcje Amazona rosną o około 1%, a rynek oczekuje, że środki zostaną przeznaczone m.in. na dalsze inwestycje w infrastrukturę AI i centra danych. Deficyt handlowy USA gwałtownie wzrósł w maju. Deficyt zwiększył się do 77,6 mld USD z 54,6 mld USD miesiąc wcześniej, choć wynik okazał się nieco lepszy od prognoz. Eksport spadł o 3,2%, podczas gdy import wzrósł o 3,3%, co wskazuje na wyraźne pogorszenie bilansu handlowego. DeepSeek rozwija własny układ AI. Chiński startup pracuje nad autorskim chipem przeznaczonym do inferencji, czyli generowania odpowiedzi przez już wytrenowane modele sztucznej inteligencji. Projekt znajduje się jeszcze na wczesnym etapie, jednak wpisuje się w rosnącą rywalizację technologiczną pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Vertex przejmuje Crinetics za 10 mld USD. Vertex zapłaci 85 USD za akcję, przejmując spółkę rozwijającą terapie chorób hormonalnych. W efekcie akcje Crinetics wzrosły o blisko 100%, podczas gdy walory Vertex nieznacznie spadły. Przejęcie ma wzmocnić pozycję Vertex w segmencie innowacyjnych terapii. JPMorgan podnosi cenę docelową Eli Lilly. Bank zwiększył wycenę akcji do 1 400 USD, co oznacza około 17% potencjalnego wzrostu względem ostatniego zamknięcia. Analitycy oczekują kolejnego bardzo mocnego kwartału dzięki rosnącej sprzedaży leków Mounjaro i Zepbound oraz utrzymują Eli Lilly jako jednego z głównych faworytów w sektorze farmaceutycznym. First Solar zyskuje po podwyższeniu rekomendacji. Deutsche Bank zmienił rekomendację dla spółki z „trzymaj” na „kupuj”, wskazując na atrakcyjną wycenę po wcześniejszych spadkach oraz potencjalnie korzystne zmiany w polityce handlowej. Akcje producenta paneli słonecznych rosną o około 3%.

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