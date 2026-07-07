Chiny budują własny świat AI. Nvidia i AMD tracą kolejne udziały w rynku

Chiny coraz wyraźniej przyspieszają budowę własnego ekosystemu sztucznej inteligencji, a jednym z jego najważniejszych elementów stają się krajowe układy półprzewodnikowe. Najnowsze rynkowe dosniesia jasno wskazują, że coraz więcej chińskich przedsiębiorstw deklaruje gotowość do wykorzystywania rodzimych procesorów AI zamiast rozwiązań oferowanych przez Nvidię i AMD. Dla wielu firm równie ważne jak najwyższa wydajność stają się dziś bezpieczeństwo dostaw oraz ograniczenie zależności od zagranicznych technologii.

To kolejny sygnał, że Pekin konsekwentnie realizuje strategię budowy technologicznej samowystarczalności. Amerykańskie ograniczenia eksportowe dotyczące zaawansowanych układów AI miały utrudnić rozwój chińskiego sektora nowych technologii, jednak w praktyce stały się silnym impulsem do zwiększenia inwestycji we własnych producentów półprzewodników. W efekcie coraz większe znaczenie zyskują krajowe rozwiązania rozwijane przez Huawei, Cambricon, Alibaba i innych chińskich producentów, a przedsiębiorstwa dostosowują swoje oprogramowanie do lokalnych platform obliczeniowych.

Zmiana zachodząca na rynku nie oznacza, że chińskie układy już dziś dorównują najbardziej zaawansowanym produktom Nvidii. Amerykańska spółka nadal pozostaje światowym liderem technologii wykorzystywanych do trenowania i obsługi modeli sztucznej inteligencji. Coraz częściej jednak o wyborze dostawcy decydują nie tylko parametry techniczne, lecz także względy strategiczne. Dla wielu chińskich firm korzystanie z krajowych rozwiązań staje się elementem długoterminowej strategii ograniczania zależności od zagranicznych technologii.

W ostatnich godzinach pojawiły się kolejne informacje potwierdzające ten kierunek. DeepSeek pracuje nad własnym układem przeznaczonym do obsługi modeli sztucznej inteligencji, a Huawei rozwija kolejne generacje procesorów i stopniowo umacnia swoją pozycję na krajowym rynku. Więcej o tym mogą Państwo przeczytać w tym materiale https://www.xtb.com/pl/analizy-rynkowe/wiadomosci-rynkowe/nvidia-pod-presja-deepseek-chce-budowac-wlasne-uklady-ai. Coraz więcej chińskich przedsiębiorstw inwestuje również we własne rozwiązania sprzętowe, budując krajowy ekosystem obejmujący modele AI, oprogramowanie i infrastrukturę obliczeniową.

Coraz więcej danych wskazuje również, że strategia Pekinu zaczyna przynosić wymierne efekty. Według najnowszych informacji sprzedaż układów AI Nvidii w Chinach wyhamowała, podczas gdy lokalni producenci, przede wszystkim Huawei, zdobywają coraz większy udział w rynku. To efekt nie tylko postępu technologicznego chińskich firm, ale także świadomej polityki wspierania krajowych rozwiązań oraz amerykańskich restrykcji eksportowych, które przyspieszyły rozwój rodzimego sektora półprzewodników.

Dla Nvidii i AMD nie oznacza to jeszcze utraty chińskiego rynku. Obie spółki nadal dysponują technologiami wyznaczającymi standardy dla całej branży, a chińscy producenci w wielu obszarach wciąż mają do nadrobienia znaczący dystans. Coraz wyraźniej widać jednak, że rywalizacja przestaje opierać się wyłącznie na wydajności układów. Coraz większego znaczenia nabierają bezpieczeństwo technologiczne, odporność łańcuchów dostaw oraz polityka przemysłowa prowadzona przez Pekin.

Wiele wskazuje na to, że Chiny nie traktują już krajowych chipów jako rozwiązania zastępczego. Celem staje się stworzenie własnego, niezależnego ekosystemu technologicznego, który będzie w stanie funkcjonować nawet w przypadku dalszego zaostrzania amerykańskich sankcji. Jeżeli ten proces będzie postępował, konkurencja na globalnym rynku półprzewodników będzie w coraz większym stopniu wynikała nie tylko z przewagi technologicznej, ale również z geopolityki i dążenia państw do budowy własnej suwerenności technologicznej.

Źródło: xStation5

Źródło: xStation5