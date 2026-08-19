Akcje Target tracą mimo mocnych wyników i prognoz 🚩 Konsument w USA wygląda dobrze?

Jeden z największych detalistów w USA, Target (TGT.US) zakończył drugi kwartał z wyższą sprzedażą i wynikiem na akcję znacznie przekraczającym oczekiwania analityków. Mocne wyniki wydają się potwierdzać dobrą kondycję amerykańskiego konsumenta. Przychody wyniosły 26,54 mld USD, a sprzedaż porównywalna wzrosła o 3,8%. Jednocześnie wyniki finansowe zostały podbite przez jednorazowy zwrot ceł, który zwiększył zysk netto spółki o 752 mln USD. Po publikacji rezultatów gigant sektora wyposażenia domu podniósł prognozy na cały rok, choć kierownictwo podkreśla, że odbudowa biznesu wciąż wymaga dalszej poprawy. Target jest uważnie śledzony przez analityków, ponieważ skala biznesu spółki oraz branża w jakiej operuje mogę dać pewien pogląd na koniunkturę gospodarstw domowych.

Najważniejsze informacje

Target wypracował 4,11 USD zysku (2,46 USD bez zwrotu ceł) na akcję wobec 2,33 USD oczekiwanych przez analityków, czyli o 1,78 USD więcej od konsensusu.

Przychody wyniosły 26,54 mld USD wobec około 26,13–26,14 mld USD oczekiwanych przez ryne

Zysk netto sięgnął 1,88 mld USD, jednak 752 mln USD pochodziło z jednorazowego zwrotu ceł.k.

Target podniósł prognozę EPS do 9,90–10,90 USD (8,25 - 9,25 USD bez zwrotów z ceł), podczas gdy konsensus analityków wynosił 8,47 USD.

Wyniki Target za drugi kwartał

Target pokazał w drugim kwartale wyraźną poprawę sprzedaży. Przychody wyniosły 26,54 mld USD, przekraczając konsensus analityków na poziomie około 26,13–26,14 mld USD. Sprzedaż netto wzrosła jednocześnie o 5,3% rok do roku.

Jeszcze ważniejszym sygnałem z punktu widzenia kondycji podstawowego biznesu był wzrost sprzedaży porównywalnej o 3,8%. Rynek oczekiwał wyniku na poziomie około 2,4%, dlatego rezultat okazał się wyraźnie lepszy od prognoz.

Target zaraportował również 4,11 USD zysku na akcję wobec 2,33 USD oczekiwanych przez analityków. Oznacza to wynik wyższy od konsensusu o 1,78 USD na akcję. Przy interpretacji tej różnicy trzeba jednak uwzględnić istotny wpływ jednorazowego zwrotu ceł.

Spółka poinformowała również, że wzrost sprzedaży miał szeroki charakter i obejmował wszystkie sześć głównych kategorii produktowych. Najlepiej radziły sobie segmenty żywności i kosmetyków, podczas gdy odzież oraz wyposażenie domu nadal pozostawały relatywnie słabsze.

Przykład: Target zmienił około 75% asortymentu dekoracyjnych akcesoriów do domu. Według zarządu nowe produkty zaczęły wspierać wzrost sprzedaży porównywalnej w tej kategorii, choć pełna poprawa segmentu ma być procesem rozłożonym na kilka lat.

Zysk Target mocno zwiększył zwrot ceł

Raportowany zysk Target został istotnie zwiększony przez jednorazowe rozliczenie związane ze zwrotem ceł. Zysk netto wyniósł 1,88 mld USD, czyli 4,11 USD na akcję, wobec 935 mln USD i 2,05 USD na akcję rok wcześniej.

Z tej kwoty 752 mln USD, czyli 1,65 USD na akcję, pochodziło ze zwrotu ceł. Na poziomie marży brutto i zysku operacyjnego spółka rozpoznała przed opodatkowaniem korzyść wynoszącą 994 mln USD.

To istotne również przy porównywaniu wyniku z konsensusem. Raportowane 4,11 USD EPS było o 1,78 USD wyższe od prognozy analityków wynoszącej 2,33 USD, ale znaczną część tej różnicy można powiązać z jednorazowym wpływem zwrotu ceł.

Target podnosi prognozy na cały rok

Po lepszym kwartale Target zwiększył oczekiwania dotyczące sprzedaży i zysków. Spółka zakłada obecnie wzrost sprzedaży netto o około 5%, czyli o 1 pkt proc. więcej niż wcześniej.

Target oczekuje całorocznego EPS w przedziale od 9,90 do 10,90 USD, jeśli uwzględniony zostanie zwrot ceł. Środek tego przedziału wynosi 10,40 USD i pozostaje wyraźnie powyżej konsensusu analityków na poziomie 8,47 USD.

Bez jednorazowego wpływu zwrotu ceł prognoza EPS wynosi od 8,25 do 9,25 USD na akcję. Poprzednio spółka zakładała przedział od 7,50 do 8,50 USD, dlatego podwyżka oczekiwań nie wynika wyłącznie z jednorazowego rozliczenia.

Sprzedaż internetowa i dostawy tego samego dnia wspierają wzrost

Kanał cyfrowy pozostaje jednym z głównych motorów poprawy wyników Target. Cyfrowa sprzedaż porównywalna wzrosła w drugim kwartale o 8,7%. Jeszcze szybciej rozwijały się dostawy realizowane tego samego dnia, które zwiększyły się o ponad 25%. Jest to istotne, ponieważ Target próbuje łączyć rozbudowaną sieć sklepów stacjonarnych z usługami pozwalającymi klientom szybciej odbierać lub otrzymywać zamówienia.

Firma nadal inwestuje również w tradycyjny handel. W samym drugim kwartale Target otworzył 17 nowych sklepów. Target obniżył ceny ponad 10 tys. produktów i zapowiada kolejne redukcje. Działanie ma wspierać ruch klientów w sklepach w okresie, w którym część gospodarstw domowych pozostaje ostrożna w wydatkach.

Czy wyniki oznaczają trwałe odbicie Target?

Dwa kolejne mocniejsze kwartały sugerują poprawę trendów operacyjnych, ale nie przesądzają jeszcze o trwałym powrocie spółki do wzrostu. W poprzednim kwartale Target zanotował pierwszy dodatni wynik sprzedaży porównywalnej od pięciu kwartałów — wzrost wyniósł wtedy 5,6%. Obecny kwartał potwierdza, że poprawa nie była pojedynczym zdarzeniem. Sprzedaż ponownie wzrosła, wynik porównywalny przekroczył oczekiwania, a kanał cyfrowy utrzymał wysoką dynamikę.

CEO Michael Fiddelke pozostaje jednak ostrożny. Zarząd podkreśla, że celem nie są pojedyncze dobre kwartały, lecz trwały wzrost zarówno sprzedaży, jak i zysków w dłuższym okresie. Największym wyzwaniem pozostaje poprawa wyników w słabszych kategoriach, przede wszystkim odzieży i wyposażeniu domu. Jednocześnie otoczenie konsumenckie nadal może ograniczać tempo odbudowy, ponieważ część klientów pozostaje pod presją kosztów życia i ostrożniej zarządza wydatkami.

Akcje Target (TGT.US, interwał D1)

Przed publikacją wyników akcje Target miały za sobą okres wyraźnego wzrostu. Kurs zamknięcia wynosił 152,5 USD, co oznaczało wzrost o ponad 20% w ciągu trzech miesięcy i o 54% w ujęciu 12-miesięcznym. Mimo lepszych od oczekiwań wyników akcje spadały jednak po publikacji raportu o około 4% w handlu przedsesyjnym. Pokazuje to, że reakcja rynku nie zależy wyłącznie od tego, czy spółka przekroczy konsensus dla przychodów lub EPS. Jednym z czynników, które inwestorzy mogli brać pod uwagę, był znaczący wpływ jednorazowego zwrotu ceł na raportowany zysk. Z perspektywy kolejnych kwartałów większe znaczenie może mieć trwałość wzrostu sprzedaży porównywalnej, poprawa rentowności podstawowego biznesu oraz wyniki słabszych kategorii produktowych. Po mocnym spadku w ostatnich kwartałach Target stopniowo wraca do wzrostu - akcje spółki znajdują się niemal 25% powyżej 200-sesyjnej EMA200 (czerwona linia), choć do szczytów tracą wciaż ok. 50%.

Źródło: xStation5

Wycena i wskaźniki wzrostu biznesu spółki

Przychody Target pozostają relatywnie stabilne na przestrzeni ostatnich lat, z wyraźną sezonowością i kwartalnymi szczytami przekraczającymi 30 mld USD, co wskazuje na dojrzały charakter biznesu i ograniczoną dynamikę organicznego wzrostu. Najnowszy poziom przychodów wynosi około 25,4 mld USD, a brak trwałego trendu wzrostowego potwierdza, że głównym wyzwaniem spółki nie jest obecnie skala działalności, ale widoczna poprawa jej efektywności. EBIT w ostatnim kwartale wynosi około 1,1 mld USD, podczas gdy marża EBIT sięga 4,5%, co oznacza poprawę względem słabszych okresów. Mimo to nadal pozostawia niewielki bufor bezpieczeństwa charakterystyczny dla sektora handlu detalicznego. Marża netto na poziomie około 3,1% pokazuje, że Target odzyskał część rentowności utraconej w 2023 roku, jednak jej poziom pozostaje poniżej najlepszych odczytów z początku analizowanego okresu. Warto zauważyć, że wahania marż są znacznie większe niż zmiany przychodów, co sugeruje, że kluczowymi czynnikami wyników pozostają koszty operacyjne, miks produktowy, promocje i efektywność zarządzania zapasami. Z perspektywy fundamentalnej poprawa marż przy stabilnych przychodach jest korzystnym sygnałem, ponieważ wskazuje, że część wzrostu zysku może pochodzić z działań wewnętrznych, a nie wyłącznie ze wzrostu sprzedaży. Nie widać jednak jeszcze trwałego przełomu, dlatego dalsza ocena spółki powinna koncentrować się na tym, czy Target jest w stanie utrzymać marżę EBIT w okolicach obecnych poziomów i jednocześnie ponownie przyspieszyć wzrost przychodów.

Źródło: XTB Research

Poziom zapasów Target pozostaje relatywnie wysoki, ale po szczytach obserwowanych w 2023 i 2025 roku widać większą stabilizację, co sugeruje lepsze dopasowanie stanów magazynowych do tempa sprzedaży. EBITDA utrzymuje się w ostatnich kwartałach w stosunkowo wąskim przedziale, a jej wartość w najnowszym okresie wynosi około 1,9 mld USD, co wskazuje na brak wyraźnego przyspieszenia rentowności operacyjnej. Najważniejszym sygnałem jakościowym jest spadek ROIC do około 9,1%, ponieważ pokazuje on, że spółka generuje niższy zwrot z zaangażowanego kapitału niż w najlepszych okresach wcześniejszych lat. Jednocześnie wskaźnik Debt/Equity znajduje się w pobliżu 1,1x, wyraźnie poniżej poziomów obserwowanych w latach 2023–2024, co oznacza poprawę struktury finansowania i mniejszą presję ze strony zadłużenia. Z punktu widzenia analizy fundamentalnej pozytywne jest więc ograniczenie dźwigni finansowej, ale nie towarzyszy mu jeszcze równie wyraźna poprawa efektywności wykorzystania kapitału. Stabilizacja zapasów może wspierać marże w kolejnych okresach, jeśli spółka uniknie nadmiernych promocji i dalszego gromadzenia towarów. Całościowo wykres pokazuje biznes o poprawiającym się profilu bilansowym, ale nadal z umiarkowaną rentownością kapitału i bez jednoznacznego sygnału trwałego wzrostu EBITDA.

Target jest wyceniany przy wskaźniku c/z na poziomie 20,1, co oznacza, że rynek płaci około 20 USD za każdy 1 USD zysku wypracowanego w ostatnich 12 miesiącach. Wskaźnik ceny do oczekiwanych, 12-miesięcznych zyskó wynosi 18x, a więc jest niższy od mnożnika historycznego. To sugeruje, że konsensus zakłada wzrost zysków w kolejnych okresach. Z kolei EV/EBITDA na poziomie 10,6x wskazuje na umiarkowaną wycenę wartości przedsiębiorstwa względem generowanej EBITDA.

Źródło: xStation5