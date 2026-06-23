Akcje Volkswagena (VOW1.DE) tracą ponad 2,5% i spadają do najniższych poziomów od 16 lat po tym, jak Citi obniżył prognozy finansowe oraz cenę docelową dla niemieckiego producenta samochodów. Głównym powodem są pogarszające się wyniki sprzedaży w Chinach, które według analityków spadają szybciej, niż wcześniej zakładano. Bank obniżył cenę docelową dla akcji Volkswagena z 110 do 94 euro, wobec obecnej ceny rynkowej niespełna 80 euro. Jednocześnie utrzymał rekomendację „Kupuj” - mimo pozytywnej rekomendacji analitycy przyznają jednak, że perspektywy operacyjne spółki wyraźnie się pogarszają.

Chiny pozostają największym problemem

Zdaniem Citi słabość na rynku chińskim staje się coraz poważniejszym obciążeniem dla wyników Volkswagena. Koncern od lat należał do największych zagranicznych producentów samochodów w Chinach, jednak agresywna konkurencja lokalnych producentów, szczególnie w segmencie pojazdów elektrycznych, wyraźnie ogranicza jego pozycję.

W efekcie Citi obniżył prognozy zysku na akcję (EPS):

o 18% dla 2026 roku,

o 16% dla 2027 roku,

o 7% dla 2028 roku.

Korekta wynika zarówno z niższych oczekiwanych wolumenów sprzedaży, jak i słabszych marż.

Marże mogą spaść poniżej oczekiwań zarządu

Analitycy przewidują, że marża EBIT Volkswagena w roku fiskalnym 2026 wyniesie jedynie 3,9%, czyli poniżej dolnego zakresu prognoz przedstawianych przez samą spółkę.

Jednocześnie Citi oczekuje przepływów pieniężnych (free cash flow) na poziomie około 3,5 mld euro, co również odpowiada dolnej granicy obecnych wytycznych zarządu.

To pokazuje, że rynek zaczyna zakładać scenariusz, w którym problemy Volkswagena mają charakter nie tylko cykliczny, ale również strukturalny.

Geopolityka staje się coraz większym ryzykiem

Według analityków Citi obecne wyzwania Volkswagena wykraczają poza kwestie związane z samym popytem na samochody.

Bank wskazuje na rosnącą rolę czynników geopolitycznych, w tym napięć handlowych i ceł wprowadzanych przez USA. Zdaniem Citi globalni producenci samochodów stają się coraz bardziej zależni od decyzji politycznych i regulacyjnych podejmowanych przez rządy państw, w których prowadzą działalność.

To szczególnie istotne dla Volkswagena, który posiada rozbudowaną globalną sieć produkcji i sprzedaży.

Czy rynek jest zbyt pesymistyczny?

Pomimo obniżenia prognoz Citi zwraca uwagę na jeden istotny fakt – akcje Volkswagena notowane są obecnie przy wieloletnich minimach wyceny.

Analitycy wskazują, że sama wartość udziału Volkswagena w Porsche odpowiada obecnie około 65 euro na akcję Volkswagena.

Dodatkowo dział usług finansowych grupy posiada około 47 mld euro kapitału własnego, co według wyliczeń Citi odpowiada kolejnym 94 euro na akcję.

Oznacza to, że część aktywów spółki może być wyceniana przez rynek znacznie poniżej ich potencjalnej wartości fundamentalnej.

Skrajne scenariusze dla akcji - co dalej?

Citi pozostawia szeroki przedział możliwych wycen:

scenariusz optymistyczny (bull case): 120 euro za akcję,

scenariusz pesymistyczny (bear case): 65 euro za akcję.

Choć zarząd prowadzi program redukcji kosztów i próbuje poprawić rentowność, analitycy podkreślają, że lista wyzwań stale się wydłuża. W efekcie Volkswagenowi coraz trudniej budować narrację wzrostową, której obecnie poszukują inwestorzy zainteresowani europejskim sektorem motoryzacyjnym. Akcje spółki wyceniane są obecnie przy niespełna 80 USD, co implikuje wskaźnik cena/zysk na poziomie 7-krotności rocznych zysków. Problemem są jednak widoczne presje na marżowość i dynamikę sprzedaży, a przy strukturalnych problemach, wyższych kosztach energii i niepewnym rynku w Chinach niski c/z sam w sobie niekoniecznie wskazuje "okazję" przy obecnych poziomach.

Źródło: xStation5