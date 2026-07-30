Inflacja w dół, gospodarka spowalnia – Fed nie będzie zmuszony podnosić stóp?

Za nami dwa dni pełne wartościowych z perspektywy inwestora zainteresowanego amerykańskim rynkiem informacji. Wczoraj Fed utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie, a retoryka towarzysząca decyzji nie przekonała rynku, który częściowo wycofał zakłady za podwyżkami stóp procentowych.
Wykres 1: Rynkowa wycena podwyżek stóp procentowych po decyzji FOMC (2026 - 2027)
Źródło: XTB Research, 29.07.2026
Osłabił się – i to wyraźnie – dolar, dla którego był to jeden z najgorszych dni w 2026 r.
Dziś ów ruch jest kontynuowany. Para EURUSD przebiła poziom 1,15, ostatni raz notowany w połowie czerwca. Głównym powodem dalszego osłabienia wydają się opublikowane o godz. 14:30 dane, które są po części spójne z tezą, która stanowi, że dynamiczne podwyżki stóp procentowych ze strony Fedu nie będą konieczne.
To co od razu rzuca się w oczy, to oczywiście spadek zannualizowanej dynamiki PKB, która w II kwartale wyniosła nie 2,1%, jak oczekiwał rynek, a 1,5%. Patrząc nieco głębiej – konsumpcja znalazła się na silnym poziomie (wzrost o 3,2%), ale wydaje się, że utrzymanie takiej dynamiki będzie w przyszłości ciężkie – od dłuższego czasu podtrzymanie wydatków konsumenckich odbywa się kosztem oszczędności.
Wykres 2: Dynamika PKB USA (2018 - 2026)
Źródło: XTB Research, 29.07.2026
Patrząc na dane z perspektywy inflacyjnej – główna miara PCE spadła do 3,7%, co z pewnością może cieszyć. Pozostaje ona jednak bardzo wrażliwa na wysoce zmienne w ostatnim czasie ceny energii oraz żywności, co sprawia, że nie stanowi dla nas ona najbardziej rzetelnego indykatora rzeczywistej presji cenowej. Dalece ważniejsze jest w naszej opinii to, że miara bazowa (czyli ta, która wyklucza owe najbardziej zmienne elementy) w skali miesiąca urosła o zaledwie 0,1%.
Wiele sugeruje, że rozlewanie się wyższych cen energii po gospodarce nie następuje tak dynamicznie, jak można się było tego spodziewać.
Inwestorzy mają z pewnością wiele powodów do przemyśleń. Wyceny ścieżki stóp procentowych Fedu mogą ulegać jeszcze w kolejnych dniach korekcie, ale coraz więcej wskazuje na to, że wrześniowa decyzja będzie stała na ostrzu noża.
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