Komentarz Giełdowy: Miliardy w centra danych, miliardy w przyszłość

Wyniki największych spółek technologicznych pokazują coraz wyraźniej, że inwestorzy zaczynają zmieniać podejście do gigantycznych nakładów inwestycyjnych związanych ze sztuczną inteligencją. Budowa centrów danych, zakup infrastruktury obliczeniowej oraz rozwój dużych modeli językowych wymagają dzisiaj miliardowych wydatków, które coraz mocniej widoczne są w przepływach pieniężnych największych firm technologicznych.

Skala tych inwestycji budzi naturalne pytania o ich opłacalność. Rosnący CapEx oznacza presję na wolne przepływy pieniężne, a przy tak dużych nakładach inwestorzy oczekują dowodów, że ponoszone koszty rzeczywiście przekładają się na wzrost biznesu. Sam fakt wydawania ogromnych kwot na infrastrukturę AI nie jest już wystarczającym argumentem. Rynek chce zobaczyć zwrot z tych inwestycji.

Wyniki hyperscalerów zaczynają jednak dostarczać takich dowodów. Segmenty chmurowe największych firm technologicznych rosną, a zapotrzebowanie na moc obliczeniową potrzebną do obsługi rozwiązań AI pozostaje bardzo wysokie. Centra danych, które jeszcze do niedawna mogły być postrzegane głównie jako koszt, coraz częściej zaczynają być traktowane jako infrastruktura niezbędna do generowania przyszłych przychodów.

Dobrym przykładem jest Microsoft, który pokazuje, że inwestycje w infrastrukturę AI mogą przekładać się na realny wzrost działalności chmurowej. Rosnące wykorzystanie usług związanych ze sztuczną inteligencją wspiera rozwój segmentu Azure i potwierdza, że popyt na rozwiązania AI nie jest wyłącznie obietnicą przyszłości, ale już dzisiaj wpływa na wyniki finansowe spółki.

Podobny obraz widoczny jest w przypadku Mety. Spółka ponosi ogromne wydatki związane z rozwojem infrastruktury AI, jednak jednocześnie wykorzystuje sztuczną inteligencję do poprawy efektywności swojego podstawowego biznesu reklamowego. Lepsze algorytmy rekomendacji i dokładniejsze targetowanie reklam wspierają wzrost przychodów, pokazując, że inwestycje w AI mogą wzmacniać istniejące modele biznesowe.

Nie oznacza to oczywiście, że największe spółki technologiczne mają już za sobą najtrudniejszą część tego procesu. Wręcz przeciwnie. Wyścig o dominację w sztucznej inteligencji wymagać będzie dalszych inwestycji. Centra danych będą musiały być rozbudowywane, modernizowane i dostosowywane do coraz większego zapotrzebowania na moc obliczeniową. Wydatki prawdopodobnie pozostaną na bardzo wysokich poziomach.

Kluczowa zmiana dotyczy jednak sposobu, w jaki rynek interpretuje te nakłady. Wysoki CapEx sam w sobie przestaje być powodem do negatywnej oceny spółki, jeżeli jednocześnie widoczny jest wzrost przychodów i poprawa wyników w segmentach, które korzystają z tych inwestycji. Okresowo słabsze przepływy pieniężne nie muszą oznaczać pogorszenia fundamentów, jeżeli firma potrafi udowodnić, że kapitał jest efektywnie wykorzystywany.

Reakcja inwestorów na wyniki Alphabetu dobrze pokazuje ten dylemat. Spółka zaprezentowała bardzo wysokie wydatki inwestycyjne, które wpłynęły na przepływy pieniężne, a informacja o ujemnych przepływach stała się dla rynku sygnałem ostrzegawczym. Jednocześnie szerszy obraz pozostaje pozytywny. Google rozwija działalność chmurową, inwestuje w AI i buduje infrastrukturę, która ma wspierać wzrost w kolejnych latach.

Dzisiaj po zakończeniu sesji inwestorzy poznają wyniki Amazona. Oczekiwania są jasne: wydatki inwestycyjne pozostaną wysokie. Spółka również musi zwiększać skalę infrastruktury, aby odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie związane z chmurą oraz sztuczną inteligencją. Najważniejszym elementem raportu nie będzie jednak sama wysokość CapExu, ale odpowiedź na pytanie, czy Amazon podobnie jak Microsoft i inni liderzy rynku potrafi zamienić te inwestycje w trwały wzrost przychodów i zysków.

Obecny cykl inwestycji w AI pozostaje jednym z największych zakładów biznesowych w historii technologii. Rynek nie oczekuje już, że firmy ograniczą wydatki. Oczekuje natomiast, że pokażą ich efekty. Dopóki rosną przychody, rozwijają się segmenty chmurowe, a zyski pozostają pod kontrolą, ogromne inwestycje w centra danych mogą być postrzegane nie jako obciążenie, ale jako fundament kolejnego etapu wzrostu największych spółek technologicznych.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku XTB