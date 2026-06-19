ASML pod lupą USA. Rynek dostrzega znacznie ważniejszy sygnał

Administracja Donalda Trumpa miała przekazać kierownictwu ASML obawy dotyczące możliwości wykorzystania przez Chiny najbardziej zaawansowanych technologii litograficznych objętych amerykańskimi restrykcjami eksportowymi. Informacja wywołała poruszenie na rynku półprzewodników, jednak jej znaczenie dla samego ASML może być znacznie mniejsze, niż sugerują nagłówki.

Według dostępnych informacji amerykańscy urzędnicy obawiają się, że jedna z najbardziej zaawansowanych maszyn litograficznych ASML mogła trafić do Chin z naruszeniem obowiązujących ograniczeń. Holenderska spółka stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że nigdy nie sprzedała do Chin systemów EUV, które od lat znajdują się na liście technologii objętych zakazem eksportu. Jednocześnie firma wskazuje, że monitoruje swoje urządzenia i nie posiada żadnych przesłanek świadczących o obecności takich systemów na chińskim rynku.

Z perspektywy inwestorów ważniejsze od samego sporu jest jednak to, co może się za nim kryć. Coraz częściej pojawiają się sygnały, że chińscy producenci półprzewodników są w stanie osiągać coraz lepsze rezultaty przy wykorzystaniu starszych generacji sprzętu. Oznaczałoby to, że źródłem obaw Waszyngtonu nie jest potencjalne łamanie sankcji przez ASML, ale rosnące kompetencje technologiczne chińskiego sektora półprzewodników.

To istotne rozróżnienie. Jeżeli Chiny rzeczywiście rozwijają zdolność produkcji coraz bardziej zaawansowanych układów bez dostępu do maszyn EUV, oznaczałoby to, że skuteczność obecnych restrykcji może z czasem maleć. Dla inwestorów byłby to sygnał, że przewaga technologiczna Zachodu nie opiera się wyłącznie na kontroli eksportu najnowocześniejszych urządzeń.

Jednocześnie trudno mówić o bezpośrednim zagrożeniu dla pozycji ASML. Spółka pozostaje jedynym na świecie producentem maszyn EUV, które są niezbędne do wytwarzania najbardziej zaawansowanych układów scalonych. Popyt na jej urządzenia napędzają przede wszystkim inwestycje takich firm jak TSMC, Samsung czy SK Hynix, które zwiększają moce produkcyjne w odpowiedzi na boom związany ze sztuczną inteligencją.

To właśnie rozwój AI pozostaje dziś najważniejszym czynnikiem wpływającym na długoterminowe perspektywy ASML. Rosnące zapotrzebowanie na procesory AI oraz pamięci HBM wymaga budowy coraz nowocześniejszych fabryk półprzewodników, a te nie mogą funkcjonować bez zaawansowanych systemów litograficznych. W efekcie nawet kolejne ograniczenia eksportowe wobec Chin mają obecnie ograniczony wpływ na główną historię inwestycyjną spółki.

Z perspektywy rynku obecny spór można więc interpretować przede wszystkim jako element szerszej rywalizacji technologicznej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Dla ASML najważniejsze pozostaje jednak coś innego: firma nadal posiada monopol na najbardziej zaawansowaną technologię litograficzną, a globalny popyt na jej maszyny jest napędzany przez dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji.

Paradoksalnie więc dzisiejsze doniesienia mogą być odczytywane nie jako sygnał słabości ASML, lecz jako dowód na to, jak kluczową rolę odgrywa spółka w globalnym wyścigu technologicznym. Jeśli bowiem największe gospodarki świata spierają się o dostęp do jej technologii, oznacza to, że jej strategiczne znaczenie pozostaje większe niż kiedykolwiek wcześniej.