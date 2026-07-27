Poranna odprawa: Weekendowe tąpnięcie na ropie przyspiesza 💥(27.07.2026)

USA i Iran ogłosiły wzajemną pauzę w atakach wojskowych po dwóch tygodniach amerykańskiej kampanii bombowej – Waszyngton zawiesił naloty po ostrzeżeniach doradców o wyczerpujących się celach i zapasach broni, a Teheran zadeklarował, że wstrzyma odwet "tak długo, jak USA utrzymają pauzę". To już druga taka odwilż od czerwca (pierwsze memorandum rozpadło się po miesiącu), Cieśnina Ormuz nadal jest de facto zamknięta (1-3 statki dziennie wobec normalnych kilkudziesięciu), a strony pozostają daleko od porozumienia w sprawie wzbogacania uranu. Dodatkowym źrodłem napięcia jest atak Ukrainy na irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim, co Teheran nazwał "wrogim aktem" wobec Kijowa.

Po stronie gospodarczej piątkowe wejście w życie nowej fali ceł Trumpa (10-12,5% na 60 partnerów handlowych, w tym UE, Chiny, UK i Kanadę) w oparciu o Sekcję 301 ustawy handlowej z 1974 r. ominęło dotychczasowe ograniczenia prawne po lutowym wyroku Sądu Najwyższego – rynek zareagował spokojnie, bo ruch był oczekiwany, ale strategowie ostrzegają, że to już strukturalny, a nie przejściowy czynnik ryzyka dla globalnego wzrostu. W tym tygodniu kluczowe jest posiedzenie Fed (28-29 lipca) pod wodzą Kevina Warsha – rynek wycenia ok. 30-38% szans na podwyżkę stóp już teraz, mimo wcześniejszych oczekiwań na cięcia w 2027 r., co jest efektem odbicia cen ropy i jastrzębich komentarzy części członków FOMC.

Optymizm związany z pauzą w konflikcie wywołał gwałtowny ruch na rynkach – ropa WTI spadła nawet o ponad 5% do ok. 84.5 USD za baryłkę, a Brent zniżkowała o ~4,9-5,8% do ok. 87.5 USD. Kontrakty terminowe na S&P 500 rosły o ok. 0,7-0,9%, Nasdaq 100 nawet o 1,2%, a Dow Jones futures zyskiwały ok. 0,6%, odreagowując dwa tygodnie spadków (S&P i Nasdaq zamknęły poprzedni tydzień na minusie odpowiednio 0,6% i 2,1%).

Rentowności amerykańskich obligacji spadały – 10-letnie o ok. 4-5 pb do 4,63%, 30-letnie o 4 pb do 5,12%, co w połączeniu z niższymi cenami energii łagodzi presję inflacyjną, choć BMO Capital Markets podkreśla, że rentowności wciąż są blisko górnej granicy zakresu wobec obaw o jastrzębi Fed.

Rynki azjatyckie zareagowały mieszanie – japoński Nikkei 225 zniżkował o 0,12%, ale Topix zyskał 0,87%; koreański Kospi wzrósł o 0,44%, a Kosdaq aż o 1,71%. Australijski ASX 200 podskoczył o 1,17%, Hang Seng zyskał 0,81%, a chiński CSI 300 wzrósł o 0,25%.

Chińskie zyski przemysłowe za czerwiec wzrosły o 15,1% r/r, co oznacza drugi miesiąc spowolnienia po 21,1% w maju – łącznie za pierwsze półrocze zyski wzrosły o 18,7% wobec 18,8% w okresie styczeń-maj, co wciąż wskazuje na solidny boom napędzany przez AI i produkcję chipów.

Dolar amerykański osłabił się na fali rosnącego apetytu na ryzyko – indeks USD spadł o 0,28%, euro zyskało (EUR prowadził wśród walut G10), a funt i inne waluty ryzykowne również zyskały na wartości wobec dolara. USD/JPY i USD/CNH pozostały praktycznie bez zmian, sygnalizując, że ruch dolara był głównie napędzany przez apetyt na ryzyko, a nie zmianę oczekiwań stóp.

Złoto zyskało wyraźnie (+1% do ok. 4090-4110 USD za uncję), wspierane doniesieniami o powrocie chińskich zakupów (import złota w Chinach w czerwcu sięgnął 173 ton, najwyższego poziomu od dwóch lat) oraz nadziejami na deeskalację – choć niepewność związana z decyzją Fed w tym tygodniu ogranicza dalsze zwyżki. Srebro zyskało jeszcze mocniej (+2,31%), a gaz ziemny spadł o 2,83% w cieniu przeceny ropy.

Wśród spółek największą sensacją jest debiut chińskiego producenta pamięci CXMT na szanghajskiej giełdzie STAR Market – akcje wystrzeliły o ponad 500% (do ok. 470-531% w zależności od źródła), czyniąc firmę najbardziej wartościową spółką notowaną w Chinach kontynentalnych z kapitalizacją ok. 3,5 bln juanów, po zebraniu 8,6 mld USD w IPO. Równolegle Nvidia negocjuje gigantyczną umowę na dostawy pamięci z SK Hynix (nawet do 500 mld USD), co może rozwiać obawy o niedobory na rynku AI, a spółka jest też w rozmowach o zapewnieniu ok. 250 mld USD wsparcia finansowego dla OpenAI w ramach projektu centrów danych.

Kryptowaluty również skorzystały z ogólnego "risk-on" nastroju – bitcoin zyskał 0,79% do ok. 65 200-65 400 USD, choć wzrost jest wyraźnie skromniejszy niż w przypadku metali szlachetnych czy indeksów giełdowych.