📈Bitcoin odbija do 62 tys. USD

Bitcoin wyraźnie zyskał na wartości po słabszych od oczekiwań danych NFP z amerykańskiego rynku pracy bezpośrednio po którym wzrosł z 61 do 62 tys. USD oraz informacji o zakupie przez japońską spółkę MetaPlanet kolejnych 2 823 BTC o wartości około 170 mln USD, co ponownie wzmocniło przekonanie inwestorów o utrzymującym się popycie instytucjonalnym. Duży zakup przyczynił się również do zamykania części krótkich pozycji, zwiększając aktywność handlową i wspierając wzrost notowań. Jeśli popyt utrzyma obecną dynamikę, kolejnym istotnym celem dla kupujących mogą być okolice 73 - 77 tys. USD, podczas gdy w dłuższym horyzoncie część analityków nadal wskazuje na potencjał wzrostu nawet w kierunku 200 tys. USD. Jednocześnie perspektywy Bitcoina wciąż pozostają silnie uzależnione od otoczenia makroekonomicznego, w tym polityki Rezerwy Federalnej, inflacji oraz globalnego apetytu na ryzyko. Jednocześnie analitycy banku Citi obniżyli wczoraj prognozę dla Bitcoina do 82 tys. USD co implikuje ok. 35% potencjał wzrostu z obecnych poziomów.
- Citi obniżył 12-miesięczną prognozę dla Bitcoina z 112 tys. USD do 82 tys. USD, a dla Ethereum z 3175 USD do 2240 USD.
- Bank wskazuje na słabszy popyt inwestorów, odpływy z ETF-ów oraz wolne tempo regulacji kryptowalut w USA.
- Bitcoin spadł o około 50% od szczytu z października 2025 roku i notowany jest poniżej długoterminowych średnich.
- Citi zakłada teraz zerowe napływy netto do ETF-ów krypto w kolejnym roku, wobec wcześniejszej prognozy 10 mld USD.
- W scenariuszu recesyjnym Citi widzi Bitcoina przy 53 tys. USD, co oznaczałoby ok. 15% spadek z obecnych poziomów.
Bitcoin (interwał D1)
Cena największej kryptowaluty ma za sobą trzy silne impulsy spadkowe od jesieni 2025 roku. W każdym z dwóch poprzednich cena wracała powyżej 38,2 zniesienia Fibonacciego impulsu spadkowego, co w obecnym przypadku oznaczałoby odbicie do ok. 67 tys. USD. Głównym oporem pozostaje obecnie 61,8 zniesienie Fibo przy 73 tys. USD oraz średnia EMA200 (czerwona linia), która wskazuje na opór w pobliżi 77 tys. USD. Wsparciem pozostają okolice 57 - 58 tys. USD, skąd cena odbiła na przełomie czerwca i lipca. Dziś istotnym wsparciem okazały się słabsze od prognoz dane z USA, które wskazały na niższy od oczekiwanych wzrost zatrudnienia - o niespełna 60 tys. etatów wobec ponad 100 tys. oczekiwań.
Źródło: xStation5
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