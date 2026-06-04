Bitcoin spada 3% i pogłębia wyprzedaż 📉 Podwójny dołek?

Cena Bitcoina tąpnęła dziś do ok. 61 tys. USD i próuje stabilizować się między 63 a 64 tys. USD na fali słabnącego momentum wokół rynku crypto. Patrząc na wskaźnik RSI na interwale dziennym (poziom 19) widzimy już fazę ekstremalnego wyprzedania i wyczerpania popytu. Z drugiej strony dwa poprzedni impulsy spadkowe były sporo większe i za każdym razem prowadziły do ok. 40% korekty. Jeśli ten scenariusz miałby się powtórzyć także i tym razem, naturalnym "dołkiem" okazałby się poziom w pobliżu 50 tys. USD, choć wciąż istnieje szansa, że byki zaczną bronić technicznie kluczowego wsparcia przy 60 tys. USD, gdzie znajdują się poprzednie reakcje cenowe. Przełamanie tego poziomu może nie być łatwe i wymagałoby silnego przekonania o wracającej, głębokiej bessie. Kluczowe informacje W ciągu 24 godzin BTC stracił prawie 8%, a jego cena obniżyła się o ponad 5 tys. USD względem dziennego maksimum. Spadek zbliżył kurs do psychologicznie ważnego poziomu 60 tys. USD i wymazał tygodnie wcześniejszego odbicia.

Bitcoin znajdował się około 50% poniżej historycznego maksimum 126 tys. USD z października 2025 r.

Presję na rynek zwiększyły odpływy instytucjonalne - zwłąszcza fundusze ETF, likwidacje pozycji lewarowanych oraz obawy geopolityczne.

Dodatkowym ciosem dla sentymentu była informacja, że Strategy sprzedało 32 BTC za około 2,5 mln USD.

Była to niewielka transakcja względem ponad 818 tys. BTC posiadanych przez firmę, ale symbolicznie ważna, bo oznaczała pierwszą ujawnioną redukcję pozycji od lat.

Sprzedaż została przeprowadzona, aby sfinansować dywidendy od akcji uprzywilejowanych STRC, oprocentowanych zmiennie na 11,5% rocznie.

Po tej informacji Bitcoin spadł poniżej 72 tys. USD, a akcje Strategy straciły tego samego dnia prawie 6%.

Główym problemem rynku jest bardzo niski popyt spot i zainteresowanie inwestorów, którzy z kryptowalut przesunęli swoją uwagę w kierunku akcji i trendu AI. Wykres Bitcoina (interwał D1) Źródło: xStation5

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