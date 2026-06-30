Bitcoin w bessie 🚩 Kwartalne podsumowanie kryptowalut

- Kryptowaluty mają za sobą bardzo słaby rok, Bitcoin i Ethereum znajdują się w bessie
- Od początku Q2 2026 Bitcoin spadł 10% i od lokalnego szczytu cofnął się o niemal 30%
- Bitcoin spada prawie 29% od początku roku i traci ponad 50% względem historycznego szczytu
- Kryptowaluty mają za sobą bardzo słaby rok, Bitcoin i Ethereum znajdują się w bessie
- Od początku Q2 2026 Bitcoin spadł 10% i od lokalnego szczytu cofnął się o niemal 30%
- Bitcoin spada prawie 29% od początku roku i traci ponad 50% względem historycznego szczytu
Bitcoin ma za sobą fatalny początek roku i bardzo słaby II kwartał, w trakcie którego "spalone" zostały odbicie do ok. 81 tys. USD. W efekcie cena tąpnęła do najniższych poziomów w tym roku, podczas gdy popyt spot jest wciąż stłumiony, przeważa presja na realizację zysków, a pozycjonowanie rynków pochodnych wskazuje na dominującą ostrożność.
Najważniejsze informacje o Bitcoinie
- W czerwcu BTC spadł poniżej 60 tys. USD, najniżej od 2024 r. a głównym ciężarem są odpływy ze spotowych ETF-ów na Bitcoina - skumulowane sięgały ok. 4,5–6 mld USD w ostatnich tygodniach półrocza.
- Już w styczniu ETF-y BTC/ETH zanotowały prawie 1 mld USD odpływu jednego dnia, co ustawiło słaby start roku. Ostatecznie, mimo marcowego odbicia i napływów 1,32 mld USD, spotowe ETF-y BTC zakończyły I kwartał ok. 500 mln USD na minusie.
- W maju/czerwcu ETF-y znów weszły w serię odpływów; 6-dniowy odpływ ponad 1,5 mld USD zredukował napływy netto za 2026 r. do ok. 536 mln USD. Rynek ETF-ów coraz mocniej koncentrował się wokół BlackRock i Fidelity, które przejmowały większość napływów w mocniejszych dniach - w ostatnich dniach zaczęły sprzedawać.
- W czerwcu Strategy sprzedała niewielką część BTC po raz pierwszy od 2022 r., co pogorszyło sentyment wokół największego korporacyjnego posiadacza Bitcoina.
- Spadek ceny BTC uderzył w górników; a część z nich znalazła się pod presją, bo koszty produkcji przekraczały cenę rynkową - hashrate Bitcoina spadł na początku 2026 r. o ok. 5,8%, co pokazuje presję na sektor miningowy.
- Narracja „Bitcoin jako zabezpieczenie przed osłabieniem dolara” osłabła, bo rynek zaczął wyceniać bardziej jastrzębi Fed, wyższe stopy i odpływ kapitału z crypto do akcji AI/półprzewodników i do IPO SpaceX
- Regulacyjnie rynek nadal czeka na przełom: w USA przeciągają się prace nad Clarity Act, co ogranicza apetyt instytucji mimo dalszego rozwoju platform crypto przez duże firmy finansowe.
Wykresy Bitcoin (interwał D1)
Źródło: xStation5
Źródło: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
Najważniejsze informacje dotyczące Ethereum
- Ethereum wyraźnie zachowywało się słabiej od Bitcoina w pierwszej połowie 2026 roku, ponieważ inwestorzy koncentrowali się głównie na ETF-ach opartych na Bitcoinie, podczas gdy popyt na ETH pozostawał znacznie słabszy.
- Spotowe ETF-y na Ethereum nadal przyciągały jedynie umiarkowane zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych. Napływy kapitału były wyraźnie niższe niż w przypadku produktów opartych na Bitcoinie, nawet w okresach poprawy nastrojów rynkowych.
- Staking Ethereum osiągnął kolejny rekord. Ponad jedna trzecia całkowitej podaży ETH została zablokowana w stakingu, co ograniczyło liczbę monet dostępnych w swobodnym obrocie.
- Sieci warstwy drugiej (Layer 2) kontynuowały dynamiczny rozwój, obsługując coraz większą część transakcji Ethereum i pomagając obniżać opłaty w głównej sieci.
- Aktywność w sektorze zdecentralizowanych finansów (DeFi) pozostała odporna, choć łączna wartość zablokowanych aktywów (TVL) nadal utrzymywała się poniżej szczytów z poprzedniego cyklu, odzwierciedlając ostrożność inwestorów.
- Wykorzystanie stablecoinów w sieci Ethereum nadal rosło, umacniając pozycję blockchaina jako najważniejszej warstwy rozliczeniowej dla transakcji z wykorzystaniem tokenizowanego dolara.
- Programiści Ethereum kontynuowali prace nad aktualizacją Pectra, jedną z najważniejszych planowanych modernizacji sieci, której celem jest poprawa skalowalności, efektywności walidatorów oraz komfortu użytkowników.
- Pomimo poprawiających się fundamentów on-chain, Ethereum pozostawało pod presją. Wyższe stopy procentowe w USA oraz bardzo dobre wyniki spółek związanych ze sztuczną inteligencją nadal kierowały kapitał z rynku kryptowalut na tradycyjny rynek akcji.
Wykres Ethereum (interwał D1)
Źródło: xStation5
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