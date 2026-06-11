Bitcoin zyskuje 3% w oczekiwaniu na dane PPI z USA

Bitcoin podejmuje dziś nieśmiałą próbę odbicia, rosnąc o blisko 3% na półtorej godziny przed danymi o inflacji cen produkcji ze Stanów Zjednoczonych. Kryptowaluty złapały oddech po wczorajszych danych o inflacji CPI z USA, które dały inwestorom przynajmniej chwilową ulgę, po tym jak bazowa CPI w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,2% wobec 0,3% oczekiwań. Co interesujące, Bitcoin nie wykazał korelacji z Wall Street, gdzie wczoraj dominowała czerwień i spadki - odbił w pobliże 63 tys. USD mimo ostrych spadków na Nasdaq 100. Jeśli dzisiejsze dane PPI wypadną zgodnie, lub poniżej prognoz kryptowaluta może złapać oddech na dłużej. Z drugiej strony, jeśli ceny produkcji wzrosną mocniej, wczorajszy nieco "gołębi" i "kojący" dla inwestorów obraz może zostać zaburzony, przez co Bitcoin może mieć problem, by wznowić wzrostowe momentum - zwłaszcza biorąc pod uwagę wysokich rentowności i wciąż umacniającego się dolara.
Bitocin (interwał D1)
Źródło: xStation5
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