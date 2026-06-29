Bitcoin utrzymuje się w poniedziałek poniżej poziomu 60 tys. USD, tracąc w ubiegłym tygodniu blisko 6%, a przecena wynika z pogorszenia nastrojów i wyraźnego odpływu kapitału instytucjonalnego. Amerykańskie ETF-y spot na Bitcoina zanotowały około 1,8 mld USD odpływów w ubiegłym tygodniu, a cały 2026 rok znajduje się już mocno pod kreską. Szczególnie mocne umorzenia odnotował znany z silnej presji akumulacyjnej i braku znaczącej aktywności sprzedażowej fundusz BlackRock IBIT, co zwiększa presję podażową na rynku. W końcu bez zmiany trendu i ponownej akumulacji przez fundusze ETF trudno oczekiwać powrotu zakupów do rynku BTC.

Kluczowe informacje

Strategy wyraźnie ograniczyło tempo zakupów Bitcoina , nabywając w czerwcu tylko około 3,6 tys. BTC. Spowolnienie zakupów przez jednego z największych korporacyjnych inwestorów może świadczyć o bardziej ostrożnym podejściu instytucji.

, nabywając w czerwcu tylko około 3,6 tys. BTC. Spowolnienie zakupów przez jednego z największych korporacyjnych inwestorów może świadczyć o bardziej ostrożnym podejściu instytucji. Na rynku instrumentów pochodnych trwa redukcja ryzyka. Open interest na kontraktach terminowych spadł o blisko 2,7%, a zdecydowaną większość likwidowanych pozycji stanowiły zakłady na wzrost ceny (longi), co sugeruje wygaszanie nadmiernego optymizmu.

Open interest na kontraktach terminowych spadł o blisko 2,7%, a zdecydowaną większość likwidowanych pozycji stanowiły zakłady na wzrost ceny (longi), co sugeruje wygaszanie nadmiernego optymizmu. Indeks Crypto Fear & Greed spadł do 17 pkt, czyli poziomu "Extreme Fear". Tak niski odczyt historycznie często pojawiał się w okresach silnej awersji do ryzyka, choć sam w sobie nie stanowi sygnału zakończenia spadków.

Tak niski odczyt historycznie często pojawiał się w okresach silnej awersji do ryzyka, choć sam w sobie nie stanowi sygnału zakończenia spadków. Dane on-chain wysyłają mieszane sygnały. Z jednej strony wzrosła aktywność dużych portfeli wielorybów, które wykorzystywały spadki do akumulacji, z drugiej część długoterminowych posiadaczy zaczęła realizować straty.

Z jednej strony wzrosła aktywność dużych portfeli wielorybów, które wykorzystywały spadki do akumulacji, z drugiej część długoterminowych posiadaczy zaczęła realizować straty. Bitcoin pozostaje silnie uzależniony od czynników makroekonomicznych. Mocniejszy dolar i oczekiwania utrzymania wysokich stóp procentowych nadal ograniczają apetyt inwestorów na ryzykowne aktywa.

Mocniejszy dolar i oczekiwania utrzymania wysokich stóp procentowych nadal ograniczają apetyt inwestorów na ryzykowne aktywa. Kluczowym poziomem technicznym pozostaje strefa 60 tys. USD. Jej trwałe odzyskanie mogłoby poprawić krótkoterminowe nastroje, natomiast kolejnym ważnym wsparciem pozostają okolice ostatnich minimów przy 58 tys. USD.

Problem z popytem

Kapitał nie wraca na rynek szerokim strumieniem. Najbardziej wymowny jest dziś rozdźwięk między okazjonalną akumulacją a brakiem powszechnego popytu. Część inwestorów, zwłaszcza z rynku amerykańskiego, zaczyna wykorzystywać niższe ceny, ale jednocześnie inwestorzy instytucjonalni pozostają ostrożni, a krótkoterminowi posiadacze tworzą wyraźną strefę podaży w okolicach 67–71 tys. USD. Dopóki Bitcoin nie odzyska tego poziomu, każda próba odbicia może być traktowana bardziej jako techniczne odreagowanie niż początek trwałej zmiany nastrojów. Na rynku opcji inwestorzy coraz częściej sprzedają premie opcyjne zamiast kupować zabezpieczenia, co sugeruje oczekiwanie na utrzymanie względnie spokojnego rynku. Jednocześnie animatorzy rynku utrzymują dużą ekspozycję tzw. długą gammę w przedziale 60 - 64 tys. USD, co nie powstrzymało wahań poniżej i jeśli poziom 60 tys. USD nie zostanie odbity - kurs Bitcoina może tąpnąć z obecnych poziomów.

W tym tygodniu Bitcoin może reagować nie tylko na dane dot. koniunktury gospodarki USA, ale także na przemówienie Kevina Warsha w portugalskiego Sintrze, gdzie rynki znów będą miały okazję ocenić jak bardzo jastrzębio, lub gołębio zapowiada się pogląd na gospodarkę ze strony szefa Fedu. Skumulowane napływy netto w funduszach ETF wynoszą niespełna 51 mld USD wobec ok. 62 mld USD w szczycie hossy, jesienią 2025 roku. Bitcoin znalazł się w fazie, w której coraz więcej wskaźników sugeruje atrakcyjniejsze poziomy wyceny, ale sama „taniość” nie wystarcza jeszcze do zmiany trendu. Rynek nadal zmaga się z realizacją strat przez inwestorów, odpływami z ETF-ów oraz defensywnym pozycjonowaniem na opcjach.

Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Wykres Bitcoin (interwał D1)

Cena BTC notowana jest blisko 30% poniżej 200-sesyjnej, wykładniczej średniej kroczącej EMA200 (czerwona linia), a wskaźnik RSI jest bliski poziomów wyprzedania - nie widać w nim jednak zupełnego "wyczyszczenia rynku". Jeśli miałby wydarzyć się kolejny, silny impuls spadkowy, cena mogłaby z obecnych poziomów spaść nawet do ok. 45 tys. USD. Z drugiej strony powrót powyżej 68 tys. USD, gdzie widzimy EMA50 (pomarańczowa linia), mógłby oznaczać nową próbę odbicia dla strony kupującej. Istotny opór znajduje się przy ok. 77 - 80 tys. USD - wsparty EMA200 i poprzednimi reakcjami cenowymi.

Źródło: xStation5

Sprzedaż BTC przez fundusze ETF jest obecnie jednym z największych zmartwień dla rynku crypto i ma to swoje uzasadnienie. BlackRock sprzedał w piątek BTC warte 444 mln USD, a do presji sprzedażowej w ostatnich dniach dołączył też Fidelity Investments. Inwestorzy wyceniają realne ryzyko zacieśniania polityki monetarnej w USA, co w połączeniu z hossą spółek AI i potężnym zebraniem 'płynności detalicznej' przez IPO SpaceX tworzy środowisko ograniczonego popytu i spekulacyjnego zainteresowania BTC.

Źródło: XTB Reserach

Źródło: XTB Research

Eryk Szmyd Analityk rynków finansowych XTB