PULS GPW: Głęboka przecena Żabki w cieniu wzrostów na rynkach

Bliski Wschód ponownie nadaje tempo notowaniom w Europie, tym razem kolejna fala nadziei na zakończenie konfliktu prowokuje indeksy do korekty wzrostowej. Kontrakty na WIG20 rosną ok. 0,2%.

Kondycja głównego indeksu GPW jest dziś mocno zniekształcona przez Żabkę, która spada o ponad 10% po fiasku negocjacji z japońskim gigantem. Lepiej radzą sobie banki i spółki przemysłowe. Wiadomości ze spółek: Żabka (ZAB.PL): Japoński koncern Seven & i Holdings poinformował w sobotę, że zrezygnował z inwestycji w Grupę Żabka. Doprowadza to do gwałtownej i głębokiej przeceny walorów, na poziomie ok. 11%.

Orlen (PKN.PL): Koncern naftowy traci prawie 2%, co jest pokłosiem poprawiającego się sentymentu względem perspektyw podaży na rynku ropy i paliw.

Rainbow Tours (RBW.PL): Implikowane uspokojenie się sytuacji w Zatoce Perskiej wspiera również akcje biur podróży. Akcje Rainbow rosną o ponad 3,5%.

Asseco South-Eastern Europe (ASE.PL): Jedna ze spółek grupy Asseco opublikowała szacunki wyników za Q2 2026. Przychód wzrósł r/r o jedynie 2%, jednak wzrost zysku operacyjnego to aż 30% r/r. Kluczowym silnikiem wzrostu wg zarządu jest bankowość. Akcje spółki zyskują ponad 3%. Analiza Techniczna W20 (D1) Kurs znalazł się w ciasnym trójkącie na przecięciu średnio- i długoterminowych linii trendu wzrostowego, podaż wyraźnie próbuje wyjść z niego dołem, jednak na chwilę obecną jeszcze się to nie udało. Wskaźnik RSI wskazuje 62,4, co pokazuje siłę podaży bez oznak wykupienia, dynamikę wzrostową zachowują również średnie EMA 50/100/200 oraz MACD. Źródło: xStation5 Dane makroekonomiczne Europa i Polska pozbawione są istotnych publikacji makroekonomicznych, jednak o godz. 14:30 w USA zostanie podany stan zamówień na dobra trwałe. Rynek oczekuje wzrostu ok. 2,5% w ujęciu całkowitym, znaczne zaskoczenie może wpłynąć na wyceny rynków wschodzących.



Kamil Szczepański Analityk Rynków Finansowych Kamil Szczepański dołączył do XTB w 2025 roku i zajmuje się głównie szerokim zakresem zagadnień dotyczącymi rynku akcyjnego. Specjalizuje się w analizie fundamentalnej spółek oraz identyfikowaniu ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem spółek zbrojeniowych, technologicznych oraz czynników makro/geopolitycznych. Jako analityk korzysta głównie z analizy fundamentalnej oraz modeli wyceny, śledzi też właściwości instrumentów pochodnych, sygnały z rynku długu oraz OSINT. Autor szeregu wyczerpujących analiz spółek oraz prognoz geopolitycznych. Prywatnie zainteresowany finansami behawioralnymi, analizą konfliktów zbrojnych i ryzyka systemowego oraz wpływu AI na rynki finansowe i gospodarkę. Przejdź do eksperta

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