Poranna odprawa: Optymizm z USA rozlewa się na inne rynki. Iran stawia warunki (13.08.2026)

📈 Sesja azjatycka, indeksy
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Kontrakty na główne indeksy w USA przedłużają wzrosty pomimo mieszanych sygnałów wokół Bliskiego Wschodu i coraz twardszych warunków stawianych jednocześnie przez Iran oraz USA.
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Przodują wciąż kontrakty na Nasdaq 100 (US100: +0,3%), a zalegający Dow Jones (US30 bez zmian) wskazuje na rotację kapitału w stronę nowych technologii po ostatniej serii wyników spółek dostarczających rozwiązania dla AI.
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Azjatyckie giełdy podążają za zyskami na Wall Street, gdzie dominacja spółek rajd z sektora półprzewodników wywindował indeks Nasdaq 100 do ostatnich maksimów. Zgodny z oczekiwaniami odczyt inflacji w USA osłabił obawy przed rychłymi podwyżkami stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.
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Szeroki indeks MSCI Asia-Pacific dodaje 0,6%. Wzrostom w regionie przewodziła Korea Południowa (KOSPI: +3,7%). Japoński Nikkei 225 zyskuje 1,1%. Chiński indeks Hang Seng handluje na płasko. Spadki odnotowano na australijskim indeksie S&P/ASX 200 (-0,4%).
🌏 Gospodarka i polityka
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Iran skontrował komentarze Trumpa, że “USA posiadają pełną kontrolę nad Cieśniną Ormuz”, podkreślając, że ruch morski nie zostanie wznowiony dopóki warunki Iranu nie zostaną zaakceptowane. Obie strony konfliktu stawiają coraz twardsze warunki, domagając się m.in. reparacji.
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Christopher Kent z RBA określił obecny poziom stóp procentowych “w górnych granicach zakresu neutralnego”. Bankier przyznał również, że silniejszy AUD wspiera walkę z inflacją, choć ta obarczona jest niepewnością i ryzykiem dalszych wzrostów.
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Premier Japonii Sanae Takaichi oświadczyła, że rząd wspiera szybsze podwyżki stóp procentowych po stronie Banku Japonii. Jen zaczął lekko umacniać się po komentarzach.
💱 Waluty, surowce i energia
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Indeks dolara zakończył wczoraj handel z zyskiem rzędy 0,2% pomimo braku niespodzianek w danych dot. inflacji CPI, która spadła zgodnie z oczekiwaniami (aktualnie USDIDX na płasko). Dolar nowozelandzki jest dzisiaj najsłabszą walutą G10 po spadku 2-letnich oczekiwań inflacyjnych do 2,34% (NZDUSD: -0,35%, NZDJPY: -0,4%). EURUSD zyskuje 0,05% do 1,1526.
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Złoto (GOLD) hamuje, cofając się 0,15% do psychologicznego poziomu 4400 dolarów za uncję. Korekta widoczna jest również na kontraktach na platynę (-0,4%) oraz pallad (-0,55%), natomiast srebro (SILVER) handluje na płasko przy 66,20 dolarach za uncję.
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Kontrakty na ropę brent (OIL) zyskują 0,7% do 89 dolarów za baryłkę na fali wymiany komentarzy wokół Cieśniny Ormuz, utrzymując się na 2-tygodniowych maksimach.
Ropa handluje przy kluczowym oporze w okolicach 90 USD za baryłkę, pozostajac uwięziona w trendzie bocznym. RSI pozostaje neutralne przy 55, co daje szanse na kontynuację wzrostów w przypadku eksalacji napięć między USA i Iranem. Źródło: xStation5
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