Co dymisja Keira Starmera oznacza dla funta?

Wczorajsza dymisja Keira Starmera kończy okres politycznego pata wewnątrz Partii Pracy. Rynki finansowe przyjęły tę informację ze sporą ulgą – funt zanotował natychmiastowe umocnienie, zyskując około 0,6% w relacji do euro oraz 0,3% względem dolara. Taka reakcja wskazuje na to, że inwestorzy postrzegają odejście premiera nie jako zalążek głębokiego kryzysu politycznego, a szansę na przełamanie decyzyjnego paraliżu, który od miesięcy ciążył brytyjskiej gospodarce. Zwłaszcza że nie mają większych wątpliwości co do tego, że nowym premierem kraju zostanie Andy Burnham, były burmistrz Manchesteru.

Wykres 1: EURGBP (13.04 - 23.06)

Źródło: xStation, 23.06.2026

Kiedy poznamy nowego premiera?

Dla stabilizacji kursu funta kluczowe będzie teraz tempo przekazania władzy. Przedłużające się bezkrólewie lub tarcia frakcyjne w wewnętrznych strukturach Laburzystów mogłyby doprowadzić do wyprzedaży brytyjskiej waluty. Na ten moment scenariusz ten jest jednak mało prawdopodobny. Partia wydaje się dążyć do szybkiej konsolidacji wokół jednego kandydata.

Wizerunkowym i politycznym atutem Burnhama jest jego niedawna, bardzo przekonująca wygrana w Makerfield. Pokazała ona, że posiada on realny mandat społeczny i jest w stanie skutecznie odzyskiwać wyborców na rzecz Laburzystów.

Jeśli do 16 lipca nie zgłosi się żaden kontrkandydat z wystarczająco wysokim poparciem wewnątrz partii, Burnham zostanie oficjalnie ogłoszony nowym premierem już dwa dni później (18 lipca). Taki scenariusz minimalizowałby tzw. premię za ryzyko polityczne.

Obawy rynków

Tym, co może budzić umiarkowany niepokój rynków w dłuższej perspektywie, jest znane z przeszłości, dość interwencjonistyczne podejście Burnhama do gospodarki. Inwestorzy pamiętają jego sugestie, że Wielka Brytania nie powinna znajdować się „na łasce rynków obligacji”. W ostatnich dniach polityk wyraźnie odciął się jednak od tych komentarzy.

Co istotne z rynkowej perspektywy, Burnham powołał na stanowiska swoich kluczowych doradców dwie dobrze znane inwestorom postacie:

Andy’ego Haldane’a – byłego głównego ekonomistę Banku Anglii (BoE),

Richarda Hughesa – byłego przewodniczącego Biura Odpowiedzialności Budżetowej (OBR).

Ruch ten postrzegamy jako próbę uspokojenia niepokojów w City. Sytuacja na brytyjskim rynku długu pozostaje bardzo napięta – rentowności obligacji skarbowych wciąż utrzymują się blisko poziomów, które ostatni raz widzieliśmy podczas Wielkiego Kryzysu Finansowego. Obecność tak głośnych i szanowanych nazwisk w otoczeniu premiera ma być gwarantem, że rząd nie powtórzy błędów z przeszłości.

Wykres 2: Stopy procentowe BoE i rentowności brytyjskich obligacji (1994 - 2026)

Źródło: XTB Research, 23.06.2026

Perspektywy dla funta

Wszystko wskazuje na to, że Laburzyści – w tym sam Burnham – będą nad wyraz ostrożni w kontekście jakichkolwiek deklaracji dotyczących luzowania polityki fiskalnej. Najlepszym dowodem na tę powściągliwość jest względnie rygorystyczny budżet zaprezentowany w listopadzie przez kanclerz skarbu, Rachel Reeves. Choć restrykcyjna polityka fiskalna w teorii ogranicza potencjał wzrostu gospodarczego, w obecnych realiach usunięcie z wyceny tzw. "premii za ryzyko" jest dla funta ważniejsze niż obietnice stymulacji długiem.

Nierozważne działania na płaszczyźnie wydatków publicznych to prawdopodobnie największe, długoterminowe ryzyko, jakie rządy Burnhama mogłyby przynieść brytyjskiej walucie. Rynek natychmiast ukarałby funta za próby nadmiernego zadłużania kraju.

Jednocześnie – przy zachowaniu odpowiedniej troski o zbilansowanie budżetu – zmiana na stanowisku premiera niesie ze sobą spory potencjał pro-wzrostowy. Może ona trwale poprawić nastroje społeczne i konsumenckie po miesiącach toksycznych napięć wewnątrz rządu. Jeśli Burnham przyniesie dodatkowo poprawę nastrojów odnośnie sytuacji gospodarczej – choćby za sprawą inwestycji infrastrukturalnych w głęboko zaniedbanych regionach, co mogłoby wpłynąć na wzrost produktywności – przed funtem otworzy się przestrzeń do aprecjacji.

Wykres 3: Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii (2010 - 2026)

Źródło: XTB Research, 23.06.2026

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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB