Podsumowanie Dnia: Koniec tygodnia z przewrotnymi spadkami

USA
- Wall Street kończy tydzień na minusie, ze spadkami na głównych indeksach w okolicy 1%. Mimo spadku oraz stosunkowo słabego sentymentu, rynek wydaje się zdradzać pierwsze oznaki powracającej siły kupujących. Spadki sięgające ok. 2% zostały zredukowane w czasie sesji poniżej 1% - jest to pokłosie głównie danych z Uniwersytetu Michigan.
- Sytuacja w Zatoce Perskiej wciąż pozostaje gorąca; wzajemny ostrzał trwa po obu stronach Cieśniny Ormuz, w której żegluga ponownie spadła blisko zera.
Wiadomości ze spółek, US:
- Netflix (NFLX.US): Rynek został rozczarowany wynikiem za Q2 oraz jeszcze gorszą prognozą na Q3. Początkowe spadki na wycenie zostały zredukowane z 11% do 7%.
- Intuitive Surgical (ISRG.US): Producent robotów chirurgicznych da Vinci stracił ok. 13% po wynikach za Q2. Mimo iż kwartalny wynik okazał się lepszy od oczekiwań, spółka nie zdecydowała się na podniesienie prognoz za rok fiskalny.
- SpaceX (SPXC.US): Planowany lot testowy “Starship” został odwołany tuż przed startem w czwartek, w wyniku awarii jednego z silników rakiety. Akcje straciły 3%.
- Nebius (NBIS.US): Spółka z segmentu “Neo Cloud” wyemitowała 775 milionów USD zabezpieczonych obligacji. Strata z otwarcia sesji na poziomie -13% zmieniła się w 8% wzrost pod koniec sesji.
- Bloomberg donosi, że Adobe ma otrzymać ofertę przejęcia przez „dużą spółkę technologiczną”.
- FAA zapowiedziała przywrócenie samolotów 737 MAX oraz 787 do procesu certyfikowania do lotu.
Dane makroekonomiczne, USA:
- Dane o pozwoleniach na budowę pokazały większy od oczekiwań spadek. W czerwcu wydano 1,36 miliona pozwoleń wobec oczekiwań na poziomie 1,4 miliona.
- Ceny eksportu z USA spadły o 0,6% (powyżej oczekiwań), jednocześnie ceny importu wzrosły o 0,3% (znacznie powyżej oczekiwań).
- Produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 0,1% wobec oczekiwań na poziomie 0,2%.
- Uniwersystet z Michigan pokazał odczyt wystarczająco dobry by odwrócić nastroje rynku.
- Kondycja konsumenta wzrosła znacznie powyżej oczekiwań, do 54,4.
- Krótkookresowe oczekiwania inflacyjne spadły z 4,6 do 4,2.
Europa
- Europejskie giełdy nie zdążyły na odwrócenie się trendu po publikacji danych makro z USA. Większość głównych indeksów skończyła na minusie, głównie pod presją eskalacji w Iranie oraz obaw o ceny energii. Londyński FTSE 100 tracił około 0,3%, francuski CAC 40 około 0,6%, a niemiecki DAX około 0,5%. W południowej Europie włoski FTSE MIB spadał o około 1%, natomiast hiszpański IBEX 35 tracił około 0,3%.
Wiadomości ze spółek, Europa:
- Pod presją znalazł się sektor półprzewodników. Akcje STMicroelectronics spadały o około 5%, a ASML traciły około 3,5%.
- Volvo pokazało wzrost przychodów i zysków napędzany głównie segmentem ciężarówek oraz usług.
- SAAB zyskuje blisko 10% po wynikach. Centrum uwagi był wzrost portfela zamówień rok do roku o ponad 200%, przy jednoczesnym zachowaniu zawrotnego tempa wzrostu we wszystkich metrykach operacyjnych.
- Grupa Burberry traci ponad 6%. Zarząd zdradza, że spółka odczuwa presję ze strony spadku aktywności zakupowej na Bliskim Wschodzie.
Waluty
- Na rynku Forex wzrost kontynuuje dolar nowozelandzki, który poprawia swoją pozycję na fali spadku oczekiwań inflacyjnych w USA.
- Spadki notuje brytyjski funt, co jest pokłosiem obaw o wzrost inflacji wraz z wzrostem cen ropy i gazu.
Towary
- Na rynku towarów rolnych wzrosty kontynuuje kakao, cukier, soja, kawa i pomarańcze. Nadchodzące zjawisko El Niño wciąż implikuje spadki zbiorów i presję na podaż.
- Nośniki Energii reagują na eskalację konfliktu z Iranem. Ropa wraca powyżej 87 USD, europejski gaz zyskuje aż 6%.
Krypto
- Popyt na ryzyko wciąż jest w odwrocie, co wywiera presję na kryptowaluty. Większość tokenów notuje umiarkowane straty.
- Bitcoin cofa się poniżej 64 tys. USD
- Solana traci ok. 1%
- Ethereum prawie 2%.
Eskalacja w Iranie: Na co patrzeć i czego się spodziewać
Czy AI sfinansuje nam dochód podstawowy?
Komentarz walutowy: Złoty najtańszy od listopada 2024 r. – co stoi za osłabieniem i co dalej z polską walutą?
Bliżej rynków - Poranne webinarium (17.07.2026)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.