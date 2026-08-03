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Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
77% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
16:07 · 3 sierpnia 2026

Mocne dane ISM z przemysłu📈🏭

Kamil Szczepański
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Analityk Rynków Finansowych

16:00 - Dane ISM z Produkcji w USA (Lipiec): 

  • ISM Produkcjne PMI: 55,6 (Oczekiwano: 54,0; Poprzednio: 53,3) 
  • ISM Produkcjne Zatrudnienie: 52,8 (Poprzednio: 49,7)
  • ISM Produkcjne Ceny: 71,1 (Oczekiwano: 70; Poprzednio: 73)
  • ISM Nowe Zamówienia: 56,7 (Poprzednio: 56)

Opis

  • Dane ISM dot. przemysłu i produkcji - wyraźnie zaskoczyły na plus. Zaskoczenia są dość duże, PMI wzrósł o 1,5pb powyżej oczekiwań.
  • Jeszcze bardziej wzrósło zatrudnienie - które po okresie słabości, po raz pierwszy znalazło się powyżej 50 od Lutego 2025 roku. 
  • Konserwatnyn, ale wciaż wzrost notują zamówienia. Pewnego niepokoju dostarczyć mogą ceny - które wzrosły powyżej oczekiwań, jednak wciąż jest to spadek względem poprzedniego miesiąca. 
  • Mimo zaskoczenia, rynek wykazuje ograniczoną reakcje na odczyt. EURUSD traci ok. 0,05%. 

EURUSD (M1)

Źródło: xStation5

Kamil Szczepański

Analityk Rynków Finansowych

Kamil Szczepański dołączył do XTB w 2025 roku i zajmuje się głównie szerokim zakresem zagadnień dotyczącymi rynku akcyjnego. Specjalizuje się w analizie fundamentalnej spółek oraz identyfikowaniu ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem spółek zbrojeniowych, technologicznych oraz czynników makro/geopolitycznych. Jako analityk korzysta głównie z analizy fundamentalnej oraz modeli wyceny, śledzi też właściwości instrumentów pochodnych, sygnały z rynku długu oraz OSINT. Autor szeregu wyczerpujących analiz spółek oraz prognoz geopolitycznych. Prywatnie zainteresowany finansami behawioralnymi, analizą konfliktów zbrojnych i ryzyka systemowego oraz wpływu AI na rynki finansowe i gospodarkę.

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