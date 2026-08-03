Mocne dane ISM z przemysłu📈🏭

16:00 - Dane ISM z Produkcji w USA (Lipiec):
- ISM Produkcjne PMI: 55,6 (Oczekiwano: 54,0; Poprzednio: 53,3)
- ISM Produkcjne Zatrudnienie: 52,8 (Poprzednio: 49,7)
- ISM Produkcjne Ceny: 71,1 (Oczekiwano: 70; Poprzednio: 73)
- ISM Nowe Zamówienia: 56,7 (Poprzednio: 56)
Opis
- Dane ISM dot. przemysłu i produkcji - wyraźnie zaskoczyły na plus. Zaskoczenia są dość duże, PMI wzrósł o 1,5pb powyżej oczekiwań.
- Jeszcze bardziej wzrósło zatrudnienie - które po okresie słabości, po raz pierwszy znalazło się powyżej 50 od Lutego 2025 roku.
- Konserwatnyn, ale wciaż wzrost notują zamówienia. Pewnego niepokoju dostarczyć mogą ceny - które wzrosły powyżej oczekiwań, jednak wciąż jest to spadek względem poprzedniego miesiąca.
- Mimo zaskoczenia, rynek wykazuje ograniczoną reakcje na odczyt. EURUSD traci ok. 0,05%.
EURUSD (M1)
Źródło: xStation5
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