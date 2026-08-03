Niemcy znowu ciągną europejski przemysł? Przegląd PMI z Europy 🇪🇺

Wstępny wskaźnik PMI dla przemysłu w Strefie Euro wypadł delikatnie poniżej oczekiwań (51,9 vs 52 prognoza; poprzednio: 51,4; rewizja: 52), utrzymując się mimo wszystko w na poziomie wskazującym na ekspansję sektora (50+). Największym zaskoczeniem raportu jest największy od ok. 4 lat wzrost produkcji, choć różnice pomiędzy kluczowymi gospodarkami pozostają głębokie.
Europejski przemysł znajduje grunt pod nogami
Wstępny odczyt za sierpień potwierdza odradzające się momentum w europejskim przemyśle, a utrzymywanie się wskaźnika powyżej 50 siódmy miesiąc wskazuje na wyjątkową odporność sektora na geopolityczne turbulencje w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. O ile popyt, zwłaszcza wewnętrzny, pozostaje daleki od dynamizmu, a zamówienia rosną bardzo wolno pomimo obecności tzw. “geopolitycznego frontloadingu” (tj. masowego realizowania zamówień w celu zredukowania niepewności), to czyszczenie backlogów pomogło ponownie zwiększyć produkcję w fabrykach.
Wykres 1. PMI dla przemysłu w Niemczech, Francji i Strefie Euro.
Źródło: XTB Research, dane Macrobond
Niemcy ponownie ciągną przemysł w Europie?
Wśród czterech największych gospodarek Strefy Euro, najsolidniej wypadły Niemcy, które odnotowały najwyższy odczyt wskaźnika od 2022 roku (powtórka maksimum z ostatniego marca). Presja cenowa jest aktualnie najłagodniejsza od początku na Bliskim Wschodzie, a produkcję ponownie wsparł silny eksport, częściowo związany właśnie z frontloadingiem, choć wzrost popytu miał głównie miejsce w Azji i Amerykach. Spadek popytu wewnątrzeuropejskiego z kolei mocno odbił się na notowaniach indeksu we Francji czy Hiszpanii. Włochy z kolei nie odnotowały większych zmian.
Pomimo wiodącej roli Niemiec w odczytach danych makroekonomicznych w Europie, twarde dane wciąż wskazują na stagnację. Od początku roku, wzrost produkcji przemysłowej odnotowano jedynie w kwietniu (+0,4% r/r), natomiast ostatnie dane za maj pokazały spadek zarówno w ujęciu miesięcznym (-0,2% m/m), jak i rocznym (-1,2% r/r). Realna gospodarka ma zatem przed sobą jeszcze długą drogę, aby przełamać trend spadkowy i dogonić wzrost entuzjazmu z danych ankietowych. Przeszkodą pozostaje jednak bezwzględna konkurencja cenowa Chin i wysokie ceny surowców.
Wykres 2. Produkcja przemysłowa w strefie euro oraz sentyment w przemyśle.
Źródło: XTB Research, dane Bloomberg
Analiza techniczna: EURUSD (D1)
Kurs EURUSD otworzył się dzisiaj ze skokowym, 0,15-procentowym zyskiem, jednak entuzjazm w związku z powrotem Iranu i USA szybko wyparował, a rynek bez konkretów i w oczekiwaniu na raporty ISM dla przemysłu w USA (o godz. 16:00 czasu polskiego) zawrócił notowania eurodolara do piątkowego zamknięcia (1,1530). Kurs utrzymał się jednak powyżej 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA100; ciemny fiolet), co wskazuje na szczątkowy wpływ marginalnie niższych od oczekiwań PMI z Europy. Aktualnie rynek wycenia tylko podwyżkę stóp procentowych w USA przed końcem 2026 roku, a jedynie wyraźnie lepszy od oczekiwań odczyt ISM z silnym komponentem cenowym/inflacyjnym mógłby wystawić EURUSD na kolejny jest EMA100.Źródło: xStation5
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Aleksander Jabłoński
Analityk Rynków Finansowych XTB
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