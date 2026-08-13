  
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
77% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
08:11 · 13 sierpnia 2026

CPI zagwozdką dla dolara | Bliżej Rynków, 13.08.2026

Mateusz Czyżkowski
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Analityk Rynków Finansowych

Najważniejsze wnioski
Najważniejsze wnioski
  • Zaczynamy o godzinie 08:30

Link do webinaru poniżej:

 

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych

Analityk Rynków Finansowych w XTB, związany z firmą od 2021 roku. Specjalizuje się w analizie rynku walutowego, akcji i indeksów. W pracy wykorzystuje terminal Bloomberga oraz podejście probabilistyczno-statystyczne, łącząc analizę danych z oceną scenariuszy makroekonomicznych. Prowadzi również webinaria i materiały wideo, w których komentuje najważniejsze wydarzenia rynkowe.

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