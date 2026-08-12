Podsumowanie dnia: Wall Street na wzrostowej fali po danych CPI 📈 Złoto i EURUSD spadają

Sesja w Europie przebiegała w mieszanych nastrojach: DAX i Euro Stoxx 50 zamknęły się nieznacznie pod kreską, ale WIG20 odnotował wzrost o 0,4% do ponad 4060 punktów. Wobec wzrostu akcji SK Hynix i Samsunga, w których inwestycje rozważa singapurski Temasek cały sektor półprzewodników i producentów pamięci notował wzrost. Odbicie to wsparły dodatkowo wyniki Super Micro Computer oraz wzrosty akcji Nebius Group, CoreWeave i Lumentum.

Główne indeksy amerykańskie notują dziś wzrost: Nasdaq 100 zyskuje prawie 1%, S&P 500 około 0,4%, a DJIA i Russell 2000 notowane są na lekkim plusie. Inflacja CPI w USA za lipiec była dokładnie zgodna z oczekiwaniami: ceny wzrosły o 0,1% m/m i 3,4% r/r, natomiast inflacja bazowa wyniosła 0,2% m/m oraz 2,5% r/r.

Raport wydaje się być pozytywnym sygnałem powolnego wygaszania bazowej presji cenowej i argument za utrzymaniem stóp Fed bez zmian we wrześniu, choć przed posiedzeniem FOMC opublikowany zostanie jeszcze jeden raport CPI, który może zmienić ten scenariusz. Po odczycie CPI amerykański dolar nieznacznie zyskuje, a EURUSD spada do 1.151. Początkowe wzrosty wymazały też metale szlachetne - złoto notuje niespełna 0,8% wzrost i cofa się od około 15:00.

Ropa nieznacznie traci, ale nadal utrzymuje się w pobliżu 89 USD za baryłkę. Według wysokiego rangą irańskiego źródła cytowanego przez Reutersa obecnie nie są prowadzone rozmowy o przedłużeniu zawieszenia broni między USA a Iranem, ponieważ Teheran twierdzi, że porozumienie nie miało formalnej daty rozpoczęcia, a Waszyngton naruszył je już w ciągu pierwszych 48 godzin. Negocjacje koncentrują się zamiast tego na potencjalnym powrocie USA do memorandum of understanding (MOU) oraz harmonogramie realizacji zobowiązań, jednak według strony irańskiej dotychczas nie osiągnięto żadnych postępów.

Donald Trump stwierdził, że USA mają „pełną kontrolę” nad Cieśniną Ormuz i zasugerował, że Waszyngton może utrzymać kontrolę nad tym strategicznym szlakiem, określając amerykańską blokadę morską jako „stalowy mur”. Prezydent USA ocenił również, że potencjał militarny Iranu został poważnie osłabiony, Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) jest „zdziesiątkowany”, a Iran zmaga się z głębokimi problemami gospodarczymi i nie jest już – jego zdaniem – dominującą siłą na Bliskim Wschodzie.

W lipcu do portów w rejonie Odessy wpłynęło w celu załadunku zaledwie 159 statków, wobec niemal 400 jednostek w analogicznym okresie ubiegłego roku, poinformował Reutersa wiceminister infrastruktury Ukrainy. Gwałtowny spadek aktywności portowej jest efektem nasilonych rosyjskich ataków, które zwiększają ryzyko dla żeglugi i mogą ograniczać możliwości eksportowe Ukrainy.

Pszenica na CBOT (WHEAT) drożeje dziś o prawie 4% po tym, jak USDA obniżyło prognozę produkcji w USA w 2026 roku do 1,53 mld buszli, czyli o 23% r/r i do najniższego poziomu od 1970 roku. Perspektywę podaży dodatkowo pogarszają problemy pogodowe oraz ryzyko zakłóceń eksportu z regionu Morza Czarnego, podczas gdy słabsze prognozy plonów kukurydzy również wspierają cały kompleks zbóż. Największym znakiem zapytania pozostaje jednak popyt eksportowy: bez wyraźnego odbicia ograniczona podaż może nie wystarczyć do zbudowania trwałego trendu wzrostowego.

Raport WASDE wskazał na niższe od oczekiwań zapasy końcowe pszenicy (717 mln buszli wobec 720 mln prognozy) i przede wszystkim kukurydzy (1,653 mld wobec 1,737 mld), podczas gdy zapasy bawełny wyniosły 4 mln wobec oczekiwanych 3,99 mln. W przypadku soi USDA zaskoczyło w przeciwnym kierunku – zapasy końcowe oszacowano na 320 mln buszli wobec 300 mln oczekiwanych i 310 mln poprzednio.

Saudyjski supertankowiec pojawił się przy głównym terminalu naftowym kraju w Zatoce Perskiej po raz pierwszy od niemal miesiąca – jednostka zacumowana w Ju’aymah może przewozić około 2 mln baryłek ropy. Powrót tankowców do kompleksu Ras Tanura następuje w momencie, gdy Arabia Saudyjska z powodu zagrożeń dla żeglugi w regionie przekierowuje miliony baryłek ropy przez port Yanbu nad Morzem Czerwonym.

Akcje SpaceX rosną dziś o ponad 10%, a Norges Bank ujawnił w spółce pozycję obejmującą 7,3 mln akcji spółki. Dodatkowo Morgan Stanley podtrzymał rekomendację Overweight z ceną docelową 300 USD i scenariuszem byczym na poziomie 600 USD, opartym na założeniu, że SpaceX rozwinie się z biznesu rakietowo-satelitarnego w szerszą platformę infrastruktury AI, łączącą Starship, Starlink, Cursor i potencjalne orbitalne centra danych. Tak wysoka wycena zależy jednak od realizacji bardzo ambitnych założeń dotyczących skali i rentowności nowych biznesów, dlatego kluczowe będą postępy Starshipa, ekonomika Starlinka oraz tempo wzrostu działalności AI.

Wykres US500 (interwał D1)

Patrząc na kontrakt na US500, widzimy jak istotnym oporem jest 7800 punktów - odrzucane kilkukrotnie podczas ostatnich sesji. Przekroczenie tego poziomu potencjalnie otworzyłoby drogę do 8000 punktów, podczas gdy ważnym wsparciem jest 7600 punktów, gdzie widzimy 50-sesyjną wykładniczą średnią EMA50 (pomarańczowa linia).

Źródło: xStation5

Nasdaq 100 – technologia wraca do gry

Dzisiejsza sesja na Nasdaq 100 pokazuje bardzo mocny powrót popytu do segmentu technologicznego, ale wzrosty są wyraźnie skoncentrowane wokół infrastruktury AI, pamięci i półprzewodników. Nebius Group rośnie aż 29,3%, CoreWeave 19,5%, a Lumentum 16,7%, podczas gdy Sandisk, Micron i Seagate zyskują odpowiednio 8,7%, 7,4% i 7,3%. Szczególnie interesujące jest zachowanie spółek pamięciowych – po wcześniejszej mocnej korekcie kapitał wraca do sektora, choć przy tak dużych tegorocznych stopach zwrotu trudno jeszcze mówić o całkowitym wygaszeniu ryzyka realizacji zysków. Jednocześnie spadki Meta (-3,3%), Adobe (-2,8%) czy Workday (-4,0%) pokazują, że nie jest to szeroki ruch risk-on obejmujący całą technologię, lecz selektywna rotacja w kierunku segmentów bezpośrednio związanych z wydatkami na infrastrukturę AI. Taka struktura sesji pozostaje konstruktywna dla Nasdaq 100, ale dalszy kierunek indeksu będzie zależał od tego, czy popyt rozszerzy się poza obecnych liderów.

Źródło: XTB Research

Źródło: XTB Research