Kalendarz ekonomiczny: Polski PKB przyspieszy pomimo wojny na Bliskim Wschodzie? PPI i Claimsy w USA

Wczorajsze dane dot. inflacji konsumenckiej (CPI) w USA nie dostarczyły inwestorom tylu emocji ile być może oczekiwano, zwłaszcza po piątkowym NFP, które nijak nie wpisało się w jastrzębi ton płynący z Fed.

W związku z brakiem niespodzianek po stronie CPI, nadchodzące raporty makro mogą skupić więcej uwagi inwestorów, którzy poszukują bardziej klarownych perspektyw dla polityki monetarnej w USA. Inflacja pozostaje w centrum uwagi, choć głos zabiorą dzisiaj producenci (PPI), u których możemy potencjalnie szukać sygnałów dotyczących transmisji wyższych cen energii na konkretne sektory. W USA zostaną dodatkowo opublikowane dane dot. Wniosków o zasiłek dla bezrobotnych oraz raport dot. zapasów gazu ziemnego.

W Polsce najważniejsze będą z kolei dane dot. PKB za II kwartał 2026. Pomimo turbulencji związanych z cenami paliw, wzrost polskiej gospodarki miał wg konsensusu przyspieszyć do 3,8% r/r.

Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej i poranka

Japonia: Lipcowa inflacja producentów (PPI) odnotowała odczuwalne wyhamowanie. Wskaźnik w ujęciu rocznym spadł do 7,2% (wobec oczekiwanych 7,4% i poprzedniego odczytu 7,3%), natomiast w ujęciu miesięcznym wyniósł zaledwie 0,1% m/m (przy konsensusie 0,6%).

Wielka Brytania: Poranna paczka danych przyniosła mieszane sygnały z brytyjskiej gospodarki. Miesięczny PKB za czerwiec niespodziewanie wzrósł o 0,3% m/m (prognoza: -0,1%), a PKB za II kwartał utrzymał tempo 0,4% q/q (1,2% r/r). Z drugiej strony rozczarował sektor przemysłowy – produkcja spadła o -0,2% m/m (-0,2% r/r), a przetwórstwo skurczyło się o -0,5% m/m. Deficyt handlowy pogłębił się do -23,01 mld GBP.

Polska: Wydarzeniem poranka na GPW jest publikacja wyników PKO BP za II kwartał 2026 roku. Zysk netto grupy wyniósł 2,77 mld zł, zgodnie z konsensusem. Dziś przypada również dzień wypłaty dywidendy spółki (6,14 PLN na akcję).

Kalendarz makroekonomiczny

08:00 Wielka Brytania - PKB (m/m) za czerwiec. Odczyt: 0,3%. Konsensus: -0,1%. Poprzedni odczyt: 0,0%.

08:00 Wielka Brytania - PKB s.a. (k/k) za II kwartał. Odczyt: 0,4%. Konsensus: 0,4%. Poprzedni odczyt: 0,6%.

08:00 Wielka Brytania - PKB s.a. (r/r) za II kwartał. Odczyt: 1,2%. Konsensus: 1,1%. Poprzedni odczyt: 0,9%.

08:00 Wielka Brytania - Produkcja przemysłowa (m/m) za czerwiec. Odczyt: -0,2%. Konsensus: 0,1%. Poprzedni odczyt: -0,7%.

08:00 Wielka Brytania - Przetwórstwo przemysłowe (m/m) za czerwiec. Odczyt: -0,5%. Konsensus: -0,3%. Poprzedni odczyt: -0,2%.

08:00 Wielka Brytania - Bilans handlu zagranicznego za czerwiec. Odczyt: -23,01 mld GBP. Konsensus: -20,4 mld GBP. Poprzedni odczyt: -21,08 mld GBP.

09:30 Polska - PKB s.a. (k/k) za II kwartał (wstępny). Konsensus: 1,0%. Poprzedni odczyt: 0,6%.

09:30 Polska - PKB n.s.a. (r/r) za II kwartał (wstępny). Konsensus: 3,8%. Poprzedni odczyt: 3,5%.

09:30 Polska - Inflacja CPI (r/r) za lipiec. Konsensus: 3,0%. Poprzedni odczyt: 2,5%.

09:30 Polska - Inflacja CPI (m/m) za lipiec. Konsensus: 0,8%. Poprzedni odczyt: -0,5%.

11:00 Strefa euro - Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) za czerwiec. Konsensus: 0,0%. Poprzedni odczyt: -0,2%.

14:00 Polska - Saldo rachunku bieżącego za czerwiec. Konsensus: -850 mln EUR. Poprzedni odczyt: -1071 mln EUR.

14:15 USA - Wystąpienie członkini FOMC (Beth Hammack).

14:30 USA - Inflacja PPI (r/r) za lipiec. Konsensus: 4,9%. Poprzedni odczyt: 5,5%.

14:30 USA - Inflacja PPI (m/m) za lipiec. Konsensus: 0,2%. Poprzedni odczyt: -0,3%.

14:30 USA - Bazowa inflacja PPI (r/r) za lipiec. Konsensus: 4,2%. Poprzedni odczyt: 4,7%.

14:30 USA - Bazowa inflacja PPI (m/m) za lipiec. Konsensus: 0,3%. Poprzedni odczyt: 0,2%.

14:30 USA - Tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Initial Jobless Claims). Konsensus: 202 tys. Poprzedni odczyt: 199 tys.

14:40 USA - Wystąpienie członka FOMC (Thomas Barkin).

16:30 USA - Tygodniowa zmiana zapasów gazu ziemnego wg EIA. Konsensus: 31 mld stóp sześc. Poprzedni odczyt: 33 mld stóp sześc.

Najważniejsze publikacje wyników spółek

Wall Street:

JD.com (przed sesją) – ważny odczyt dla oceny kondycji chińskiego konsumenta.

Applied Materials (po sesji) – kluczowy dostawca sprzętu do produkcji półprzewodników; raport pokaże popyt na dalszą rozbudowę infrastruktury technologicznej.

Nu Holdings (przed sesją)

Globant (po sesji)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW):

PKO BP – publikacja raportu półrocznego (zysk netto 2,77 mld zł w II kwartale, zgodny z oczekiwaniami; dziś przypada również dzień wypłaty dywidendy).

Boryszew – publikacja raportu półrocznego.

Syn2Bio – publikacja raportu półrocznego.

ZM Ropczyce – publikacja raportu półrocznego.

3 rynki, na które warto dzisiaj zwrócić uwagę: