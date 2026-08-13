Kalendarz ekonomiczny: Polski PKB przyspieszy pomimo wojny na Bliskim Wschodzie? PPI i Claimsy w USA

Wczorajsze dane dot. inflacji konsumenckiej (CPI) w USA nie dostarczyły inwestorom tylu emocji ile być może oczekiwano, zwłaszcza po piątkowym NFP, które nijak nie wpisało się w jastrzębi ton płynący z Fed.
W związku z brakiem niespodzianek po stronie CPI, nadchodzące raporty makro mogą skupić więcej uwagi inwestorów, którzy poszukują bardziej klarownych perspektyw dla polityki monetarnej w USA. Inflacja pozostaje w centrum uwagi, choć głos zabiorą dzisiaj producenci (PPI), u których możemy potencjalnie szukać sygnałów dotyczących transmisji wyższych cen energii na konkretne sektory. W USA zostaną dodatkowo opublikowane dane dot. Wniosków o zasiłek dla bezrobotnych oraz raport dot. zapasów gazu ziemnego.
W Polsce najważniejsze będą z kolei dane dot. PKB za II kwartał 2026. Pomimo turbulencji związanych z cenami paliw, wzrost polskiej gospodarki miał wg konsensusu przyspieszyć do 3,8% r/r.
Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej i poranka
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Japonia: Lipcowa inflacja producentów (PPI) odnotowała odczuwalne wyhamowanie. Wskaźnik w ujęciu rocznym spadł do 7,2% (wobec oczekiwanych 7,4% i poprzedniego odczytu 7,3%), natomiast w ujęciu miesięcznym wyniósł zaledwie 0,1% m/m (przy konsensusie 0,6%).
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Wielka Brytania: Poranna paczka danych przyniosła mieszane sygnały z brytyjskiej gospodarki. Miesięczny PKB za czerwiec niespodziewanie wzrósł o 0,3% m/m (prognoza: -0,1%), a PKB za II kwartał utrzymał tempo 0,4% q/q (1,2% r/r). Z drugiej strony rozczarował sektor przemysłowy – produkcja spadła o -0,2% m/m (-0,2% r/r), a przetwórstwo skurczyło się o -0,5% m/m. Deficyt handlowy pogłębił się do -23,01 mld GBP.
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Polska: Wydarzeniem poranka na GPW jest publikacja wyników PKO BP za II kwartał 2026 roku. Zysk netto grupy wyniósł 2,77 mld zł, zgodnie z konsensusem. Dziś przypada również dzień wypłaty dywidendy spółki (6,14 PLN na akcję).
Kalendarz makroekonomiczny
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08:00 Wielka Brytania - PKB (m/m) za czerwiec. Odczyt: 0,3%. Konsensus: -0,1%. Poprzedni odczyt: 0,0%.
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08:00 Wielka Brytania - PKB s.a. (k/k) za II kwartał. Odczyt: 0,4%. Konsensus: 0,4%. Poprzedni odczyt: 0,6%.
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08:00 Wielka Brytania - PKB s.a. (r/r) za II kwartał. Odczyt: 1,2%. Konsensus: 1,1%. Poprzedni odczyt: 0,9%.
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08:00 Wielka Brytania - Produkcja przemysłowa (m/m) za czerwiec. Odczyt: -0,2%. Konsensus: 0,1%. Poprzedni odczyt: -0,7%.
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08:00 Wielka Brytania - Przetwórstwo przemysłowe (m/m) za czerwiec. Odczyt: -0,5%. Konsensus: -0,3%. Poprzedni odczyt: -0,2%.
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08:00 Wielka Brytania - Bilans handlu zagranicznego za czerwiec. Odczyt: -23,01 mld GBP. Konsensus: -20,4 mld GBP. Poprzedni odczyt: -21,08 mld GBP.
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09:30 Polska - PKB s.a. (k/k) za II kwartał (wstępny). Konsensus: 1,0%. Poprzedni odczyt: 0,6%.
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09:30 Polska - PKB n.s.a. (r/r) za II kwartał (wstępny). Konsensus: 3,8%. Poprzedni odczyt: 3,5%.
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09:30 Polska - Inflacja CPI (r/r) za lipiec. Konsensus: 3,0%. Poprzedni odczyt: 2,5%.
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09:30 Polska - Inflacja CPI (m/m) za lipiec. Konsensus: 0,8%. Poprzedni odczyt: -0,5%.
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11:00 Strefa euro - Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) za czerwiec. Konsensus: 0,0%. Poprzedni odczyt: -0,2%.
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14:00 Polska - Saldo rachunku bieżącego za czerwiec. Konsensus: -850 mln EUR. Poprzedni odczyt: -1071 mln EUR.
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14:15 USA - Wystąpienie członkini FOMC (Beth Hammack).
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14:30 USA - Inflacja PPI (r/r) za lipiec. Konsensus: 4,9%. Poprzedni odczyt: 5,5%.
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14:30 USA - Inflacja PPI (m/m) za lipiec. Konsensus: 0,2%. Poprzedni odczyt: -0,3%.
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14:30 USA - Bazowa inflacja PPI (r/r) za lipiec. Konsensus: 4,2%. Poprzedni odczyt: 4,7%.
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14:30 USA - Bazowa inflacja PPI (m/m) za lipiec. Konsensus: 0,3%. Poprzedni odczyt: 0,2%.
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14:30 USA - Tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Initial Jobless Claims). Konsensus: 202 tys. Poprzedni odczyt: 199 tys.
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14:40 USA - Wystąpienie członka FOMC (Thomas Barkin).
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16:30 USA - Tygodniowa zmiana zapasów gazu ziemnego wg EIA. Konsensus: 31 mld stóp sześc. Poprzedni odczyt: 33 mld stóp sześc.
Najważniejsze publikacje wyników spółek
Wall Street:
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JD.com (przed sesją) – ważny odczyt dla oceny kondycji chińskiego konsumenta.
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Applied Materials (po sesji) – kluczowy dostawca sprzętu do produkcji półprzewodników; raport pokaże popyt na dalszą rozbudowę infrastruktury technologicznej.
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Nu Holdings (przed sesją)
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Globant (po sesji)
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW):
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PKO BP – publikacja raportu półrocznego (zysk netto 2,77 mld zł w II kwartale, zgodny z oczekiwaniami; dziś przypada również dzień wypłaty dywidendy).
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Boryszew – publikacja raportu półrocznego.
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Syn2Bio – publikacja raportu półrocznego.
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ZM Ropczyce – publikacja raportu półrocznego.
3 rynki, na które warto dzisiaj zwrócić uwagę:
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GBP/USD (FX) – Funt szterling reaguje dziś na dwa silne bodźce. Po wyższym od prognoz odczycie miesięcznego PKB z UK za czerwiec (0,3% m/m), po południu przyszedł czas na test dolara. O 14:30 poznamy lipcową inflację producencką (PPI) z USA oraz tygodniowy raport z rynku pracy (Claims), co zdeterminuje układ sił parze na koniec dnia.
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WIG20 / EUR/PLN (Polska) – Kluczowy poranek dla rodzimego rynku. O godz. 9:30 GUS opublikuje wstępny szacunek PKB za II kwartał (oczekiwany wzrost do 3,8% r/r) oraz odczyt inflacji CPI za lipiec (konsensus: 3,0% r/r). Dane w połączeniu z opublikowanym raportem finansowym PKO BP zdeterminują nastroje w polskim sektorze bankowym.
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Nasdaq 100 / US100 fut. (Indeksy giełdowe) – Po wczorajszej rynkowej uladze i optymizmie wywołanym wynikami spółek infrastruktury AI, uwaga przenosi się na odczyt inflacji PPI z USA (14:30). Oczekiwany spadek wskaźnika rocznego do 4,9% r/r (z 5,5%) oraz wystąpienia przedstawicieli Fed (Hammack, Barkin) dadzą inwestorom pretekst do wyceny dalszej ścieżki stóp procentowych w USA.
PILNE: Inflacja PPI poniżej prognoz 🗽 US500 reaguje
Kawa spada 5% na ICE 📉 Rynek realizuje zyski mimo niskich zapasów Arabiki
🚩 Kontrakty na sok pomarańczowy bliskie wieloletnich minimów - co pokazuje raport CoT?
🛢️Ropa pod presją wobec nieoczekiwanego wzrostu zapasów w USA
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