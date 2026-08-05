PILNE: Dane ADP wyraźnie niżej od oczekiwań

Zatrudnienie w sektorze prywatnym w USA wzrosło w lipcu w mniejszym stopniu niż zakładały prognozy rynkowe. Według najnowszego raportu ADP, opracowanego wspólnie przez Instytut Badawczy ADP oraz Stanford Digital Economy Lab, liczba miejsc pracy w sektorze prywatnym zwiększyła się o 44 000, podczas gdy ekonomiści spodziewali się wzrostu o 65 000. Dla porównania, wynik za czerwiec został skorygowany do +95 000.
Rozstrzał prognoz wśród 26 ankietowanych ekonomistów był szeroki — od +50 000 do +101 000, co pokazuje, że lipcowy odczyt zaskoczył większość analityków na minus.
Dane sektorowe rysują niejednorodny obraz rynku pracy:
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Sektor produkcji dóbr odnotował spadek zatrudnienia o 3 000 miejsc pracy.
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Sektor usług zyskał 47 000 miejsc pracy, co stanowiło główny motor wzrostu w lipcu.
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Sektor hotelarski i rekreacyjny wyróżnił się negatywnie, tracąc 11 000 miejsc pracy — to jeden z najsłabszych wyników wśród branż w tym miesiącu.
Słabszy niż prognozowano odczyt ADP oraz wyraźne osłabienie w sektorze hotelarsko-rekreacyjnym mogą sygnalizować schłodzenie rynku pracy, co inwestorzy zapewne uwzględnią w oczekiwaniach dotyczących kolejnych decyzji Fed w sprawie stóp procentowych.
Dolar lekko traci po publikacji słabszych danych ADP, wskazujących na powolniejszy wzrost rynku pracy. Kontrakty terminiowe na US100 w tym samym czasie lekko zyskały na wartości.
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